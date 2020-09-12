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13.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Еще один дебютант для полтавчан

  • 12.09.2020 17:52
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Ворскла – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Ворскла

В воскресенье, 13 сентября, после почти трехнедельного перерыва «Ворскла» восстанавливает свои выступления в чемпионате и будет принимать, как и в первом туре, еще одного дебютанта УПЛ «Ингулец», который занял 3-е место в Первой лиге.

Ранее пути полтавчан и команды из Петрово не пересекались ни в каких турнирах. Заполняя паузу в чемпионате, «Ворскла» проводила тренировочный сбор в Закарпатье, где дважды сыграла против «Миная». Сначала подопечные Юрия Максимова экспериментальным составом уступили закарпатскому клубу со счетом 2:4. А потом в Ужгороде уже одолели «Минай» со счетом 2:1, когда в составе полтавчан отличились Васин и Кулач.

Во время перерыва дебютант УПЛ пополнился двумя вратарями. Новичками «Ингульца» стали Владимир Крынский, который в прошлом сезоне выступал за «Олимпик», и 20-летний Артем Малыш, который принадлежит «Динамо», но еще не имеет опыта выступлений в УПЛ. Подопечные Сергея Лавриненко также провели два товарищеских матча. Сначала «Ингулец» со счетом 1:3 уступил «Заре», когда автором единственного гола «желто-красных» стал капитан команды Лупашко. А потом на поле УТБ «Днепр» «Ингулец» сыграл вничью 2:2 с «Днепром-1». В этой контрольной игре голы «Ингульца» забивали лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Ситчинава и Козак.

С особым настроением готовятся к противостоянию с «Ворсклой» игроки «Ингульца» Шуст и Бартулович, в свое время выступавшие за полтавскую команду. Кстати, Бартулович может забить свой 30-й гол в УПЛ. Интересно, что пропускная серия полтавчан длится в чемпионатах 4 игры, причем соперники «Ворсклы» менее 2-х голов за матч не забивают. Говоря языком цифр об обоих главных тренерах, то Юрий Максимов у руля различных клубов может отпраздновать 30-ю домашнюю победу в УПЛ или потерпеть 20-е поражение на своем поле. Сергей Лавриненко в статусе главного тренера команд элитного дивизиона победы еще не праздновал: в 5-ти матчах - две ничьи и три поражения.

Выведет соперников на поле львовянин Юрий Можаровский, кстати, единственный из ныне действующих арбитров, который входит в историческую десятку гвардейцев всех судей УПЛ – 136-й матч. «Ворскла» провела при Можаровском уже 17 игр в чемпионатах: 5 побед, 3 ничьи и 9 поражений, а для «Ингульца» это будет дебютная игра при этом опытном арбитре.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Сапай, Яворский, Чеснаков, Альюн, Скляр, Пуцлин, Кулач, Пердута, Кане, Степанюк.

«Ингулец»: Шуст, Кучеренко, Балан, Ковалев, Квасный, Запорожец, Козак, Щедрый, Лупашко, Семенко, Ситчинава.

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13 сентября, воскресенье

«Ворскла» — «Ингулец»
Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 19.30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ВОРСКЛА – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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