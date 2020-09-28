Источник: Вернидуб вскоре возглавит клуб из страны бывшего Союза

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что наставник Юрий Вернидуб вскоре получит назначение.

«Насколько я знаю, с украинскими клубами Вернидуб сейчас переговоры не ведет. Он ведет переговоры с зарубежными клубами, как говорят – из ближнего зарубежья.

В ближайшее время он может возглавить клуб из бывшей советской республики. Не буду говорить, какой клуб, потому что информация разная. Но Вернидуб летал на переговоры и в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности,. Жаль, что не в Украине».

Напомним, что Вернидуб недавно был уволен из солигорского «Шахтера», после чего команду возглавил другой украинец – Роман Григорчук.