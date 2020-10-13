Переходом Кавани в МЮ недовольны все. Но Эди станет для них новым Златаном

Под закрытие рынка «Манчестер Юнайтед» оформил сразу две классные сделки. Банду Сульшера пополнили Алекс Теллес и Эдинсон Кавани – парни довольно известные и вполне способные усилить «МЮ» прямо здесь и сейчас. А, если учитывать, что на обоих было потрачено меньше 30 млн. евро, то апгрейд для «Юнайтед» получился еще и бюджетным.

С экс-защитником «Порту» все понятно. С приходом Теллеса «МЮ» закрыл левый фланг обороны – теперь там еще не скоро появится вечно перспективный и нестабильный Люк Шоу. А вот приход Кавани многим пришелся не по душе. Аргументы примерно такие: мол, Эдинсону уже 33 и в молодой и насыщенной манкунианской атаке ему явно не место. Дальше оперируют тем, что уругваец уже давно не играет и никак не проявляет себя даже в унылой Франции: что уж ему ловить в «элитной», дико конкурентной и непредсказуемой АПЛ. Апогеем недовольства стал опрос футбольных агентов, опубликованный в «The Athletic» – переход Кавани был признан худшим в это трансферное окно.

Но почему опытного, звездного уругвайца списывают, еще не увидев его в деле, и считают настолько ненужным нынешнему «Манчестер Юнайтед»? «МЮ» действительно было жизненно необходимо усиление в линию обороны, особенно в ее центральную ось. Однако приход Кавани – тоже довольно неплохо и вот почему.

Экс-форварду «ПСЖ» сейчас 33 года, а за плечами значится целая череда всяческих титулов, причем как командных, так и сугубо индивидуальных. К куче французских медалей Кавани добавил кубок Италии времен «Наполи» и стал обладателем кубка Америки (2011). Кстати, в завоевании своего единственного трофея в Неаполе, молодой уругваец принял самое непосредственное участие, став лучшим бомбардиром того турнира (5 голов). Дважды Эдинсон забивал больше всех в чемпионате Франции, а еще раз круто отбомбил в Серии А 2012/13 – 29 голов и жирнейший статус футболиста года в Уругвае. Кавани дико прет с титулами, и он умеет тащить в важных матчах в то время, как у «Юнайтед» с трофеями в последнее время не ладится.

В Англии манкунианцы уже давно забыли о крупных победах, они остались еще в эпохе САФа, а если бы в клубе не оказался Жозе Моуринью, то трофеи и дальше обходили «Юнайтед» стороной. Последний, более или менее элитный статус, поджидал МЮ именно с «особенным» – Жозе забрал Лигу Европы в сезоне 16/17, но даже это не идет ни в какое сравнение с уже ставшими «бородатыми» достижениями Фергюсона. Приход Кавани точно добавит «МЮ» шансов на победу в важных ивентах: играх с грандами Премьер-лиги и матчах ЛЧ. Лишняя опция в атаке в таких поединках точно не помешает, и разгром от «шпор» – тому очередное доказательство. Да, главный провал МЮ в той игре произошел в обороне, но и реактивная тройка нападающих была довольно уныла и бедна на создание голевых шансов.

В лице 33-летнего уругвайца «красные» урвали себе потрясающего бомбардира. С тех пор как Кавани дебютировал в «Палермо» в марте 2007 года только Лионель Месси (432) и Криштиану Роналду (416) забили больше голов в топ-5 лигах Европы. На счету уругвайца 250 отправленных банок – абсолютно запредельная цифра, до которой молодым напам «Юнайтед» пока далеко.

Кавани придаст коллективу опыта и закалки, а еще и здорово поднапряжет Антони Марсьяля, который в последнее время слегка сбавил. В последних 14 поединках количество красных и голов у француза одинаково мало – всего один гол скромному ЛАСКу и удаление в игре с грозной бандой Особенного. Да и, в принципе, тому же Марсьялю будет полезно иногда побыть за спиной более опытного и именитого конкурента, который может и подсказать, и указать на определенные промахи. А помимо 24-летнего француза в команде еще есть совсем юный Гринвуд и дико талантливый Маркус Рэшфорд – опытный уругваец в такой компании точно не затеряется, так еще и классным советом одарит.

Диего Форлан отлично отразил главную черту Эдинсона, именно она позволит Кавани зажечь на английских полях: «Думаю, что он преуспеет, благодаря своему профессионализму. Другие игроки на «Олд Траффорд» могут смотреть и учиться».

В Лиге чемпионов «Юнайтед» также придется несладко. Группа у «красных» по-настоящему боевая, а в соперниках значатся действующий финалист турнира «ПСЖ» и дико бегущий, разрывной «Лейпциг» – абсолютно бешеные оппоненты, с каждым из которых будет очень нелегко брать очки. И здесь без Эди точно не обойтись. В составе парижан Кавани отличился 30 голами в рамках ЛЧ, единственный манкунианец, забивший больше – легендарный Руд ван Нистелрой, у которого на счету 35 забитых мячей.

Еще недавно Кавани мечтал все забыть и бросить главное ремесло своей жизни: «Я думал об уходе из футбола. Мог посвятить себя жизни в деревне». Последний вояж Эди на футбольное поле случился аж в марте, в игре против крепкого «Дортмунда», но дальнейший отказ от футбола точно не мог отнять у уругвайца главного – инстинкта убийцы, раз за разом отправляющего голы в рамку лучших вратарей мира.

При всей противоречивости этого перехода, в нем все-таки больше хорошего, чем может показаться на первый взгляд. Почему бы Кавани действительно не зажечь, как сделал это в свое время Златан – место и возраст (шведу было 34) примерно совпадают, да и валили они оба из беззаботного, «золотого» Парижа, подзаработав кэша и кучку простеньких титулов.

Илья ПАНАЕВ