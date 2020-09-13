Ворскла – Ингулец – 2:0. Видео голов и обзор матча

13 сентября в Полтаве прошел поединок 2-го тура УПЛ, в котором «Ворскла» принимала «Ингулец».
Смотрите видео голов и обзор матча «Ворскла» – «Ингулец» – 2:0.
ГОЛ! 1:0. Руслан Степанюк, 36 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Ибрахим Кане, 66 мин. (пенальти)
Удаление. Александр Козак («Ингулец»), 70 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Ворскла - Ингулец
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ибрахим Кане (Ворскла).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник — Футбол 1/2/3
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