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Лилль
05.11.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Милан - Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Продолжат ли дьяволы свое доминирование в квартете H

  • 05.11.2020 14:29
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Милан - Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Милан

Один из центральных матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы состоится на стадионе «Сан-Сиро», где местный «Милан» примет французский «Лилль». Коллективы являются фаворитами группы H и ведут очную борьбу за первое место в квартете, поэтому встречи между ними обещают быть очень жаркими.

«Милан»

Вряд ли кто-то ожидал, что назначенный в прошлом сезоне в качестве нового главного тренера Стефано Пиоли будет демонстрировать настолько ошеломительные результаты. Под его руководством «россонери» впервые за долгое время начали расцениваться в качестве мощного соперника и претендента за первую четверку в Серии А, более того, все это получилось у специалиста без огромного бюджета и без звезд мирового уровня в составе. Хотя одну звезду все же стоит выделить, это Златан Ибрагимович, который переживает уже третью молодость и продолжает забивать практически в каждом матче, а на днях даже намекнул на возможное возвращение в сборную Швеции. Хотя Ибра еще не отметился на групповом этапе, возможно, что этот факт станет для него дополнительной мотивацией перед грядущей встречей.

В рамках Лиги Европы «Милан» доминирует над своими оппонентами, в первом туре подопечные Стефано Пиоли смогли переиграть на выезде чемпиона Шотландии «Селтик» с результатом 1:3, а в прошлом матче разгромили на домашней арене пражскую «Спарту».  Отметим, что «дьяволы» не проигрывают уже пять матчей кряду в рамках Лиги Европы.

«Лилль»

Кристоф Гальтье и его подопечные в нынешнем сезоне демонстрируют стабильные результаты, которые позволяют им конкурировать с другими коллективами и находится на втором месте в турнирной таблице французской Лиги 1. Также отметим, что «Лилль» является единственным клубом во внутреннем чемпионате, который не проиграл ни единого матча. Причем, в рамках Лиги Европы команда также не потерпела ни единого провала. Последний раз «доги» проигрывали аж в феврале.

В прошлом туре «красно-синие» сражались против «Селтика» на домашнем стадионе «Пьер Моруа». Первый тайм гости провели очень успешно, а героем стал Эльюнусси, который забил два гола за четыре минуты. Однако во второй половине встречи «Лилль» взял себя в руки и отыграться, а голами за «догов» отметились Челик и Иконе. Итоговый счет – 2:2. Отметим, что французы выиграли лишь один матч в рамках Лиги Европы из последних двенадцати.

Личные встречи команд

Команды играли между собой лишь дважды, один раз встреча завершилась без забитых голов, а во втором противостоянии «Лилль» смог переиграть «Милан» на выезде со счетом 0:2.

Предполагаемые составы команд

«Милан»: Доннарумма, Далот, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Ребич, Диас, Леау, Ибрагимович.

«Лилль»: Мэньян, Челик, Сумаро, Ботман, Брадарич, Иконе, ААндре, Соумаре, Бамба, Веа, Йылмаз.

Прогноз на противостояние

Фаворитом в данной встречи однозначно можно назвать «Милан», мы считаем, что именно «красно-черные» одержат победу и потому нашей ставкой будет П1 с коэффициентом 1.75 по линии FavBet.
 

 

5 ноября, четверг

«Милан» - «Лилль»
Милан. «Сан-Сиро». Начало - 22:00
Прямая трансляция на Футбол 1
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Андрей Лямзин, Sport.ua

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