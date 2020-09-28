На курортный остров. Михайленко может возглавить европейский клуб

По словам Игоря Цыганыка, кипрский «Пафос» ищет наставника

  • 28.09.2020 22:12
  • 2262 просмотра
  • 3 комментария
На курортный остров. Михайленко может возглавить европейский клуб
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Журналист Игорь Цыганык рассказал, где собирается продолжить карьеру тренер Дмитрий Михайленко, экс-наставник «Днепра-1»:

«В ближайшее время, завтра или послезавтра, украинский тренер может возглавить европейский клуб.

Кипрский «Пафос» ищет наставника. Сейчас ведутся переговоры. Вполне возможно, что кипрскую команду возглавит Дмитрий Михайленко.

Тренер, который работал с «Днепром-1», в свое время выступал на Кипре, его там помнят. И если кипрская команда уволит своего тренера, ее возглавит Михайленко».

Отметим, что на курортном острове за «Пафос» выступают два украинских футболиста – голкипер Артур Рудько и вингер Орест Кузык.

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Источник — Циганик LIVE

(10 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.09.2020 22:42
    +1
    А чем не вариант? Он и на грека похож очень...
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    OKs100
    online
      OKs100, 28.09.2020 22:39
    -1
    А потом возглавит Динамо после Луческу.
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    u6464u
    online
      u6464u, 28.09.2020 22:16
    +2
    для Димона хороший вариант.
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    u6464u
    online
      u6464u, 28.09.2020 22:16
    +2
    для Димона хороший вариант.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.09.2020 22:42
    +1
    А чем не вариант? Он и на грека похож очень...
    Ссылка
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