Элина Свитолина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В четвертом круге одиночного разряда украинка сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA). Матч пройдет третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи ATP Надаль – Корда. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
|Стадия
|Свитолина
|Гарсия
|1-й круг
|Грачева (7-6 6-4) №89 WTA
|Контавейт (6-4 3-6 6-4) №21 WTA
|2-й круг
|Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA
|Саснович (7-6 6-2) №96 WTA
|2-й круг
|Александрова (6-4 7-5) №31 WTA
|Мертенс (1-6 6-4 7-5) №20 WTA
Ранее девушки встречались 4 раза, украинка выиграла лишь однажды.
В следующем круге победительница матча сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№117 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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