ОФИЦИАЛЬНО. Кузык перешел в Пафос

25-летний украинский полузащитник Орест Кузык перешел в кипрский «Пафос». Детали перехода и контракта не разглашаются, но сообщалось, что хавбек подпишет соглашение на три года.

В прошлом сезоне Кузык забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 21 матче в составе черниговской «Десны», за которую выступал на правах аренды.

До недавнего времени права на Кузыка принадлежали греческой «Янине», которая не рассчитывала на украинца.

Напомним, что за «Пафос» также выступает украинский голкипер Артур Рудько.