Мирча ЛУЧЕСКУ: «Самое главное – забыть счет первого матча»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча с «Гентом»

  • 28.09.2020 16:45
  • 4507 просмотров
  • 80 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Самое главное – забыть счет первого матча»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».

– Что сейчас самое главное в подготовке к ответному матчу?
– Самое важное - забыть счет. Естественно, не надо забывать игру, атмосферу, настрой, шанс, какой у нас соперник. Но результат нужно забыть, это самое главное.

– Завтра поддержки зрителей на «Олимпийском» не будет, но у телевизоров смотреть матч будет огромное количество болельщиков. Что вы можете им пожелать?
– Я хочу, чтобы все наши болельщики перед телевизорами передали магнитную бурю позитивных эмоций игрокам, чтобы передали эти эмоции через экран нам. Чтобы радовались нашей игрой.

– Хотелось бы узнать, в каком состоянии пребывают Попов, Родригес и Цитаишвили?
– О Попове не может быть и речи, он вчера впервые вышел на поле в общей группе с командой. Родригес получил травму месяц назад за сборную. Иногда она его беспокоит, но вчера он готовился в общей группе с командой, все было хорошо. Цитаишвили - часть коллектива, он такой же игрок, как и все остальные.

– Как матчи при пустых трибунах влияют на игровой процесс и на команду в целом?
– В футбол играют в первую очередь для зрителей. Они как будто заряжают батареи, которые придают силы футболистам. Но профессиональные футболисты должны сами уметь находить энергетические силы для того, чтобы играть и без зрителей.

– Результат первого матча вас, наверное, удовлетворил. А что не удовлетворило в игре подопечных?
– То, что мне не понравилось, я обсуждаю внутри коллектива со своими игроками.

Одно, что я хочу сказать, по поводу завтрашней игры. Нас ждет очень сложная игра против очень хорошего соперника. Они играют под большим давлением, потому что результаты последних игр были неудовлетворительны. Но их игра в последнем матче была очень хорошего качества. Поэтому я жду хорошей игры от своих игроков, потому что в ином случае будет очень сложно.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 18:22
    0
    Maks7777, 28.09.2020 18:19
    Да бро ,,они реально сука саммии хотят что бы их унижали ,терпилы одним словом,мне этот колос сам тошнит с села уже,ну реально это история вынести Динамо да в важном матче сезона 2-0,село так село!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 18:20
    0
    Maks7777, 28.09.2020 18:15
    У таких людей нет ничего человеческого,завтра мира сальется генту после пятого тура проиграют заре потом шахте Колосу,выгонят Мирчу все динамовские Серда давайте Реброва
    скажут которые тут выписуют, ,цыган скажут отребье надо реброва ,они ущербные и упоротые
    Сколько готов завтра на Гент поставить спорим на сотку - две баксов?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 18:19
    -1
    Олег Тимофеюк, 28.09.2020 18:16
    Ты не устал их унижать? Эти прыгуны уже не знают чем тебе парировать, тем более мозгов у прыгунов нет и никогда не было.
    Да бро ,,они реально сука саммии хотят что бы их унижали ,терпилы одним словом,мне этот колос сам тошнит с села уже,ну реально это история вынести Динамо да в важном матче сезона 2-0,село так село!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 18:19
    0
    Maks7777, 28.09.2020 18:15
    У таких людей нет ничего человеческого,завтра мира сальется генту после пятого тура проиграют заре потом шахте Колосу,выгонят Мирчу все динамовские Серда давайте Реброва
    скажут которые тут выписуют, ,цыган скажут отребье надо реброва ,они ущербные и упоротые
    Заскринил твой прогноз
    Есть шанс что он у тебя за щекой окажется , через время
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 18:17
    -1
    Олег Тимофеюк, 28.09.2020 18:10
    Не, самое главное это автобус держать всегда рядом.
    Да При мирче этот авттуубусс ещё не непоеххал на хотябы завоодится стталл,скоро. Будет буксовать На месте. )))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 18:16
    -3
    Maks7777, 28.09.2020 18:15
    У таких людей нет ничего человеческого,завтра мира сальется генту после пятого тура проиграют заре потом шахте Колосу,выгонят Мирчу все динамовские Серда давайте Реброва
    скажут которые тут выписуют, ,цыган скажут отребье надо реброва ,они ущербные и упоротые
    Ты не устал их унижать? Эти прыгуны уже не знают чем тебе парировать, тем более мозгов у прыгунов нет и никогда не было.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 18:15
    -2
    У таких людей нет ничего человеческого,завтра мира сальется генту после пятого тура проиграют заре потом шахте Колосу,выгонят Мирчу все динамовские Серда давайте Реброва
    скажут которые тут выписуют, ,цыган скажут отребье надо реброва ,они ущербные и упоротые
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 18:12
    0
    Олег Тимофеюк, 28.09.2020 18:10
    Не, самое главное это автобус держать всегда рядом.
    О ещё один вылез
    Один слабоумны про Колос 24/7 пишет другой , про автобус
    Так сказать интеллектуальный десант поклонников шахтера
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 18:10
    -1
    Не, самое главное это автобус держать всегда рядом.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 18:10
    0
    Maks7777, 28.09.2020 18:07
    Ты наверно слабоумный,победа над ,Олимпиком и порожение команде из села это совсем другая история2-0 только колос села и Динамо
    МакИмка , слабоумный - это тот кто 24/7 строчит один и тот же пост о матче Двухмесячной давности , где его команда даже не играла
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 28.09.2020 18:10
    -1
    Хотелось бы увидеть настоящую волю к победе и характер!
    Для этого надо наше удаление, пенальти, 1:2, добавка, и опять пенальти.
    Победа или смерть!
    И кучу ультра-активистов в балаклавах и с фаерами...
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 28.09.2020 18:09
    -1
    Желаю удачи! Думаю завтра вынесут Гент ! А потом уже и Игорь Михайлович бабок на трансфера подкинет. Не понимаю недоумков ,которые устраивают срач ,при том что любая украинская команда в Еврокубках - это в первую очередь очки в копилку страны!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 18:09
    0
    mayakovskiy1, 28.09.2020 18:02
    Ты больной?)) В смысле облизывают Олимпийский? В стране война, дурик. Понимаю что с президентом с ОПЗЖ и тренером свсбкаой ты не очень понимаешь что это.
    Но ой.... Олимпийский не собственность Динамо, а национальный стадион. И Шахта в условиях оккупации родного города имеет полное право там играть.
    П.С. Жека не позорься, я 100 лет на этом сайте и помню как ты ненавидел цыгана
    Ну тебе как поклоннику клуба - коллаборациониста , не слишком стало рассуждать о войне ?
    О , интересно , если завтра завесить фасад Олимпийского баннерами с украинской армией , через сколько кротовата оттуда съ.*ется, сразу же , или следующим утром ?
    ——-
    Копанка это враг , а на войне есть предатели , вы переманили рядового шлюхраэса , а мы - вашего идейного генерала , пусть и высланного вами же на пенсию
    Кто кому принесёт больше пользы , теперь поглядим ....
    Ах да. Цыган для меня цыганом и остался
    А вот бред от тебя что он не имеет заслуг в успехе копанки, появились от тебя только после унижения в Суперкубк
    Ну все , как обычно , ты пишешь - я ору с написаного
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 28.09.2020 18:08
    +1
    самое главное забыть об наших тупорылых ультрас!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 18:07
    +1
    jekаfunny, 28.09.2020 18:00
    Видно после феноменальной победы над Олимпиком , буртас выставил на курятник пару вёдер с сивухой, зашарпанный сегодня аж пищат , такие довольные
    Ты наверно слабоумный,победа над ,Олимпиком и порожение команде из села это совсем другая история2-0 только колос села и Динамо
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 28.09.2020 18:06
    +1
    Maks7777, 28.09.2020 18:03
    Они как перебежчики крысы,красные придут ,красное оденут, белые белое ,,мда жаль вас упоротых,царя бы Мирча бы привел жопу бы сели лизали,жесть а не болельщикки!!!
    Ну я думал у них хоть капля самоуважения есть. Оказалось что уважают себя только ультрас, а эти жалкие хейтят даже легенд Динамо лишь бы отмазать Будулая.
    Думаю ботва при Несенюке пашет. Не верю что вот прям столько позорников. Хотя....
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 18:03
    +1
    mayakovskiy1, 28.09.2020 17:55
    Не перестаю хохотать, глядя как глоры Дынамы облизывают старого цыгана, который годами поливал говном их клуб и унижал их легенд, причем демонстративно.
    "Будулай, цыган, браво федерация", зато теперь "мудрый Мистер", "великий тренер". Фу убогие, никакого самоуважения.
    Они как перебежчики крысы,красные придут ,красное оденут, белые белое ,,мда жаль вас упоротых,царя бы Мирча бы привел жопу бы сели лизали,жесть а не болельщикки!!!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 28.09.2020 18:02
    +1
    jekаfunny, 28.09.2020 17:59
    Не перестаю хохотать, глядя как ржавые глоры облизывают Киев и Олимпйский, который они до этого поливали 15 лет .
    А теперь приползли туда где им не рады , чтобы играть для пустых или враждебных трибун - в логово главного врага....
    Я конечно все понимаю , но уж точно не тебе и не твоей копанке что то про достоинство и самоуважение знать , вам эти чувства не ведомы
    Ты больной?)) В смысле облизывают Олимпийский? В стране война, дурик. Понимаю что с президентом с ОПЗЖ и тренером свсбкаой ты не очень понимаешь что это.
    Но ой.... Олимпийский не собственность Динамо, а национальный стадион. И Шахта в условиях оккупации родного города имеет полное право там играть.
    П.С. Жека не позорься, я 100 лет на этом сайте и помню как ты ненавидел цыгана
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 18:00
    -3
    Видно после феноменальной победы над Олимпиком , буртас выставил на курятник пару вёдер с сивухой, зашарпанный сегодня аж пищат , такие довольные
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 28.09.2020 18:00
    -1
    Maks7777, 28.09.2020 17:59
    Историю не перепишиш село нагнуло столичное ДК!!!В советское время которое вы Декомунизировали ну любите историю Динамо вспоминать,если бы ДК проиграло селу Брежнев бы згноил бы Щербицкого на Колыме,а Щербицкий бы расстрелял всех футболистов Динамо,ну это совсем другая история!Повтараюсь матч сезона для Дк !!Колос с села2-0 Динамо!!
    Браво, клоун!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 16:58
    +7
    Maks7777, 28.09.2020 16:52
    Да ты прав Мирча,ну главное не забывать поражения ДК от колоса села 2-0 всегда в голове держать!!желаю тебе так в Дк не позорится как они уже опозорились ,переписали историю
    - Это кто там гавкает? ... © «Место встречи изменить ...
    про тебя, бот
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.09.2020 17:10
    +6
    а де твоє кококо? вже вилікували?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 17:04
    +6
    bullyUA, 28.09.2020 16:58
    Я понимаю, что у тебя с мозгами серьезные проблемы, потому напомню, что с Колосом играл Лесик, а не Мирча. Запиши это у себя на лбу., а то скоро забудешь.
    Ты ж помнишь был сит ком такой - Деревня Дураков, вот МАКС 7777 - это медведь оттуда
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 17:05
    +5
    Trasher311987, 28.09.2020 17:04
    Дай бог Динамо выйдет в лч, будем сравнивать.
    та хотелось бы уже чтобы вышли наконец
    но опасения присутствуют , все таки . Хотя и вера в успех есть
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 17:04
    +5
    bullyUA, 28.09.2020 17:03
    Бедный ванька. Его даже из Мухосранска выгнали под Уфу.
    дальше Сызрань по карьерному росту
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 17:01
    +5
    bullyUA, 28.09.2020 16:58
    Я понимаю, что у тебя с мозгами серьезные проблемы, потому напомню, что с Колосом играл Лесик, а не Мирча. Запиши это у себя на лбу., а то скоро забудешь.
    Это ванька дурачок , с уфимской деревни
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.09.2020 17:18
    +4
    у шахти класні фани, один кококо, інший папуга весь день одне і теж тяфкає
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.09.2020 17:11
    +4
    jekаfunny, 28.09.2020 17:08
    сколько готов на Колос поставить ?
    він сьогодні за всіх кротиків віддувається
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.09.2020 16:59
    +4
    Понравилось как ответил на последний вопрос, все СМИ необходимо держать на дистанции.
    У команды игра года
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.09.2020 16:58
    +4
    Maks7777, 28.09.2020 16:52
    Да ты прав Мирча,ну главное не забывать поражения ДК от колоса села 2-0 всегда в голове держать!!желаю тебе так в Дк не позорится как они уже опозорились ,переписали историю
    Я понимаю, что у тебя с мозгами серьезные проблемы, потому напомню, что с Колосом играл Лесик, а не Мирча. Запиши это у себя на лбу., а то скоро забудешь.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.09.2020 17:30
    +3
    AK_228, 28.09.2020 17:27
    никаких опасений.. два клуба в ЛЧ
    Привет, надеюсь.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 17:23
    +3
    Maks7777, 28.09.2020 17:22
    Хорошо у вас треснуло когда Колос села вас в Будкку Загнал!!2-0!!
    давай я на твой вопрос отвечу а ты на мой ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 17:20
    +3
    grifon, 28.09.2020 17:11
    він сьогодні за всіх кротиків віддувається
    уже скоро по швам треснет ,
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 17:08
    +3
    Maks7777, 28.09.2020 17:07
    Поле пятого турра ,будешь мечтать о первом месте весь чемпиоонат ,а окажитесь на5_6)))Колос С села уже ждёт вас,им очень нравится клуба из столицы позорить!!
    сколько готов на Колос поставить ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.09.2020 17:04
    +3
    jekаfunny, 28.09.2020 17:00
    с его клубом все хорошо, вчера в тандеме с судьей был повержен сам Олимпик
    За последние три тура , донецкий солнцеликий добыл аж ОДНУ победу
    самое время снова брать ртом все трофеи и пастись на ветках Динамо
    Дай бог Динамо выйдет в лч, будем сравнивать.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 17:00
    +3
    Trasher311987, 28.09.2020 16:58
    Там Северяне близко. Может лучше переживать за свой клуб?, А?
    с его клубом все хорошо, вчера в тандеме с судьей был повержен сам Олимпик
    За последние три тура , донецкий солнцеликий добыл аж ОДНУ победу
    самое время снова брать ртом все трофеи и пастись на ветках Динамо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.09.2020 16:58
    +3
    Maks7777, 28.09.2020 16:52
    Да ты прав Мирча,ну главное не забывать поражения ДК от колоса села 2-0 всегда в голове держать!!желаю тебе так в Дк не позорится как они уже опозорились ,переписали историю
    Там Северяне близко. Может лучше переживать за свой клуб?, А?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 28.09.2020 17:55
    +2
    Не перестаю хохотать, глядя как глоры Дынамы облизывают старого цыгана, который годами поливал говном их клуб и унижал их легенд, причем демонстративно.
    "Будулай, цыган, браво федерация", зато теперь "мудрый Мистер", "великий тренер". Фу убогие, никакого самоуважения.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.09.2020 17:41
    +2
    Maks7777, 28.09.2020 17:33
    Удачи всем и ДК ,ну Гент оно пройдет Удачи всем нашим трем клубам и со жребием!И Шахтеру и ДК И Заре!Это сезон должен быть продуктивным для всех!!А не только языком трепать!!!
    Все будет зависеть от жребия, и форм тех команд которые попадутся
    Сейчас в связи с таким графиком впервые нет явных фаворитов.
    Думаю у той же Баварии пойдет спад
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 28.09.2020 17:30
    +2
    бідненький, напевно у матчі з Колосом поставив хату, виграв ще одну і тепер у нього дах протікає звернись до психолога
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