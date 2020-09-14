Дебютные победы Миная и Остапа Маркевича, Петросян потушил свет россиянину

Главные новости за 13 сентября на Sport.ua

  • 14.09.2020 03:00
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Дебютные победы Миная и Остапа Маркевича, Петросян потушил свет россиянину
© УПЛ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 сентября.

1. Исторический дебют, сенсационная победа. Минай обыграл Александрию. Команда Василия Кобина одержала победу в дебютном поединке.

2. Лучший прыжок в сезоне. Бех-Романчук выиграла соревнования в Берлине. Украинская легкоатлетка в третьей попытке прыгнула в длину на 6,87 м.

3. Первая победа при Остапе Маркевиче. Мариуполь минимально обыграл Зарю. Точный удар Топалова обеспечил вторую сенсацию игрового дня УПЛ.

4. Еще один дебютант бит в Полтаве. Ворскла разобралась с Ингульцом. Полтавчане одержали вторую победу на старте нового чемпионата.

5. «Кубок СНГ» вместо Кубка мира? Каким биатлон вернется предстоящей зимой. Денис Шаховец в ожидании кардинальных изменений.

6. ВИДЕО. Потушил свет. Украинец победил россиянина ярким нокаутом. Непобежденный украинский боксер Зоравор Петросян победил Евгения Вазема.

7. Хэмилтон выиграл хаотичную гонку с двумя рестартами, Альбон - в топ-3. Хэмилтон одолел напарника на Гран-при Тосканы, а Алекс Альбон заехал на подиум.

8. Что ждет Мотор в новом сезоне? Существенно обновленный запорожский клуб готовится к старту на евроарене.

9. Ольга САВЧУК: «Третий сет матча Костюк и Осаки мог сложиться по-другому». Менеджер сборной Украины по теннису – о US Open и выступлении украинок.

10. Первая лига. Сачко, Ковалец и Головко без побед. Во 2-м туре пять из восьми матчей завершились без победителя.

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Источник — Sport.ua

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