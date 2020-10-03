Элина Свитолина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В четвертом круге одиночного разряда украинка сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA). Матч пройдет третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи ATP Надаль – Корда. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Путь на турнитре

Стадия Свитолина Гарсия 1-й круг Грачева (7-6 6-4) №89 WTA Контавейт (6-4 3-6 6-4) №21 WTA 2-й круг Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA Саснович (7-6 6-2) №96 WTA 2-й круг Александрова (6-4 7-5) №31 WTA Мертенс (1-6 6-4 7-5) №20 WTA

Ранее девушки встречались 4 раза, украинка выиграла лишь однажды.



В следующем круге победительница матча сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№117 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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