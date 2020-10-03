Расписание украинок на Ролан Гаррос на 4 октября

Четвертого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису сыграют две украинки.
Элина Свитолина (№5 WTA) в четвертом круге одиночного разряда сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA). Матч пройдет третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после встречи ATP Надаль – Корда. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.
Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против канадско-латвийского дуэта Габриэла Дабровски / Алена Остапенко в третьем круге парного разряда. Встреча состоится третьим запуском на корте №7. Ориентировочное время начала – не ранее 15:00 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Источник — Roland Garros
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