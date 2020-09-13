Юрий МАКСИМОВ: «Ворскле нужен опорный полузащитник»

Обыграв «Ингулец» (2:0), «Ворскла» возглавила турнирную таблицу. После двух туров у подопечных Юрия Максимова максимум очков.

«Скажу честно: мы противостояли против очень хорошей команды, сплоченной, которая вместе играет не один сезон. Благодарен ребятам, что забили в конце первого тайма и ушли на перерыв ведя в счете. Потому что второй тайм на было бы еще тяжелее. Слава Богу, мы выиграли. Теперь будем готовиться к следующей игре».

«Какой тайм в исполнении «Ворсклы» понравился больше? Концовка первого тайма и начало второго. «Ингулец» - хорошая команда, она играет в короткий, средний пас. Они не один сезон играют вместе».

Дмитрий Щербак? Он полтавчанин. Я очень рад, что он сыграл. Он мечтал выйти на поле. После трех операций на крестообразных связках выйти и играть – это дорогого стоит. Рад, что у нас еще появился один форвард. Дай Бог, чтобы он дальше нам помогал.

«Усиление? Нам нужен опорный полузащитник. У нас есть Челядин молодой, которого тяжело бросать в бой, Скляр и Пуцлин. Стараемся Пердуту наигрывать в центре. У нас все крайние защитники, полузащитники – там мы можем поменять флангами игроков. А в центре нужно два сердца, чтобы и отбирать, и атаковать. Это проблема», - сказал Максимов.

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко отметил, что остался доволен содержанием игры с «Ворсклой», несмотря на поражение.