Трансферные цели Динамо. Луческу нужен центральный защитник

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о возможных кадровых решениях главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу:

«Все разговоры, что Дуэлунд собирается куда-то там уйти, совершенно не соответствуют действительности. Мирча Луческу рассчитывает на футболиста, он входит в сферу его интересов. Хотя он из-за травм прошел не полностью весь процесс подготовки. И недаром тренер включил его в стартовый поединок с «Минаем». Главная идея Луческу – чтобы все футболисты имели игровую практику и были в тонусе.

Те футболисты, на которых он рассчитывает, будут играть. Особенно если «Динамо» пройдет в групповой этап ЛЧ, все игроки будут иметь игровую практику, и будет применена ротация. Я знаю, что несколько клубов обращались в «Динамо» с просьбой арендовать некоторых игроков: Андриевского, Леднева, Русина. Но Луческу пока отказал. Ведь только после того, как будет решена задача выхода в групповой этап ЛЧ, некоторые футболисты, чтобы иметь больше игровой практики, возможно, переедут в другие команды.

Вполне возможно, выход в групповой этап ЛЧ должен простимулировать самих футболистов. С некоторыми футболистами, вероятно, будут переподписаны контракты на лучших условиях. После игры с «Гентом» и до закрытия трансферного окна еще будет определенный период времени, за который можно будет решить все свои трансферные вопросы. Мирча Луческу рассчитывает, что будет усиления на Лигу чемпионов, но это будет зависеть от результата матча с «Гентом».

Сегодня никого из футболистов, которые сейчас есть в «Динамо», Луческу не собирается отдавать в аренду. На всех игроков главный тренер киевлян рассчитывает. Есть вопросы по Гармашу, Солю, Вантуху. Возможно, они пойдут в аренду. По другим игрокам есть предложения, но пока они остаются. Также вопрос по Шабанову. Есть Забарный, Сирота, сейчас вернется Попов. Миколенко может закрыть позицию левого центрального защитника. Поэтому вполне возможно, что Мирча Луческу позволит Шабанову уйти в аренду, чтобы иметь больше игровой практики.

Какие позиции хочет усилить «Динамо»? Луческу, прежде всего, хочет центрального защитника. Бурда выбыл надолго, Попов только возвращается, Забарный и Сирота еще молоды. Поэтому нужен кто-то опытный на эту позицию. Также главный тренер киевлян хочет усилить середину поля. Купить одного из вингеров. Кроме того, левый защитник и, безусловно, нападающий.

Если Супряга перейдет в «Болонью», то на его место будет куплен новый форвард. Но кто может заменить Супрягу – это уже вопрос. Луческу настаивает на том, что это должны быть бразильцы довольно высокого уровня или игроки национальных сборных в Европе. На меньший уровень он не согласится. Ведь это предполагает статус киевского «Динамо».