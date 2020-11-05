Почему Динамо заслуживало большего в Барселоне

Валерий Василенко – о потерянном шансе на «Камп Ноу»

  • 05.11.2020 13:35
  • 1824 просмотра
  • 12 комментариев
Почему Динамо заслуживало большего в Барселоне
© ФК Динамо

После матча с «Барселоной» (1:2) динамовцы лишь математически могут рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Собственно, мы все понимаем, кто выйдет из этой группы. Впрочем, как понимали и сразу после жеребьевки. Но, черт возьми, если бы взяли свое в Будапеште (плюс два очка) и свое в Барселоне (плюс как минимум одно), киевляне бы уже сейчас, после экватора турнира, гарантировали себе евровесну. И претендовали – пускай и с оговорками – на второе место в группе.

Да-да, именно так. Потому что «Барселона» оказалась тем соперником, обыграть которого сейчас не задача со звездочкой. «Блауграна» сейчас очень неубедительна; ее можно было брать в плен. Но получилось лишь напугать. Ниже я скажу, почему. Как и о том, почему у «Динамо» не получилось большего. С этого и начнем.

1. Проваленный старт. Первые минут семь-десять – вырванные годы. Нужно признать, что экспериментальный состав «Динамо» в дебюте поединка уж слишком испугался имени соперника, особенно его солнцеликого вожака. Так и хотелось крикнуть исковерканной цитатой Александра Зинченко: «поменьше уважения, пожалуйста»!

Фактически можно утверждать, что в первые десять минут игры «Барселона» заложила фундамент своей победы. Дальше киевляне же играли смелее и правильно, но гол Месси (опять с пенальти) оказался определяющим. 

2. Запоздалая реакция Луческу. По всей видимости, изначальный план на игру у «Динамо» был следующим: все в защите, отстоять свои ворота в самые сложные стартовые минуты, а там как карта ляжет. Понимаю, что динамовский тренер отталкивался, прежде всего, от своего состава, своей игры и своих проблем. Наверное, это логично. Но если бы наш тренерский штаб более досконально изучил игру «Барселоны» в последних матчах, скорее всего, был бы выбран более гибкий план, более сложная тактика. Луческу в дебюте встречи не хватило куража и наглости: того инструментария, каким порадовал Каштру в Мадриде. В середине первого тайма Мистер понял, что можно рассчитывать не только на авось. Но драгоценное время было упущено.  

3. Индивидуальное мастерство. По этому показателю киевляне тоже проиграли сопернику. Это не удивительно, и не мудрено, ведь даже в практически «стоячей» команде Кумана есть те, кто может решать момент в свою пользу. Гол Пике – лишнее тому подтверждение. В пропущенном мяче вряд ли можно винить обоих наших центрбеков и тем более вратаря. Просто Жерар все еще помнит, что совсем недавно он был одним из лучших атакующих защитников в мире.

4. Тер Штеген. Ну, тут вообще без вариантов. На нашего Нещерета нашелся ихний Тер Штеген. Очень своевременно немецкий кипер вернулся в строй. Будь на его месте некто, извините, Нету, наверняка было бы все иначе. Но Марк-Андре который раз доказал, что является одним из лучших киперов в мире.


Твиттер Барселоны
 

5. Нещерет. Отмечая действия на последнем рубеже Тер Штегена нельзя не отметить дебют в Лиге чемпионов в составе «Динамо» Руслана Нещерета. 18-летний голкипер совершил 12 сэйвов и был великолепен. Именно его уверенность передалась полевым игрокам, которые после проваленного старта стали играть более смело, а после перерыва и вовсе разрывали оборону хозяев. Ну а сэйв Нещерета после удара со штрафного в исполнении Месси можно смотреть много раз и со всех ракурсов.

6. Супряга. В данном случае это имя нарицательное. В матче четвертого ноября динамовская атака насоздавала моментов на несколько поединков вперед. Причем моментов не случайных, а настоящих футбольных «буллитов». Но то ли робость, то ли неумение выжимать максимум из максимума заставляют думать, что с психологической точки зрения, да и с функциональной у Влада и компании не все в порядке.

7. Стандарты. Подача угловых в исполнении «Динамо» - повод не только задуматься, но и для мемов. Почему несколько раз подряд мяч в воздухе выходил за лицевую линию? Почему с упорством и упрямством продолжали танцевать на граблях? В общем, не сумели по живому исправить.     

8. Рональд Куман. Ну, а теперь о слабости «Барсы», которую нужно было использовать, но увы, не срослось. Иначе, чем похмельем, выбранную тактику на игру от тренера «Барселоны» я не назову. Извините за столь беспардонный стиль, но лично я всегда считал Кумана очень прогрессивным и толковым тренером. То, как он изменил к лучшему, переделал и исправил сборную Нидерландов, заслуживает самых лестных эпитетов.


Twitter

Но сейчас в «Барселоне» бывшая легенда клуба делает явно не то, что нужно. Состав Рональд выставил, вроде бы, оптимальный. Но вот во что играли его подопечные – по большому счету, так и осталось загадкой.

9. Были ли у «Барсы» правый и левый защитники? Говорят, что Дест – реинкарнация молодого Алвеса. Не уверен. Во всяком случае, сейчас. Либо американский голландец настолько заточен на атаку, что напрочь забывает об обороне, либо он попросту всем назло хочет играть правого форварда. Его игра – полный провал. На фланге Деста образовывались – причем постоянно – почти «километровые» разрывы, в которые то и дело врывался Родригеш. Нечто подобное можно адресовать и Альбе. Да, у него скорость все еще остается главной добродетелью, но подчищать за Фати Жорди явно не собирался.


ФК Динамо

10. Центр защиты: что это было? К медленному Пике в пару был откомандирован не медленный, но непонятный де Йонг. Возникает вполне логичный вопрос: зачем? Зачем ставить на столь ответственный рубеж игрока, для которого игра в центре защиты уже давно пройденный и забытый этап? Опять-таки, в этом матче Френки играл кого угодно, только не центрбека. «Я за пять лет в УПЛ не имел столько выходов один на один» - это привет от Цыганкова явно де Йонгу. Ну, и всем в куче испанским СМИ: запомните, как пишется эта фамилия. Еще не один раз придется ее артикулировать.

11. Гризманн. Хороший футболист. Очень хороший. Но не для этой команды. И не для этого тренера. Когда-нибудь, может быть, француз снова громко напомнит о себе. Но пока что «Маленький принц» просто маленький.

12. Месси. Богом быть трудно. Это правда. Тем более, если Бог всерьез собрался поменять парафию. Но все равно смотреть без горькой улыбки на действия лучшего игрока «всех стран и народов» не получается. Неужели все это – только чтобы насолить за неудавшийся уход? «Ангел ушел в запой и полетел чудить»…

13. Второго шанса увы, не будет. «Барселона» остается несравнимо выше уровнем и классом. Просто сейчас она разобрана, как дорогой автомобиль на дешевой СТО. Над этим авто по состоянию на вчера можно прикалываться и даже царапать гвоздем глупости на капоте. Но уже завтра авто соберут, и оно быстро поедет. С Куманом или без него, с Месси или без оного – но поедет. Скорее всего, «Барса» в конце ноября, когда приедет на «ответку» в Киев, будет уже иной. Более собранной и живой. А на «Камп Ноу» она была ужасной. Нужно было воспользоваться моментом.                  

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 05.11.2020 14:09
    -1
    "Ну и конечно фарт.
    Поставь не так ногу тер штеген мог пропустить от Супряги."
    Повторюсь, это не фарт
    Фарт это если бы Тер Штеген родился с тремя ногами и именно третьей ногой отбил мяч супряги..
    вот это Фарт
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 14:08
    -2
    Ukrainian_football, 05.11.2020 13:51
    Судя по их игре, Динамо заслужило кубок чемпионов. Не пойму почему у них 1 очко в турнирной таблице...
    Динамо Киев и ференцвареш им не повезло в жеребьёвке их рано свели ,они уровень финала лиги чемпионов
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.11.2020 14:05
    0
    Почему автора статьи никто не берет тренером?
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 05.11.2020 14:04
    0
    "ихний Тер Штеген" - ИХНИЙ серьезно ?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 05.11.2020 13:54
    0
    Это скорее не "почему Динамо заслуживало большего", а "почему Динамо имело шансы на большее". Так-то как раз получился более-менее заслуженный результат - у Барсы в 3 раза больше ударов и вдвое больше ударов в створ, а Динамо выступило гораздо лучше ожидаемого, но все равно по моментам Барсе несколько уступило.
    Но могли. А это уже очень немало. За таким Динамо было гораздо приятнее наблюдать чем за прошлогодним Динамо Михайличенко в ЛЕ.
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 05.11.2020 13:51
    -3
    Судя по их игре, Динамо заслужило кубок чемпионов. Не пойму почему у них 1 очко в турнирной таблице...
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 05.11.2020 13:48
    0
    Поставь не так ногу тер штеген мог пропустить от Супряги.
    _________
    Из этих "так или не так" футбол и состоит
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.11.2020 13:47
    +1
    Не забить три,три мать его выхода один на один.
    Прибили бы барсу испанцев бы кандрашка хватила бы от Украины после реала и сборной
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 05.11.2020 13:46
    -1
    Kevko, 05.11.2020 13:41
    После написанного автором его остается только привлечь в Барселону вместо Кумана, или (В крайнем случае) в Динамо вместо Луческу.
    ага, пусть исправляет, то что бездари-тренеры напартачили
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.11.2020 13:46
    0
    Не согласен по поводу угловых Витя левой ногой остро подавал от вратаря.
    Я ещё раз скажу, проиграли грандам вроде по делу, но реализация моментов допустим с барсой это ужас.
    В целом в лиге чемпионов видна тренерская работа.
    Тренер проиграл в этом сезоне только грандам.
    Это о многом говорит.
    Ну и конечно фарт.
    Поставь не так ногу тер штеген мог пропустить от Супряги.
    И т.д
    Это футбол.
    Динамо никто не ругает.
    Идёт формирование опыта в команде.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 05.11.2020 13:45
    -2
    Странноватая статья. Но у данного автора такие не редкость. То Максимов ему не угодил, а теперь вот ДК должно было Барсу громить, но Луческу медленно отреагировал (вопрос только, на что?)... Вобщем...
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 05.11.2020 13:41
    -1
    После написанного автором его остается только привлечь в Барселону вместо Кумана, или (В крайнем случае) в Динамо вместо Луческу.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.11.2020 13:47
    +1
    Не забить три,три мать его выхода один на один.
    Прибили бы барсу испанцев бы кандрашка хватила бы от Украины после реала и сборной
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.11.2020 14:05
    0
    Почему автора статьи никто не берет тренером?
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 05.11.2020 14:04
    0
    "ихний Тер Штеген" - ИХНИЙ серьезно ?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 05.11.2020 13:54
    0
    Это скорее не "почему Динамо заслуживало большего", а "почему Динамо имело шансы на большее". Так-то как раз получился более-менее заслуженный результат - у Барсы в 3 раза больше ударов и вдвое больше ударов в створ, а Динамо выступило гораздо лучше ожидаемого, но все равно по моментам Барсе несколько уступило.
    Но могли. А это уже очень немало. За таким Динамо было гораздо приятнее наблюдать чем за прошлогодним Динамо Михайличенко в ЛЕ.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 05.11.2020 13:48
    0
    Поставь не так ногу тер штеген мог пропустить от Супряги.
    _________
    Из этих "так или не так" футбол и состоит
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.11.2020 13:46
    0
    Не согласен по поводу угловых Витя левой ногой остро подавал от вратаря.
    Я ещё раз скажу, проиграли грандам вроде по делу, но реализация моментов допустим с барсой это ужас.
    В целом в лиге чемпионов видна тренерская работа.
    Тренер проиграл в этом сезоне только грандам.
    Это о многом говорит.
    Ну и конечно фарт.
    Поставь не так ногу тер штеген мог пропустить от Супряги.
    И т.д
    Это футбол.
    Динамо никто не ругает.
    Идёт формирование опыта в команде.
    Ссылка
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