Элина Свитолина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на Открытом чемпионате Франции по теннису

  • 03.10.2020 23:46
  • 558 просмотров
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В воскресенье, 4 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В четвертом круге одиночного разряда украинка сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA). Матч пройдет третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи ATP Надаль – Корда. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Путь на турнитре
Стадия  Свитолина  Гарсия
1-й круг    Грачева (7-6 6-4) №89 WTA  Контавейт (6-4 3-6 6-4) №21 WTA
2-й круг  Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA  Саснович (7-6 6-2) №96 WTA
2-й круг  Александрова (6-4 7-5) №31 WTA  Мертенс (1-6 6-4 7-5) №20 WTA

Ранее девушки встречались 4 раза, украинка выиграла лишь однажды.
 
В следующем круге победительница матча сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№117 WTA). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 04.10.2020 00:12
    +1
    Й Коллінз перемогла, на радість! Теперь бажаємо їй пройти й Жабер (не дамо станній обійти Даяну Ястремську).
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 04.10.2020 00:07
    0
    на TennisTemple 71% ставок на перемогу Еліни.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 04.10.2020 00:12
    +1
    Й Коллінз перемогла, на радість! Теперь бажаємо їй пройти й Жабер (не дамо станній обійти Даяну Ястремську).
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 04.10.2020 00:07
    0
    на TennisTemple 71% ставок на перемогу Еліни.
    Ссылка
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