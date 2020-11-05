Лига Европы. Лилль сенсационно разгромил Милан на Сан-Сиро

Самая громкая сенсация игрового дня Лиги Европы состоялась в Милане. «Россонери» дома потерпели сенсационное поражение от «Лилля» - 0:3. Хетр-трик (уже второй для себя в нынешнем сезоне Лиги Европы) оформил турецкий полузащитник гостей Юсуф Языджи.

«Милан» пропустил три гола в домашнем матче в еврокубках впервые с ноября 2011 года. Тогда «россонери» дома в матче Лиги чемпионов проиграли «Барселоне» 2:3.

«Милан» - «Лилль» - 0:3

Голы: Языджи 22, 55, 58

«Милан» – Доннарумма, Романьоли, Тео, Кьер, Диогу Далот, Тонали (Беннасер, 61), Крунич (Чалханоглу, 46), Кастильехо (Рафаэл Леау, 46), Кессиэ, Браим Диас (Хеуге, 78), Ибрагимович (Ребич, 62).

«Лилль» – Меньян, Фонте, Челик, Ботман, Брадарич, Шека (Андре, 65), Языджи (Йылмаз, 80), Иконе (Лихаджи, 65), Саншеш (Сумаре, 80), Бамба (Рейнилду, 84), Дэвид.

Предупреждения: Шека (36), Челик (74), Романьоли (83).

Благодаря этой победе «Лилль» обошел «Милан» и возглавил Группу Н с 7 очками в активе. У команды Стефано Пьоли осталось 6 баллов.