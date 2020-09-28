Стало известно, сколько Динамо хочет за трансфер Супряги

По данным журналиста, руководство клуба оценивает переход в 20 млн евро

  • 28.09.2020 20:59
  • 2849 просмотров
  • 9 комментариев
Стало известно, сколько Динамо хочет за трансфер Супряги
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Журналист программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал о возможном трансфере форварда «Динамо» Владислава Супряги в итальянскую «Болонью»:

«Болонья собиралась идти до конца. Сначала фигурировала сумма 8 млн евро + 2 млн бонусами (за определенное количество проведенных игроком матчей). В Европе достаточно клубов, готовых заплатить такие суммы.

«Динамо» начало повышать ставки, дошло до суммы 12+3 млн евро. Правда, никто кроме «Болоньи» не будет против, если Супряга поиграет еще годик в Киеве. Футболисту надо заматереть. 

По нашим данным,« Динамо» оценивает Супрягу в 20 млн евро. Вопрос в другом: готова ли к этому «Болонья» и готов ли Суркис взять частями».

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Источник — ТаТоТаке

(22 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 21:24
    +1
    Олег Тимофеюк, 28.09.2020 21:20
    Хотеть не вредно клоуны позорные кипрские.
    Тогда Филиповва вобще отдали даром его тогда цена 70 ,он на уровень выше ну немного старше!!!20 наверно нужны деньги на новую книгу Соли для ван том второй "мы снова проиграли селу ,ну я уже получаю 200 тысяч!!!!!!!!))))
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 28.09.2020 21:23
    0
    Lion, 28.09.2020 21:17
    20 милионов????
    Немцы уже за одного заплатили 25, по сегодняшний день скамейку полирует.......
    ЛОНДОН, 11 июля 2018, 15:18 — REGNUM Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко перешёл из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Вест Хэм». Об этом 11июля сообщается на сайте английского клуба.
    Отмечается, что клуб подписал контракт с 28-летним футболистом, который рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не уточняется. (по слухам лямов 10 -13)
    Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Боруссия» внесла Ярмоленко в чёрный список, поскольку он потерял доверие руководства в СВЯЗИ С ПРОВАЛЬНЫМ сезоном.
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 28.09.2020 21:23
    0
    Чемпіонат Италии єто идеальний шанс для Супряги.точно также и Шева начинал .
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 21:20
    -2
    Хотеть не вредно клоуны позорные кипрские.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 28.09.2020 21:18
    -1
    По нашим данным,« бзДянамо» оценивает Супрягу в 20 млн евро. (с)

    Супряга ещё и на пятнашку не наиграл, которую сначала хотели, а ему уже набивают цену
    Трынец, я уею с отморозков
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 28.09.2020 21:17
    -3
    20 милионов????
    Немцы уже за одного заплатили 25, по сегодняшний день скамейку полирует.......
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.09.2020 21:17
    -2
    Супряга от этого должен заматериться.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 21:14
    -3
    Что кто??? хочет 20 милионов!!Кто эти люди)))Сука бревно ещё не заиграло 20 хотят ,))А за соль для ван вы что 50 захотите))) что вы там курите))))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 28.09.2020 21:09
    +6
    Не знаю. Як на мене, то Супряга нічого особливого не демонструє. Такий собі, посередній форвард. Нічого не маю проти, що він може стати зіркою, але на разі...
    Були би в нього задатки, то не Болонья його би зараз пробувала прикупити.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 28.09.2020 21:09
    +6
    Не знаю. Як на мене, то Супряга нічого особливого не демонструє. Такий собі, посередній форвард. Нічого не маю проти, що він може стати зіркою, але на разі...
    Були би в нього задатки, то не Болонья його би зараз пробувала прикупити.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 21:24
    +1
    Олег Тимофеюк, 28.09.2020 21:20
    Хотеть не вредно клоуны позорные кипрские.
    Тогда Филиповва вобще отдали даром его тогда цена 70 ,он на уровень выше ну немного старше!!!20 наверно нужны деньги на новую книгу Соли для ван том второй "мы снова проиграли селу ,ну я уже получаю 200 тысяч!!!!!!!!))))
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 28.09.2020 21:23
    0
    Lion, 28.09.2020 21:17
    20 милионов????
    Немцы уже за одного заплатили 25, по сегодняшний день скамейку полирует.......
    ЛОНДОН, 11 июля 2018, 15:18 — REGNUM Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко перешёл из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Вест Хэм». Об этом 11июля сообщается на сайте английского клуба.
    Отмечается, что клуб подписал контракт с 28-летним футболистом, который рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не уточняется. (по слухам лямов 10 -13)
    Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Боруссия» внесла Ярмоленко в чёрный список, поскольку он потерял доверие руководства в СВЯЗИ С ПРОВАЛЬНЫМ сезоном.
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 28.09.2020 21:23
    0
    Чемпіонат Италии єто идеальний шанс для Супряги.точно также и Шева начинал .
    Ссылка
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