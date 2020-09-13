Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Ворскла» – «Ингулец» – 2:0

Руслан Степанюк (36), Ибрахим Кане (67, пенальти)

Альюн (23), Давид Пуцлин (34), Владимир Чеснаков (50), Руслан Степанюк (52) – Александр Козак (35), Владислав Лупашко (36), Олег Синегуб (65)

Александр Козак (70, две желтые карточки)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Владимир Чеснаков, Альюн, Сергей Яворский, Игорь Пердута, Вадим Сапай (Якубу Наджееб, 62), Денис Васин (Иван Пешич, 68), Ибрахим Кане, Давид Пуцлин (Евгений Опанасенко, 79), Владислав Кулач (Дмитрий Щербак, 80), Руслан Степанюк (Павел Ребенок, 79)

Запас: Aлександр Ткаченко, Aлександр Скляр, Никита Татарков, Артем Челядин

«Ингулец»: Богдан Шуст, Евгений Запорожец (Младен Бартулович, 81), Aлександр Козак, Илья Коваленко (Артем Щедрый, 82), Aлександр Кучеренко (Михаил Плохотнюк, 88), Денис Балан, Максим Ковалёв, Владислав Лупашко (Михаил Шишка, 81), Олег Синегуб, Андрей Семенко, Ника Ситчинава (Александр Мишуренко, 77)

Запас: Владимир Крынский, Дмитрий Фатеев, Виталий Павлов, Николай Квасный

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Стадион «Ворскла» им. А.Бутовского (Полтава)

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Оценки Sport.ua за матч «Ворскла» – «Ингулец» – 2:0:

Замены «Ворсклы»: Якубу Наджееб - 5,5: Иван Пешич - 6,0; Евгений Опанасенко - б/о; Павел Ребенок - б/о; Дмитрий Щербак - б/о.

Замены «Ингульца»: Александр Мишуренко - 5,0; Михаил Шишка - б/о; Младен Бартулович - б/о; Артем Щедрый - б/о; Михаил Плохотнюк - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Опасно! После прострела с правого фланга у Пешича не получился удар!

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

88 мин. Замена у Ингульца. Вместо Кучеренко на поле вышел Плохотнюк.

87 мин. Игра идет в центре поля.

84 мин. Полтавчане уверенно контролируют игру.

81 мин. Замены у Ингульца. Вместо Лупашко вышел Шишка, вместо Запорожца - Бартулович, а вместо Коваленко - Щедрый.

80 мин. Замены у Ворсклы. Вместо Пуцлина вышел Опанасенко, вместо Степанюка - Ребенок, а вместо Кулача - Щербак.

77 мин. Замена у Ингульца. Вместо Ситчинавы на поле вышел Мишуренко.

76 мин. Полтавчане контролируют мяч.

73 мин. Игра идет в центре поля.

70 мин. Козак упал в штрафной Ворсклы. Арбитр расценил этот эпизод как симуляцию и показал футболисту вторую в матче желтую карточку.

68 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Васина на поле вышел Пешич.

67 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Кане с 11-тиметровой отметки мощно пробил в левый от себя угол! Шуст угадал направление удара, но не сумел отбить.

66 мин. ПЕНАЛЬТИ! После прострела Степанюка мяч попал в выставленную руку Семенко!

65 мин. Синегуб грубо сыграл против Пердуты.

62 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Сапая на поле вышел Якубу.

61 мин. Кучеренко нарушил правила в центре поля.

59 мин. Кучеренко с дальней дистанции не попал в ворота.

57 мин. После навеса с углового Кучеренко головой пробил выше ворот.

56 мин. Гости контролируют мяч.

53 мин. Коваленко со штрафного метров с 25-ти пробил рядом со штангой!

52 мин. Степанюк сбил Козака и сорвал атаку Ингульца.

51 мин. Опасно! Кане из левого угла штрафной пробил рядом с ближней штангой!

50 мин. Чеснаков грубо сыграл против Запорожца.

48 мин. Игра идет в центре поля.

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. Коваленко нарушил правила на половине поля Ворсклы.

41 мин. Кане навесил с правого фланга, и Кулач головой нанес неточный удар.

39 мин. Лупашко грубо сыграл против Степанюка.

38 мин. Пердута пробил от правого угла штрафной, и Шуст в прыжке поймал мяч!

36 мин. ГОООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После заброса на левый фланг Васин обыграл Ковалёва и выложил мяч на ногу Степанюку, который из центра штрафной нанес точный удар!

35 мин. Козак сбил Кулача и сорвал атаку Ворсклы.

34 мин. Пуцлин сбил Коваленко и сорвал атаку Ингульца.

33 мин. Кане навесил с правого фланга, и Шуст поймал мяч.

31 мин. Коваленко навесил с углового, и Ризнык поймал мяч.

29 мин. Чеснаков нарушил правила в центре поля.

27 мин. Кане с углового навесил в руки Шусту.

26 мин. Опасно! Петровцы провели быструю контратаку, которая завершилась ударом Козака в руки Коваленко!

25 мин. Владение мячом - 48:52%.

24 мин. Запорожец нарушил правила на половине поля Ворсклы.

23 мин. Альюн завалил Коваленко у правого угла штрафной Ворсклы.

21 мин. Васин навесил с правого фланга, и Семенко выбил мяч.

18 мин. Пердута нарушил правила на правом фланге атаки Ворсклы.

16 мин. Неудачная атака Ворсклы.

14 мин. Полтавчане контролируют мяч.

11 мин. Балан нарушил правила в углу штрафной Ворсклы.

8 мин. После навеса с правого фланга атаки Ворсклы Ситчинава зацепил мяч, и Шуст среагировал!

6 мин. Коваленко бил из правого угла штрафной, и мяч попал в защитника Ворсклы.

4 мин. Альюн сделал заброс в штрафную Ингульца на ход Васину, но Семенок не дал форварду нанести удар.

1 мин. Ситчинава из центральной зоны перед штрафной пробил выше ворот.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 13-го сентября, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А.Бутовского, начало – в 19:30.

Петровский коллектив дебютировал в элите, довольно неожиданно отобрав очки у «Днепра-1» (1:1). Полтавчане же встречались с другим новичком Премьер-лиги львовским «Рухом» и одержали уверенную победу – 5:2. Во время паузы в чемпионате «зелено-белые» провели сбор на Закарпатье, сыграв два спарринга с «Минаем» (2:4 и 2:1). Петровцы заполнили перерыв контрольными поединками с «Зарей» (1:3) и «Днепром-1» (2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец».