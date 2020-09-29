Динамо хочет за Супрягу 20 миллионов, победа Свитолиной

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 28 сентября.

1. Стало известно, сколько Динамо хочет за трансфер Супряги. По данным журналиста, руководство клуба оценивает переход в 20 млн евро.

2. Свитолина выиграла непростой матч первого круга Ролан Гаррос. На старте турнира украинка одолела россиянку Варвару Грачеву.

3. Источник: Вернидуб вскоре возглавит клуб из страны бывшего Союза. Журналист Игорь Цыганык не назвал клуб, с которым идут переговоры.

4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Самое главное – забыть счет первого матча». Наставник «Динамо» ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча с «Гентом».

5. На курортный остров. Михайленко может возглавить европейский клуб. По словам Игоря Цыганыка, кипрский «Пафос» ищет наставника.

6. Наші за кордоном: гольова феєрія Кравця і Ярмоленка, дебютний м'яч Наумця. Слідкуємо за виступами українських футболістів у топ-20 європейських чемпіонатах.

7. ВИДЕО. Стенка на стенку. Матч Одессы и Тернополя завершился массовой дракой. Игроки дрались почти две минуты.

8. Трансферные цели Динамо. Луческу нужен центральный защитник. Игорь Цыганык рассказал о возможных кадровых решениях наставника киевлян.

9. Будивельник готов сыграть в следующем сезоне Суперлиги. Клубу нужно погасить последний долг перед ФИБА до 2 октября.

10. Ролан Гаррос. Завацкая в трех сетах уступила пятой сеяной. Украинка выиграла первый сет, но для победы этого оказалось недостаточно.