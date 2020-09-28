Источник: Вернидуб вскоре возглавит клуб из страны бывшего Союза

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что наставник Юрий Вернидуб вскоре получит назначение.
«Насколько я знаю, с украинскими клубами Вернидуб сейчас переговоры не ведет. Он ведет переговоры с зарубежными клубами, как говорят – из ближнего зарубежья.
В ближайшее время он может возглавить клуб из бывшей советской республики. Не буду говорить, какой клуб, потому что информация разная. Но Вернидуб летал на переговоры и в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности,. Жаль, что не в Украине».
Напомним, что Вернидуб недавно был уволен из солигорского «Шахтера», после чего команду возглавил другой украинец – Роман Григорчук.
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.