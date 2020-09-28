Мирча ЛУЧЕСКУ: «Самое главное – забыть счет первого матча»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».
– Что сейчас самое главное в подготовке к ответному матчу?
– Самое важное - забыть счет. Естественно, не надо забывать игру, атмосферу, настрой, шанс, какой у нас соперник. Но результат нужно забыть, это самое главное.
– Завтра поддержки зрителей на «Олимпийском» не будет, но у телевизоров смотреть матч будет огромное количество болельщиков. Что вы можете им пожелать?
– Я хочу, чтобы все наши болельщики перед телевизорами передали магнитную бурю позитивных эмоций игрокам, чтобы передали эти эмоции через экран нам. Чтобы радовались нашей игрой.
– Хотелось бы узнать, в каком состоянии пребывают Попов, Родригес и Цитаишвили?
– О Попове не может быть и речи, он вчера впервые вышел на поле в общей группе с командой. Родригес получил травму месяц назад за сборную. Иногда она его беспокоит, но вчера он готовился в общей группе с командой, все было хорошо. Цитаишвили - часть коллектива, он такой же игрок, как и все остальные.
– Как матчи при пустых трибунах влияют на игровой процесс и на команду в целом?
– В футбол играют в первую очередь для зрителей. Они как будто заряжают батареи, которые придают силы футболистам. Но профессиональные футболисты должны сами уметь находить энергетические силы для того, чтобы играть и без зрителей.
– Результат первого матча вас, наверное, удовлетворил. А что не удовлетворило в игре подопечных?
– То, что мне не понравилось, я обсуждаю внутри коллектива со своими игроками.
Одно, что я хочу сказать, по поводу завтрашней игры. Нас ждет очень сложная игра против очень хорошего соперника. Они играют под большим давлением, потому что результаты последних игр были неудовлетворительны. Но их игра в последнем матче была очень хорошего качества. Поэтому я жду хорошей игры от своих игроков, потому что в ином случае будет очень сложно.
Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00.
Денис Шаховец, Sport.ua
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скажут которые тут выписуют, ,цыган скажут отребье надо реброва ,они ущербные и упоротые
скажут которые тут выписуют, ,цыган скажут отребье надо реброва ,они ущербные и упоротые
Есть шанс что он у тебя за щекой окажется , через время
скажут которые тут выписуют, ,цыган скажут отребье надо реброва ,они ущербные и упоротые
скажут которые тут выписуют, ,цыган скажут отребье надо реброва ,они ущербные и упоротые
Один слабоумны про Колос 24/7 пишет другой , про автобус
Так сказать интеллектуальный десант поклонников шахтера
Для этого надо наше удаление, пенальти, 1:2, добавка, и опять пенальти.
Победа или смерть!
И кучу ультра-активистов в балаклавах и с фаерами...
Но ой.... Олимпийский не собственность Динамо, а национальный стадион. И Шахта в условиях оккупации родного города имеет полное право там играть.
П.С. Жека не позорься, я 100 лет на этом сайте и помню как ты ненавидел цыгана
О , интересно , если завтра завесить фасад Олимпийского баннерами с украинской армией , через сколько кротовата оттуда съ.*ется, сразу же , или следующим утром ?
——-
Копанка это враг , а на войне есть предатели , вы переманили рядового шлюхраэса , а мы - вашего идейного генерала , пусть и высланного вами же на пенсию
Кто кому принесёт больше пользы , теперь поглядим ....
Ах да. Цыган для меня цыганом и остался
А вот бред от тебя что он не имеет заслуг в успехе копанки, появились от тебя только после унижения в Суперкубк
Ну все , как обычно , ты пишешь - я ору с написаного
Думаю ботва при Несенюке пашет. Не верю что вот прям столько позорников. Хотя....
"Будулай, цыган, браво федерация", зато теперь "мудрый Мистер", "великий тренер". Фу убогие, никакого самоуважения.
А теперь приползли туда где им не рады , чтобы играть для пустых или враждебных трибун - в логово главного врага....
Я конечно все понимаю , но уж точно не тебе и не твоей копанке что то про достоинство и самоуважение знать , вам эти чувства не ведомы
Но ой.... Олимпийский не собственность Динамо, а национальный стадион. И Шахта в условиях оккупации родного города имеет полное право там играть.
П.С. Жека не позорься, я 100 лет на этом сайте и помню как ты ненавидел цыгана
про тебя, бот
но опасения присутствуют , все таки . Хотя и вера в успех есть
У команды игра года
За последние три тура , донецкий солнцеликий добыл аж ОДНУ победу
самое время снова брать ртом все трофеи и пастись на ветках Динамо
За последние три тура , донецкий солнцеликий добыл аж ОДНУ победу
самое время снова брать ртом все трофеи и пастись на ветках Динамо
"Будулай, цыган, браво федерация", зато теперь "мудрый Мистер", "великий тренер". Фу убогие, никакого самоуважения.
Сейчас в связи с таким графиком впервые нет явных фаворитов.
Думаю у той же Баварии пойдет спад
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