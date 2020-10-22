10 клубов с худшим трансферным балансом по итогам летнего окна

Казалось бы, из-за пандемии коронавируса подавляющее большинство клубов в летнее трансферное окно откажется от дорогостоящих попыток усилить состав, но на самом деле нашлось немало «смельчаков», рискнувших раскошелиться уже сейчас, чтобы в будущем, вероятно, вернуть затраченное сторицей.

О них сегодня и пойдет речь во второй части нашего анализа трансферной работы клубов на рынке в минувшее окно, в рамках которой мы выявим десять клубов с худшим балансом.

10 клубов с лучшим трансферным балансом по итогам летнего окна

10. ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД (Англия)

Баланс: -62,7 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt)

Доходы: 0

Затраты: 62,7 млн евро

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги «клинки» проявили себя весьма неплохо, и фактически до последнего бились за получение путевки в Лигу Европы. Не хватило совсем чуть-чуть, а потому руководство «Шеффилд Юнайтед» резонно решило вложиться в усиление состава, чтобы сделать еще один уверенный шаг в сторону столь желанных еврокубков. Для этого «клинки» потратили 62,7 миллиона евро на приобретение шести новобранцев, наиболее дорогостоящими из которых стали 20-летний форвард «Ливерпуля» Райан Брюстер, хорошо проявивший себя в аренде в «Суонси», а также перспективный 22-летний вратарь «Борнмута» Эрон Рамздейл. За первого «Шеффилд Юнайтед» отдал 26 миллионов евро, за второго – 20,5. Выручить деньги от продажи футболистов «клинкам» не удалось, а потому в «минус» они ушли пристойно. Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что стартовал «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ крайне неудачно – 1 ничья и 4 поражения в 5 матчах с общим счетом 2:7.

9. АРСЕНАЛ (Англия)

Баланс: -67,35 млн евро

Доходы: 18,65 млн евро

Затраты: 86 млн евро

«Канонирам» по итогам минувшего сезона не удалось пробиться в еврокубки, а потому руководство клуба решило летом существенно вложиться в усиление команды, несмотря на все негативные последствия от не лучших выступлений, а также пандемии коронавируса. Для этого Микелю Артете подогнали две новые серьезные боевые единицы в лице 27-летнего опорника Томаса Партея, выкупленного у «Атлетико» за 50 миллионов евро, а также 22-летнего перспективного центрбека «Лилля» Габриэла Магальяйнса, обошедшегося бюджету лондонцев в 26 миллионов евро.

С исходящими трансферами за деньги у «Арсенала» как-то тоже не особо сложилось. По сути, серьезные средства удалось выручить только от ухода в «Астон Виллу» 28-летнего вратаря Эмилиано Мартинеса, за которого банковский счет лондонцев был пополнен покупателем на 17,4 миллионов евро.

8. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (Англия)

Баланс: -68,5 млн евро

Доходы: 15 млн евро

Затраты: 83,5 млн евро

Привычно в когорте главных растратчиков по итогам трансферного окна оказался «Манчестер Юнайтед». На этот раз «красные дьяволы», которые после отхода от дел Алекса Фергюсона никак не могут завоевать вожделенный титул чемпиона Англии, по крупному вложились сразу в троих новичков. За 39 миллионов евро у «Аякса» был выкуплен центральный хавбек Донни ван де Бек, а буквально под закрытие окна манкунианцы договорились о приобретении за 21 миллион евро 18-летнего вингера «Аталанты» Амада Диалло, который остался в Бергамо до января, и 27-летнего левого фулбека «Порту» Алекса Теллеса, обошедшегося в 15 миллионов.



Твиттер МЮ. Донни ван де Бек

Вряд ли Уле-Гуннар Сульшер остался полностью доволен этой кампанией, даже несмотря на подписание Эдинсона Кавани в качестве свободного агента, но норвежцу деваться некуда – надо добывать результат и в таких условиях. К слову, заработать «красные дьяволы» смогли лишь на продаже Криса Смоллинга в «Рому» за 15 миллионов.

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7. ЭВЕРТОН (Англия)

Баланс: -70,45 млн евро

Доходы: 4,43 млн евро

Затраты: 74,88 млн евро

Одним из наиболее сенсационных игроков на рынке в минувшее трансферное окно стал «Эвертон». «Ириски», которые в сезоне-2019/20 финишировали лишь на 12-й строчке, продемонстрировали серьезные амбиции. Руководство «Эвертона» приобрело для Карло Анчелотти сразу трех достаточно дорогостоящих новичков: Бена Годфри из «Норвича» (27,5 млн евро), Аллана из «Наполи» (25 млн евро) и Абдулая Дукуре из «Уотфорда» (22,1 млн евро). Однако ключевым трансфером «ирисок» стал, конечно же, приезд на «Гудисон Парк» 29-летнего колумбийца Хамеса Родригеса из «Реала». Первоначально сообщалось, что за него «ириски» отдали порядка 20 миллионов, но эта информация носила неофициальный характер. Ныне же Transfermarkt утверждает, что Хамес достался «Эвертону» на правах свободного агента. Что касается заработка (если таковым можно назвать сумму, которая не превышает 4,5 миллионов евро) «ирисок», то он получился от продаж Моргана Шнедерлена в «Ниццу» за 2,23 миллиона, а также Кирана Дауэлла в «Норвич» за 2,2 миллиона.

6. ПАРМА (Италия)

Баланс: -76,11 млн евро

Доходы: 4,3 млн евро

Затраты: 80,41 млн евро

Неожиданно для многих особую активность на рынке проявила итальянская «Парма», которая подписала сразу 11 новых футболистов, а еще двоих заполучила в свои ряды на условиях платной аренды. На это новый владелец клуба американец Кайл Краузе выделил более 80 миллионов евро – существенные деньги для итальянского рынка, где в летнее окно-2020 тратили больше только «Ювентус» (110,2 млн евро) и «Интер» (97 млн евро). В основном новички обошлись «крестоносцам» по весьма приемлемым суммам, но на их фоне особняком стоит трансфер 28-летнего форварда «Наполи» Роберто Инглезе за 18 миллионов евро. А вот продать «Парме» удалось только Хосе Мачина за 4 миллиона, да Луку Дзампаро за 300 тысяч в евровалюте.

5. АСТОН ВИЛЛА (Англия)

Баланс: -82,35 млн евро

Доходы: 0

Затраты: 82,35 млн евро

Бирмингемский клуб, который каким-то чудом остался в Премьер-лиге по итогам минувшего сезона, в очередной раз существенно потратился на трансферном рынке. Если в минувшем году «Астон Вилла» приобрела новичков за два окна почти на 160 миллионов евро, то в этот раз действовала чуть более скромно, но все равно с размахом. За Олли Уоткинса, Бертрана Траоре, Эмилиано Мартинеса и Мэтти Кэша бирмингемцам пришлось отдать «кэша» на общую сумму 82,35 миллиона евро. С учетом того, что выручить денег от продаж своих футболистов «львам» не удалось, все расходы снова найдут свое немаловажное отражение в клубном бюджете, который когда-то может и не выдержать подобных расходов, особенно если спортивные результаты снова подкачают.

4. ТОТТЕНХЭМ (Англия)

Баланс: -85,1 млн евро

Доходы: 13,3 млн евро

Затраты: 98,4 млн евро

«Шпоры», ведомые ныне Жозе Моуриньо, также достаточно амбициозно поработали на рынке (а разве с «Особенным» может быть иначе?), потратив почти 100 миллионов евро на подписание четырех полноправных новичков и одного арендованного. Самой дорогостоящей покупкой «Тоттенхэма» стал 24-летний аргентинец Джовани Ло Чельсо, который был выкуплен у «Бетиса» после годичной аренды за 32 миллиона евро.



Твиттер Тоттенхэма. Джованни Ло Чельсо

Впрочем, ненамного отстал от южноамериканца в сумме трансфера и 23-летний левый испанский фулбек Серхио Регилон, за которого «шпоры» отдали «Реалу» 30 миллионов евро. Нельзя не упомянуть и об арендованном у тех же «бланкос» вингере Гарете Бэйле, который после семи лет отсутствия вернулся в ряды «Тоттенхэма». По данным Transfermarkt, эта сделка дополнительно не стоила казне «шпор» ничего, но вопрос о том, кто и в каких частях из клубов будет платить Гарету зарплату, пожалуй, в данной ситуации является первичным. Что же касается непосредственно доходов от продаж, то здесь «Тоттенхэм» может похвастаться только полученными от «Саутгемптона» 13,3 миллионами евро, которые были заплачены «святыми» за выкуп Кайла Уокера-Питерса.

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3. МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия)

Баланс: -101,65 млн евро

Доходы: 61,65 млн евро

Затраты: 163,3 млн евро

«Манчестер Сити» в летнее трансферное окно стал вторым клубом в мире по тратам на рынке. Для Хосепа Гвардиолы, который не сумел выиграть в минувшем сезоне ни чемпионат Англии, ни Лигу чемпионов, боссы «горожан» приобрели сразу семь новых футболистов на общую сумму 163,3 миллиона евро. Ключевые три сделки «Манчестер Сити» - это покупки Рубена Диаша у «Бенфики» за 68 миллионов евро, Натана Аке у «Борнмута» за 45,3 миллионов, а также Феррана Торреса у «Валенсии» за 23 миллиона. С продажами, наверное, было бы совсем грустно, если бы не настойчивое желание Лероя Сане перебраться в «Баварию» (сделка принесла «горожанам» 45 миллионов евро)…

2. ЛИДС (Англия)

Баланс: -106,78 млн евро

Доходы: 0

Затраты: 106,78 млн евро

По масштабу трансферных затрат нынешний «Лидс» в чем-то схож с «Астон Виллой» образца минувшего сезона. Впрочем, в отличие от «львов», подопечные Бьелсы весьма неплохо начали текущий сезон, а потому у их болельщиков есть надежды, что «Лидс» вернулся в АПЛ всерьез и надолго. Для этого руководству клуба пришлось отдать более 100 миллионов евро на рынке, чтобы подписать для требовательного коуча семь новых игроков. Самым дорогим из них стал 29-летний форвард Родриго из «Валенсии», трансфер которого обошелся «павлинам» в 30 миллионов евро. Немало ушло и на подписания Диего Льоренте из «Реал Сосьедада» (20 млн евро), Рафиньи из «Ренна» (18,58 млн евро), а также Элдера Кошты из «Вулверхэмптона» (17,7 млн евро). Никакого дохода от продажи своих футболистов «Лидс» не получил, но ключевой выгодой «павлинов» в данной ситуации, безусловно, является сам выход в АПЛ, уровень доходов в которой заметно превышает аналогичные показатели в Чемпионшипе.

1. ЧЕЛСИ (Англия)

Баланс: -171,1 млн евро

Доходы: 76 млн евро

Затраты: 247,1 млн евро

Наконец, лидером нашей «гонки» стал клуб, осуществивший наиболее дорогостоящий трансфер летнего окна-2020 – «Челси». Всего на пятерых новобранцев «синие» потратили почти 250 миллионов евро: 80 миллионов – на Кая Хаверца из «Байера», 53 – на Тимо Вернера из «Лейпцига», 50,2 – на Бена Чилуэлла из «Лестера», 40 – на Хакима Зиеша из «Аякса» и 24 – на Эдуара Менди из «Ренна».



Твиттер Челси. Кай Хаверц

Пока лондонская команда, которую за серьезные деньги в минувшее окно покинули только Альваро Мората («Атлетико» выкупил его контракт за 56 млн евро) и Марио Пашалич (был выкуплен «Аталантой» за 15 млн евро), под руководством Фрэнка Лэмпарда не может на старте сезона похвастаться топ-результатами: в стартовых четырех турах АПЛ «синие» добыли только 7 очков, и уже проигрывают 5 пунктов лидирующему «Эвертону», хотя это сущие пустяки, учитывая то, насколько сложным и драматичным выглядит предстоящая часть сезона-2020/21, в котором командам предстоит бороться не только с собой и соперниками, но и с непобедимым пока для человечества коронавирусом…