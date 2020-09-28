Стало известно, сколько Динамо хочет за трансфер Супряги

Журналист программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал о возможном трансфере форварда «Динамо» Владислава Супряги в итальянскую «Болонью»:

«Болонья собиралась идти до конца. Сначала фигурировала сумма 8 млн евро + 2 млн бонусами (за определенное количество проведенных игроком матчей). В Европе достаточно клубов, готовых заплатить такие суммы.

«Динамо» начало повышать ставки, дошло до суммы 12+3 млн евро. Правда, никто кроме «Болоньи» не будет против, если Супряга поиграет еще годик в Киеве. Футболисту надо заматереть.

По нашим данным,« Динамо» оценивает Супрягу в 20 млн евро. Вопрос в другом: готова ли к этому «Болонья» и готов ли Суркис взять частями».