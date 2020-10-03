Еліна Світоліна - Каролін Гарсія. Прогноз і анонс матчу

У неділю, 4 жовтня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) зіграє поєдинок четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. У матчі 1/8 фіналу українка буде змагатися проти другої ракетки Франції Каролін Гарсії (№45 WTA). Матч відбудеться третім запуском на корті імені Філіпа Шатріє і орієнтовно розпочнеться о 15:30 за Києвом.



Перемога в цій зустрічі повинна принести одній з тенісисток €94,000 призових і 190 очок до рейтингу WTA в додаток до €189,000, які вже зароблені. Торік українка завершила боротьбу в третьому колі, тому за новими правилами вже додала до свого активу 110 очков, француженка – програла на один раунд раніше, тому наразі має +170.



Суперниця



Каролін Гарсія довгий час була страшним сном для українських вболівальників. До травня 2019 року француженка виграла 11 з 13 матчів проти наших співвітчизниць, маючи діючу серію із семи перемог підряд (Світоліна - 3, Костюк - 2, Цуренко і К. Бондаренко - по 1). Зупинити це свавілля змогла лише Даяна Ястремська, яка в божевільному фіналі змагань у Страсбурзі неймовірним чином переграла більш досвідчену суперницю на тай-брейку третього сета. Трохи пізніше вона закріпила ту перемогу повною декласацією Гарсії в Пекіні.



Якщо брати увесь тенісний світ загалом, то Каролін відома фантастичним виступом на китайській серії турнірів у 2017 році, коли вона підряд виграла Ухань і Пекін. Завдяки цьому їй вдалося кваліфікуватися на Підсумковий турнір, де француженка дійшла до півфіналу. Саме в цей час і відбулися дві її перші перемоги над Світоліною, чвертьфінал Пекіна з тай-брейком у третьому сеті навіть був визнаний найкращим матчем 2017-го року.





Форма

Після свого зоряного часу, який закінчився в 2018-му році, Гарсія ніяк не може повернути ту фантастичну форму. В 2020-му році в неї доки більше поразок, ніж перемог. Після відновлення сезону 26-річна тенісистка на усіх турнірах, крім Ролан Гаррос, вибувала або в першому, або в другому колі. Але на кортах Парижа стався прорив, обіграні 20-а і 21-а ракетки світу, і перед матчем зі Світоліною вона аж ніяк не виглядає повним аутсайдером.



Що стосується гри українки, то поки вона не надто видовищна, але приносить результат. На Відкритому чемпіонаті Франції опозиція Еліни була набагато слабшою, ніж у француженки, хоча в Страсбурзі були обіграні кілька серйозних опоненток.

Шлях на турнірі

Стадія Світоліна Гарсія 1-е коло Грачова (7-6 6-4) №89 WTA Контавейт (6-4 3-6 6-4) №21 WTA 2-е коло Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA Сасновіч (7-6 6-2) №96 WTA 2-є коло Александрова (6-4 7-5) №31 WTA Мертенс (1-6 6-4 7-5) №20 WTA

Статистика на турнірі

Світоліна Гарсія матчі 3 3 середній рейтинг суперниць 99.3 45.7 середній час матчу 1:37 2:02 витрачено секунд на одне очко 39 44 виграно очок на подачі, % 55.4 58.3 ейси/гейм 0.07 0.11 подвійні помилки/гейм 0.13 0.11 % першої подачі 59.5 64.9 виграно очок на першій подачі, % 62.5 61.9 виграно очок на другій подачі, % 44.9 51.6 виграно очок на прийомі, % 49.5 41.5 реалізовано брейкпойнтів, % 55.2 65.0 виходів до сітки/гейм 0.66 0.81 очки, виграні біля сітки, % 57.8 71.9 віннерси/гейм 0.53 1.22 невимушені помилки/гейм 1.38 1.37



Матчі між собою



Якщо не згадувати легку перемогу Еліни в 2015 році, то інші поразки були дуже болючими. Про матч у Пекіні було написано вище, наступна зустріч відбулася на дебютному Підсумковому турнірі для обох тенісисток. Мало того, що Еліна його програла після виграного першого сету, так потім ще й допомогла француженці зайняти перше місце в групі, перегравши наостанок Симону Халеп. А третя поразка сталася на ще одному знаковому для нас турнірі в Штутгарті, де Гарсія обіграла і Еліну, і Марту.



Прогноз



Три роки тому Гарсія карала Світоліну за слабку другу подачу. Які чудеса не робила українка на прийомі, на своїх геймах вона була декласована, цвяхи забивалися через раз. З того часу багато що змінилося, але перевага в потужності Гарсії нікуди не зникла.





Jimmie48 Photography. Каролін Гарсія



Наразі обидві тенісистки досить нестабільні, але Гарсія лише в Парижі почала демонструвати гарні результати. Чи вистачить її ще й на матч зі Світоліною не дуже зрозуміло. Але і чи зможе Еліна підвищити свій рівень – питання відкрите. Того, що українка демонструвала в попередніх матчах, в неділю точно буде недостатньо.



Єдине, в чому можна не сумніватися, що наша співвітчизниця завтра повністю залишить себе на корті. Програвати вчетверте вона точно не збирається, та й за болючі поразки минулого потрібно відплатити сповна. А де ще це можна зробити так ефектно, як не на домашньому мейджорі француженки. Даяна вже показала, як можна обігрувати Каролін на її території, черга за Еліною. Jimmie48 Photography. Каролін ГарсіяНаразі обидві тенісистки досить нестабільні, але Гарсія лише в Парижі почала демонструвати гарні результати. Чи вистачить її ще й на матч зі Світоліною не дуже зрозуміло. Але і чи зможе Еліна підвищити свій рівень – питання відкрите. Того, що українка демонструвала в попередніх матчах, в неділю точно буде недостатньо.Єдине, в чому можна не сумніватися, що наша співвітчизниця завтра повністю залишить себе на корті. Програвати вчетверте вона точно не збирається, та й за болючі поразки минулого потрібно відплатити сповна. А де ще це можна зробити так ефектно, як не на домашньому мейджорі француженки. Даяна вже показала, як можна обігрувати Каролін на її території, черга за Еліною.

Прогноз: перемога Світоліної у трьох сетах