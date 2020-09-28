Стало известно, сколько Динамо хочет за трансфер Супряги

Журналист программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал о возможном трансфере форварда «Динамо» Владислава Супряги в итальянскую «Болонью»:
«Болонья собиралась идти до конца. Сначала фигурировала сумма 8 млн евро + 2 млн бонусами (за определенное количество проведенных игроком матчей). В Европе достаточно клубов, готовых заплатить такие суммы.
«Динамо» начало повышать ставки, дошло до суммы 12+3 млн евро. Правда, никто кроме «Болоньи» не будет против, если Супряга поиграет еще годик в Киеве. Футболисту надо заматереть.
По нашим данным,« Динамо» оценивает Супрягу в 20 млн евро. Вопрос в другом: готова ли к этому «Болонья» и готов ли Суркис взять частями».
Источник — ТаТоТаке
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Немцы уже за одного заплатили 25, по сегодняшний день скамейку полирует.......
Отмечается, что клуб подписал контракт с 28-летним футболистом, который рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не уточняется. (по слухам лямов 10 -13)
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Боруссия» внесла Ярмоленко в чёрный список, поскольку он потерял доверие руководства в СВЯЗИ С ПРОВАЛЬНЫМ сезоном.
Супряга ещё и на пятнашку не наиграл, которую сначала хотели, а ему уже набивают цену
Трынец, я уею с отморозков
Немцы уже за одного заплатили 25, по сегодняшний день скамейку полирует.......
Були би в нього задатки, то не Болонья його би зараз пробувала прикупити.
Були би в нього задатки, то не Болонья його би зараз пробувала прикупити.
Немцы уже за одного заплатили 25, по сегодняшний день скамейку полирует.......
Отмечается, что клуб подписал контракт с 28-летним футболистом, который рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не уточняется. (по слухам лямов 10 -13)
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Боруссия» внесла Ярмоленко в чёрный список, поскольку он потерял доверие руководства в СВЯЗИ С ПРОВАЛЬНЫМ сезоном.
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