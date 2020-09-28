На курортный остров. Михайленко может возглавить европейский клуб

Журналист Игорь Цыганык рассказал, где собирается продолжить карьеру тренер Дмитрий Михайленко, экс-наставник «Днепра-1»:

«В ближайшее время, завтра или послезавтра, украинский тренер может возглавить европейский клуб.

Кипрский «Пафос» ищет наставника. Сейчас ведутся переговоры. Вполне возможно, что кипрскую команду возглавит Дмитрий Михайленко.

Тренер, который работал с «Днепром-1», в свое время выступал на Кипре, его там помнят. И если кипрская команда уволит своего тренера, ее возглавит Михайленко».

Отметим, что на курортном острове за «Пафос» выступают два украинских футболиста – голкипер Артур Рудько и вингер Орест Кузык.