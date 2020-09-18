Американский инвестор стал новым владельцем Пармы

«Парма» официально сообщил о том, что у клуба сменился владелец. Теперь «Крестоносцы» принадлежат американской компании Krause Group, которая приобрела 60% акций клуба.

Новым президентом «Пармы» станет глава Krause Group Кайл Краузе. «Парма» стала четвертым клубом Серии А (после «Милана», «Ромы» и «Фиорентины») с американскими владельцами.

В июле к приобретению «Пармы» был близок конгломерат из Катара.