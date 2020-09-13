Еще один дебютант бит в Полтаве. Ворскла разобралась с Ингульцом

В число экзаменаторов для новоприбывших команд Украинской Премьер-лиги в новом сезоне записалась полтавская «Ворскла». Коллектив Юрия Максимова эффектно расправился в домашних условиях со львовских «Рухом» (5:2) перед паузой на матчи сборных, а уже после нее готовился принять на своем поле второго новичка «элиты» – «Ингулец» из с. Петрово, который дебютировал с номинально домашней ничьи (1:1) против днепровского «Днепра-1» на стадионе команды Дмитрия Михайленко.



Уже от стартовых минут противостояния было очевидно, что повторения игры против львовской команды для коллектива Максимова не произойдет. Начать в привычном темпе «Ворскле» не позволили резкие попытки гостей выйти вперед уже на старте встречи. Достаточно долго дальний выстрел Сичинавы оставался единственным опасным моментом на обе команды, однако ситуация на поле начала уходить из-под контроля подопечных Лавриненко ближе к исходу получаса игрового времени.



Та самая, прагматичная в своих действиях, «Ворскла» попросту брала соперника опытом. И «Ингулец» допустил роковую для себя ошибку незадолго до свистка на перерыв. Ковалев не справился со скоростью Васина на правом фланге обороны, дал себя обойти сопернику, который затем прострелил от лицевой на расстрельную позицию для Степанюка. Последние минуты первого тайма все равно оставили за собой гости, однако они уже успели утратить уверенность в своих силах, что сказалось на завершении атак.



Необходимо отдать должное команде Лавриненко – боролись с открытым забралом. Не испытывая особого стеснения, гости успешно навязали соперникам игру на встречных курсах. Мяч в центре поля практически не находился, что позволило наблюдать за обоюдоострыми атаками вблизи к исходу полного часа игры. И все же, «Ингулец» не смог, в силу недостаточно опыта выступлений в «элите», провести данный отрезок без ошибок в обороне.



Досадное попадание мяча в руку Семенко при простреле Степанюка с левого фланга принесло Кане возможность ударом с пенальти окончательно закрепить счет в отчетной встрече. Ибрагим спокойно справился со своей задачей, пробив в левый верхний угол. После этого эпизода, в игре начался откровенный фарс. На эмоциях Козак пошел симулировать в чужой штрафной фол со стороны Чеснакова при подаче с правого фланга, но находившийся неподалеку Можаровский тут же наградил игрока гостей вторым для него предупреждением.



В меньшинстве шансов отыграться у «Ингульца» не было. Не помогла и череда замен Лавриненко, последовавшая вслед за удалением. Перестройка по ходу игры – тот маневр, которому новоприбывшему в «элите» коллективу еще предстоит научиться в дальнейшем. А, по состоянию на момент завершения второго тура – полтавчане наверху турнирной таблицы!



В следующем туре полтавской «Ворскле» предстоит провести гостевой поединок против «Александрии», а «Ингулец» сыграет на стадионе «Зирка» в Кропивницком номинально домашнюю игру против черниговской «Десны».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Ворскла» – «Ингулец» – 2:0

Руслан Степанюк (36), Ибрахим Кане (67, пенальти)

Альюн (23), Давид Пуцлин (34), Владимир Чеснаков (50), Руслан Степанюк (52) – Александр Козак (35), Владислав Лупашко (36), Олег Синегуб (65)

Александр Козак (70, две желтые карточки)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Альюн, Сергей Яворский, Игорь Пердута, Вадим Сапай (Якубу Наджееб, 62), Денис Васин (Иван Пешич, 68), Ибрахим Кане, Давид Пуцлин (Евгений Опанасенко, 79), Владислав Кулач (Дмитрий Щербак, 80), Руслан Степанюк (Павел Ребенок, 79)

«Ингулец»: Богдан Шуст, Евгений Запорожец (Младен Бартулович, 81), Aлександр Козак, Илья Коваленко (Артем Щедрый, 82), Aлександр Кучеренко (Михаил Плохотнюк, 88), Денис Балан, Максим Ковалёв, Владислав Лупашко (Михаил Шишка, 81), Олег Синегуб, Андрей Семенко, Ника Ситчинава (Александр Мишуренко, 77)

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Стадион «Ворскла» им. А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА