2-й тур
Ворскла
2:0
Ингулец
13.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий МАКСИМОВ: «Ворскле нужен опорный полузащитник»

Наставник «Ворсклы» - о победе над «Ингульцом» (2:0)

  • 13.09.2020 22:39
  • 1203 просмотра
  • 2 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Ворскле нужен опорный полузащитник»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Обыграв «Ингулец» (2:0), «Ворскла» возглавила турнирную таблицу. После двух туров у подопечных Юрия Максимова максимум очков.

«Скажу честно: мы противостояли против очень хорошей команды, сплоченной, которая вместе играет не один сезон. Благодарен ребятам, что забили в конце первого тайма и ушли на перерыв ведя в счете. Потому что второй тайм на было бы еще тяжелее. Слава Богу, мы выиграли. Теперь будем готовиться к следующей игре».

«Какой тайм в исполнении «Ворсклы» понравился больше? Концовка первого тайма и начало второго. «Ингулец» - хорошая команда, она играет в короткий, средний пас. Они не один сезон играют вместе».

Дмитрий Щербак? Он полтавчанин. Я очень рад, что он сыграл. Он мечтал выйти на поле. После трех операций на крестообразных связках выйти и играть – это дорогого стоит. Рад, что у нас еще появился один форвард. Дай Бог, чтобы он дальше нам помогал.

«Усиление? Нам нужен опорный полузащитник. У нас есть Челядин молодой, которого тяжело бросать в бой, Скляр и Пуцлин. Стараемся Пердуту наигрывать в центре. У нас все крайние защитники, полузащитники – там мы можем поменять флангами игроков. А в центре нужно два сердца, чтобы и отбирать, и атаковать. Это проблема», - сказал Максимов.

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко отметил, что остался доволен содержанием игры с «Ворсклой», несмотря на поражение.

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Источник — ФК Ворскла

(5 голосов)

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Комментарии
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 13.09.2020 23:08
    0
    Пердута вже як Чіп і Дейл в одному флаконі: де найбільший аврал, туди його й кидають. Хоч би не зламався чувак, бо без нього я вже навіть не уявляю команду.
    Скляр хороший опорник, тільки він занадто схожий на бульдозер В УПЛ його здібностей вистачає, але якщо хочемо виходити на Європу, то треба когось, хто б хапав менше карточок.
    Кидайте в бій Челядіна, хулі лишається. Йому потрібна хороша практика. Краще хай провалить пару матчів на старті, зате зробить правильні висновки. Молодняк він уже переріс.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 13.09.2020 22:49
    0
    Максимов..классный тренер..
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 13.09.2020 23:08
    0
    Пердута вже як Чіп і Дейл в одному флаконі: де найбільший аврал, туди його й кидають. Хоч би не зламався чувак, бо без нього я вже навіть не уявляю команду.
    Скляр хороший опорник, тільки він занадто схожий на бульдозер В УПЛ його здібностей вистачає, але якщо хочемо виходити на Європу, то треба когось, хто б хапав менше карточок.
    Кидайте в бій Челядіна, хулі лишається. Йому потрібна хороша практика. Краще хай провалить пару матчів на старті, зате зробить правильні висновки. Молодняк він уже переріс.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 13.09.2020 22:49
    0
    Максимов..классный тренер..
    Ссылка
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