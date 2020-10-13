Переходом Кавани в МЮ недовольны все. Но Эди станет для них новым Златаном

Обозреватель Sport.ua – о переходе в «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани

  • 13.10.2020 01:00
  • 196 просмотров
  • 0 комментариев
Переходом Кавани в МЮ недовольны все. Но Эди станет для них новым Златаном
© Eurosport

Под закрытие рынка «Манчестер Юнайтед» оформил сразу две классные сделки. Банду Сульшера пополнили Алекс Теллес и Эдинсон Кавани – парни довольно известные и вполне способные усилить «МЮ» прямо здесь и сейчас. А, если учитывать, что на обоих было потрачено меньше 30 млн. евро, то апгрейд для «Юнайтед» получился еще и бюджетным.

С экс-защитником «Порту» все понятно. С приходом Теллеса «МЮ» закрыл левый фланг обороны – теперь там еще не скоро появится вечно перспективный и нестабильный Люк Шоу. А вот приход Кавани многим пришелся не по душе. Аргументы примерно такие: мол, Эдинсону уже 33 и в молодой и насыщенной манкунианской атаке ему явно не место. Дальше оперируют тем, что уругваец уже давно не играет и никак не проявляет себя даже в унылой Франции: что уж ему ловить в «элитной», дико конкурентной и непредсказуемой АПЛ. Апогеем недовольства стал опрос футбольных агентов, опубликованный в «The Athletic» – переход Кавани был признан худшим в это трансферное окно.

Но почему опытного, звездного уругвайца списывают, еще не увидев его в деле, и считают настолько ненужным нынешнему «Манчестер Юнайтед»? «МЮ» действительно было жизненно необходимо усиление в линию обороны, особенно в ее центральную ось. Однако приход Кавани – тоже довольно неплохо и вот почему.

Экс-форварду «ПСЖ» сейчас 33 года, а за плечами значится целая череда всяческих титулов, причем как командных, так и сугубо индивидуальных. К куче французских медалей Кавани добавил кубок Италии времен «Наполи» и стал обладателем кубка Америки (2011). Кстати, в завоевании своего единственного трофея в Неаполе, молодой уругваец принял самое непосредственное участие, став лучшим бомбардиром того турнира (5 голов). Дважды Эдинсон забивал больше всех в чемпионате Франции, а еще раз круто отбомбил в Серии А 2012/13 – 29 голов и жирнейший статус футболиста года в Уругвае. Кавани дико прет с титулами, и он умеет тащить в важных матчах в то время, как у «Юнайтед» с трофеями в последнее время не ладится.

В Англии манкунианцы уже давно забыли о крупных победах, они остались еще в эпохе САФа, а если бы в клубе не оказался Жозе Моуринью, то трофеи и дальше обходили «Юнайтед» стороной. Последний, более или менее элитный статус, поджидал МЮ именно с «особенным» – Жозе забрал Лигу Европы в сезоне 16/17, но даже это не идет ни в какое сравнение с уже ставшими «бородатыми» достижениями Фергюсона. Приход Кавани точно добавит «МЮ» шансов на победу в важных ивентах: играх с грандами Премьер-лиги и матчах ЛЧ. Лишняя опция в атаке в таких поединках точно не помешает, и разгром от «шпор» – тому очередное доказательство. Да, главный провал МЮ в той игре произошел в обороне, но и реактивная тройка нападающих была довольно уныла и бедна на создание голевых шансов.

В лице 33-летнего уругвайца «красные» урвали себе потрясающего бомбардира. С тех пор как Кавани дебютировал в «Палермо» в марте 2007 года только Лионель Месси (432) и Криштиану Роналду (416) забили больше голов в топ-5 лигах Европы. На счету уругвайца 250 отправленных банок – абсолютно запредельная цифра, до которой молодым напам «Юнайтед» пока далеко. 

Кавани придаст коллективу опыта и закалки, а еще и здорово поднапряжет Антони Марсьяля, который в последнее время слегка сбавил. В последних 14 поединках количество красных и голов у француза одинаково мало – всего один гол скромному ЛАСКу и удаление в игре с грозной бандой Особенного. Да и, в принципе, тому же Марсьялю будет полезно иногда побыть за спиной более опытного и именитого конкурента, который может и подсказать, и указать на определенные промахи. А помимо 24-летнего француза в команде еще есть совсем юный Гринвуд и дико талантливый Маркус Рэшфорд – опытный уругваец в такой компании точно не затеряется, так еще и классным советом одарит.

Диего Форлан отлично отразил главную черту Эдинсона, именно она позволит Кавани зажечь на английских полях: «Думаю, что он преуспеет, благодаря своему профессионализму. Другие игроки на «Олд Траффорд» могут смотреть и учиться». 

В Лиге чемпионов «Юнайтед» также придется несладко. Группа у «красных» по-настоящему боевая, а в соперниках значатся действующий финалист турнира «ПСЖ» и дико бегущий, разрывной «Лейпциг» – абсолютно бешеные оппоненты, с каждым из которых будет очень нелегко брать очки. И здесь без Эди точно не обойтись. В составе парижан Кавани отличился 30 голами в рамках ЛЧ, единственный манкунианец, забивший больше – легендарный Руд ван Нистелрой, у которого на счету 35 забитых мячей.

Еще недавно Кавани мечтал все забыть и бросить главное ремесло своей жизни: «Я думал об уходе из футбола. Мог посвятить себя жизни в деревне». Последний вояж Эди на футбольное поле случился аж в марте, в игре против крепкого «Дортмунда», но дальнейший отказ от футбола точно не мог отнять у уругвайца главного – инстинкта убийцы, раз за разом отправляющего голы в рамку лучших вратарей мира.

При всей противоречивости этого перехода, в нем все-таки больше хорошего, чем может показаться на первый взгляд. Почему бы Кавани действительно не зажечь, как сделал это в свое время Златан – место и возраст (шведу было 34) примерно совпадают, да и валили они оба из беззаботного, «золотого» Парижа, подзаработав кэша и кучку простеньких титулов.

Илья ПАНАЕВ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности