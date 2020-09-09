ОФИЦИАЛЬНО. Кузык перешел в Пафос

Украинский полузащитник продолжит карьеру на Кипре

  • 09.09.2020 20:39
  • 434 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Кузык перешел в Пафос
© ФК Пафос. Орест Кузык

25-летний украинский полузащитник Орест Кузык перешел в кипрский «Пафос». Детали перехода и контракта не разглашаются, но сообщалось, что хавбек подпишет соглашение на три года. 

В прошлом сезоне Кузык забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 21 матче в составе черниговской «Десны», за которую выступал на правах аренды.

До недавнего времени права на Кузыка принадлежали греческой «Янине», которая не рассчитывала на украинца.

Напомним, что за «Пафос» также выступает украинский голкипер Артур Рудько.

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 20:46
    0
    Ещё один молодой и перспективный закончился
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 20:46
    0
    Ещё один молодой и перспективный закончился
    Ссылка
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