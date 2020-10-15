10 клубов с лучшим трансферным балансом по итогам летнего окна

Летнее трансферное окно в 2020 году было абсолютно аномальным с точки зрения его сроков. Пандемия коронавируса внесла коррективы и в эту область привычной для подавляющего большинства футбольных клубов работы. Впрочем, серьезно на принципы ведения этого бизнеса COVID-19 не повлиял: те клубы, которые привыкли выгодно продавать, продолжили это делать, а другие, кому привычнее задорого покупать, старались не уступать конкурентам, хотя и попытаться максимально сэкономить.

Что в итоге получилось? Мы решили провести определенный анализ, и сегодня представляем его первую часть, в рамках которой поговорим о десяти клубах, заработавших лучший трансферный баланс по итогам функционирования летнего окна.

10. САССУОЛО (Италия)

Баланс: 27,5 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt)

Доходы: 56 млн евро

Затраты: 28,5 млн евро

Итальянский «Сассуоло» нечасто фигурирует в различных трансферных топ-списках. Однако на этот раз «черно-зеленым» удалось провести качественную работу по продаже своих игроков, за счет чего клубный бюджет пополнился на 56 миллионов евро. Самой дорогостоящей продажей «Сассуоло» в минувшее окно стал 25-летний центральный полузащитник Стефано Сенси, ушедший в «Интер» за 20 миллионов евро. Помимо него хороший бизнес «черно-зеленые» сделали с «Фиорентиной», которая заплатила 26 миллионов евро за двух футболистов: 15 миллионов – за Альфреда Дункана и 11 миллионов – за Поля Лиролу. А вот с покупками «Сассуоло» старался не перебарщивать. Двумя самыми дорогостоящими приобретениями клуба стали опытные Грегуар Дефрель и Влад Кирикеш. Оба сезон-2019/20 провели в стане «черно-зеленых» на правах аренды, а затем были выкуплены у «Ромы» и «Наполи» соответственно за 9 миллионов евро каждый.

9. МИЛАН (Италия)

Баланс: 32,02 млн евро

Доходы: 55 млн евро

Затраты: 22,98 млн евро

Довольно неожиданно увидеть в когорте клубов с лучшим по итогам окна трансферным балансом еще одного представителя итальянской Серии А в лице «Милана». На этот раз «россонери» отказались от бездумной политики выбрасывания денег на ветер, а сперва предпочли как следует расчистить состав от тех, на кого не сильно-то и рассчитывает тренерский штаб. В итоге «Милан» покинули пятеро: Сусо за 21 миллион евро ушел в «Севилью», Лукас Пакета за 20 миллионов евро – в «Лион», Андре Силва в обмен на 9 миллионов евро отправился в «Айнтрахт», Рикардо Родригес за 3 миллиона – в «Торино», а Густаво Гомес уехал в «Палмейрас», принеся в «копилку» итальянцев еще 2 миллиона в евровалюте. Самым дорогим подписанием «Милана» в минувшее окно стал 21-летний хавбек Сандро Тонали, за аренду которого «россонери» заплатили «Брешиа» 10 миллионов евро, прописав опцию на выкуп игрока в дальнейшем. Нельзя не упомянуть и о переходах двух интересных молодых футболистов: 20-летнего норвежского форварда Йенса Петтера Хауге, пришедшего за 5 миллионов евро из «Буде-Глимта» и 21-летнего бельгийского вингера Алексиса Салемакерса, за которого «Андерлехт» получил от «Милана» 3,5 миллиона.

8. АНДЕРЛЕХТ (Бельгия)

Баланс: 34,57 млн евро

Доходы: 39 млн евро

Затраты: 4,43 млн евро

Бельгийский «Андерлехт», переживающий ныне далеко не лучшие времена, не стал отходить от привычной практики, и по возможности выгодно продал ряд своих исполнителей. О переходе Салемакерса в «Милан» мы уже упоминали, однако самой дорогостоящей продажей «пурпурно-белых» стал 18-летний вингер Жереми Доку, на которого руководство «Ренна» не пожалело 26 миллионов евро. А вот на покупки «Андерлехт» потратил совсем немного – чуть менее 4,5 миллионов евро. Самым дорогим приобретением оказался 23-летний вингер Мустафа Бундю из «Орхуса», за которого отдали 2,8 миллиона евро. А вот вторым в списке оказался наш соотечественник Богдан Михайличенко, переезд которого в Брюссель принес казне луганской «Зари» 500 тысяч евро.

7. НОРВИЧ СИТИ (Англия)

Баланс: 35,11 млн евро

Доходы: 44 млн евро

Затраты: 8,89 млн евро

По итогам розыгрыша английской Премьер-лиги-2019/20 «канарейки» не смогли удержаться в элитарном дивизионе, спикировав в Чемпионшип. По этой причине клубу прогнозируемо пришлось расстаться с рядом наиболее ценных кадровых активов, за счет чего логично удалось неплохо подзаработать. В частности, 44 миллиона евро «Норвич» поднял всего на двух продажах: Бена Годфри в «Эвертон» за 27,5 миллионов и Джамала Льюиса в «Ньюкасл» за 16,5 миллионов. Покупали «канарейки» также не столь активно, а самым дорогим их новичком в летнее окно стал 28-летний центрфорвард Джордан Хьюджилл. Сезон-2019/20 этот футболист провел в «Куинз Парк Рейнджерс» на правах аренды из «Вест Хэма», и забил 13 голов в 39 поединках. Очевидно, в «Норвиче» надеются, что этот опытный бомбардир станет одним из тех, кому удастся быстро вернуть «канарейкам» место в Премьер-лиге.

6. НАПОЛИ (Италия)

Баланс: 36,19 млн евро

Доходы: 109,69 млн евро

Затраты: 73,5 млн евро

«Наполи» также непривычно видеть в когорте клубов с лучшим трансферным балансом, но в минувшее окно неаполитанцы по сумме вырученных от продаж своих футболистов средств стали вторым клубом в мире после «Барселоны» (каталонцы распродали игроков на 126,5 миллионов евро). Больше всего денег казне «Наполи» принесли уходы Аллана в «Эвертон» (25 млн евро), Симоне Верди в «Торино» (20 млн евро) и Роберто Инглезе в «Парму» (18 млн евро), хотя и на более «мелкой рыбешке» неаполитанский клуб насобирал немалую сумму. А вот на новичков фактически было потрачено 73,5 миллиона евро, причем 95% этой суммы ушло на приобретение 21-летнего нигерийского таланта «Лилля» Виктора Осимхена, а остальные деньги – на аренду у «Челси» Тьемуэ Бакайоко и покупку у «Торино» Леонардо Канделлоне.

5. СЕНТ-ЭТЬЕН (Франция)

Баланс: 39,6 млн евро

Доходы: 44,1 млн евро

Затраты: 4,5 млн евро

«Зеленых» нельзя назвать очень активным игроком на летнем трансферном рынке, но в топ-5 клубов по лучшему показателю баланса они все же попали. Случилось это благодаря продаже в «Лестер» перспективного центрбека Весле Фофаны, за что французский клуб получил сразу 35 миллионов евро. Остальную сумму «Сент-Этьен» добрал на менее значительных сделках, а вот на приобретении новичков и вовсе знатно сэкономил, подписав за деньги, по сути, лишь одного Тимоте Колодзейчака, за что на счета мексиканского «Тигреса» ушли 4,5 миллиона евро.

4. ЛИЛЛЬ (Франция)

Баланс: 58,7 млн евро

Доходы: 99 млн евро

Затраты: 40,3 млн евро

«Доги» в летнее окно поработали не сколько количественно, сколько качественно. Выручить деньги «Лиллю» удалось от ухода лишь троих футболистов, но они в сумме принесли казне клуба 99 миллионов евро! Дороже всех покупателям обошелся уже упоминаемый нигериец Виктор Осимхен, отбывший в «Наполи» за 70 миллионов евро. Еще 26 миллионов «догам» принес переезд в лондонский «Арсенал» защитника Габриэля Магальяйнса, а 3 миллиона французский клуб получил от «Атлетико Минейро» за 27-летнего парагвайского защитника Жуниора Алонсо. А вот потратиться «Лилль» решил на лучшего бомбардира «Гента» минувшего сезона 20-летнего канадца Джонатана Дэвида, за которого заплатил 27 миллионов евро, а также на молодого центрбека «Аякса» Свена Ботмана (8 млн евро) и опытного греческого вратаря «Наполи» Орестиса Карнезиса (5 млн евро).

3. АЯКС (Нидерланды)

Баланс: 61 млн евро

Доходы: 101 млн евро

Затраты: 40 млн евро

Амстердамский клуб продолжает выгодно пользоваться эффективной работой собственной молодежной академии, а также способностью раскрывать талант в других игроках. В частности, в летнее трансферное окно «Аякс» продал двух своих лидеров в Англию (Хакима Зиеша в «Челси» и Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»), что принесло клубной казне в общей сложности 79 миллионов евро. А ведь под самое закрытие «форточки» случился 21-миллионный трансфер Серджино Деста в «Барселону», что позволило «Аяксу» заработать более 100 миллионов евро от продажи своих футболистов. Покупали же амстердамцы привычно достаточно экономно. В частности, тройка самых дорогостоящих новичков команды выглядит так: Антони из «Сан-Паулу» (15,75 млн евро), Дэви Классен из «Вердера» (11 млн евро) и Мохаммед Кудус из «Нордшелланда» (9 млн евро).

2. БАЙЕР (Германия)

Баланс: 64 млн евро

Доходы: 95,5 млн евро

Затраты: 31,5 млн евро

Леверкузенский «Байер» в летнее окно продал только двоих футболистов, но лишь чуть-чуть недотянул до того, чтобы стать № 1 по позитивному балансу. Выйти на такой уровень «фармацевтам» во многом помог переход Кая Хаверца в «Челси» за 80 миллионов евро, который стал самой дорогой сделкой в летнее окно-2020. Кроме него, «Байер» продал лишь Кевина Фолланда в «Монако», заработав на этой сделке 15,5 миллионов евро. А вот с тратами на новичков ситуация обстояла куда скромнее. Самым дорогим из них стал чешский форвард Патрик Шик, которого «Байер» выкупил у «Ромы» за 26,5 миллионов евро. Еще 3 миллиона «фармацевты» заплатили «Атлетико» за годичную аренду колумбийского правого защитника Сантьяго Ариаса, а 2 миллиона перевели на счета «Кайзерслаутерна» в обмен на права за 21-летнего вратаря Леннарта Грилля.

1. ПОРТУ (Португалия)

Баланс: 64,15 млн евро

Доходы: 75,65 млн евро

Затраты: 11,5 млн евро

Португальские «драконы» привычно для себя оказались в топе клубов, ставших наиболее успешными в трансферном балансе по итогам работы летнего окна. «Порту» с 64,15 миллионами евро занял первую строчку, буквально в последний момент сумев обойти «Байер». Наиболее дорогостоящей продажей «драконов» стал 18-летний талант Фабиу Силва, за которого «Вулверхэмптон» отдал 40 миллионов евро. Однако этого, а также ряда более мелких сделок, никак не хватало для лидерства, но на финише работы окна «Порту» согласился отпустить в «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в обмен на 15 миллионов евро, что коренным образом изменило ситуацию, выведя португальцев на вершину рейтинга. Отметим также, что тратился «Порту» не очень глобально, отдав лишь 11,5 миллионов евро на двух молодых новичков: 20-летнего бразильца Эванилсона из «Флуминенсе» (7,5 млн евро) и 23-летнего нигерийца Зайду Сануси из «Санта-Клары» (4 млн евро).