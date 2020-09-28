Источник: Вернидуб вскоре возглавит клуб из страны бывшего Союза

Журналист Игорь Цыганык не назвал клуб, с которым идут переговоры

  • 28.09.2020 21:32
  • 3300 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Вернидуб вскоре возглавит клуб из страны бывшего Союза
© УНИАН. Юрий Вернидуб

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что  наставник Юрий Вернидуб вскоре получит назначение.

«Насколько я знаю, с украинскими клубами Вернидуб сейчас переговоры не ведет. Он ведет переговоры с зарубежными клубами, как говорят – из ближнего зарубежья.

В ближайшее время он может возглавить клуб из бывшей советской республики. Не буду говорить, какой клуб, потому что информация разная. Но Вернидуб летал на переговоры и в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности,. Жаль, что не в Украине».

Напомним, что Вернидуб недавно был уволен из солигорского «Шахтера», после чего команду возглавил другой украинец – Роман Григорчук.

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Источник — Циганик LIVE

(15 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 28.09.2020 22:43
    0
    ihor7003, 28.09.2020 22:14
    Азербайджан или Казахстан!
    В Азербайджан сейчас врядли кто-то поедет. В Казахстан - вполне вероятно.
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 28.09.2020 22:43
    0
    Шо за фигня!. Футбольный журналист Игорь Цыганык есть, а "як завжди неперевершеної Лободи" нэма! Непорядок!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.09.2020 22:40
    +1
    Куда еще могут пригласить тренера, который вместе с командой сдавал игры? В такое-же болото, как и наш чемпионат. Не Молдова ли случайно? В расею побоиться, 100 процентово....
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 22:28
    0
    Интересно а если бы он вел переговоры с условным Лейпцигом , Циганик сказал бы что ведутся переговоры с клубом бывшей Германской Демократической Респу́блики?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 22:25
    -6
    О, этот недоэксперст и недожурналист проснулся.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.09.2020 22:14
    0
    Азербайджан или Казахстан!
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 28.09.2020 22:12
    -6
    В Россию поедет на заработки?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 28.09.2020 22:01
    0
    Странно,понтов всегда как вроде в серию А минимум..
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.09.2020 22:40
    +1
    Куда еще могут пригласить тренера, который вместе с командой сдавал игры? В такое-же болото, как и наш чемпионат. Не Молдова ли случайно? В расею побоиться, 100 процентово....
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.09.2020 22:43
    0
    ihor7003, 28.09.2020 22:14
    Азербайджан или Казахстан!
    В Азербайджан сейчас врядли кто-то поедет. В Казахстан - вполне вероятно.
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 28.09.2020 22:43
    0
    Шо за фигня!. Футбольный журналист Игорь Цыганык есть, а "як завжди неперевершеної Лободи" нэма! Непорядок!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 22:28
    0
    Интересно а если бы он вел переговоры с условным Лейпцигом , Циганик сказал бы что ведутся переговоры с клубом бывшей Германской Демократической Респу́блики?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.09.2020 22:14
    0
    Азербайджан или Казахстан!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 28.09.2020 22:01
    0
    Странно,понтов всегда как вроде в серию А минимум..
    Ссылка
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