Юрий МАКСИМОВ: «Ворскле нужен опорный полузащитник»

Обыграв «Ингулец» (2:0), «Ворскла» возглавила турнирную таблицу. После двух туров у подопечных Юрия Максимова максимум очков.
«Скажу честно: мы противостояли против очень хорошей команды, сплоченной, которая вместе играет не один сезон. Благодарен ребятам, что забили в конце первого тайма и ушли на перерыв ведя в счете. Потому что второй тайм на было бы еще тяжелее. Слава Богу, мы выиграли. Теперь будем готовиться к следующей игре».
«Какой тайм в исполнении «Ворсклы» понравился больше? Концовка первого тайма и начало второго. «Ингулец» - хорошая команда, она играет в короткий, средний пас. Они не один сезон играют вместе».
Дмитрий Щербак? Он полтавчанин. Я очень рад, что он сыграл. Он мечтал выйти на поле. После трех операций на крестообразных связках выйти и играть – это дорогого стоит. Рад, что у нас еще появился один форвард. Дай Бог, чтобы он дальше нам помогал.
«Усиление? Нам нужен опорный полузащитник. У нас есть Челядин молодой, которого тяжело бросать в бой, Скляр и Пуцлин. Стараемся Пердуту наигрывать в центре. У нас все крайние защитники, полузащитники – там мы можем поменять флангами игроков. А в центре нужно два сердца, чтобы и отбирать, и атаковать. Это проблема», - сказал Максимов.
Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко отметил, что остался доволен содержанием игры с «Ворсклой», несмотря на поражение.
Источник — ФК Ворскла
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Скляр хороший опорник, тільки він занадто схожий на бульдозер В УПЛ його здібностей вистачає, але якщо хочемо виходити на Європу, то треба когось, хто б хапав менше карточок.
Кидайте в бій Челядіна, хулі лишається. Йому потрібна хороша практика. Краще хай провалить пару матчів на старті, зате зробить правильні висновки. Молодняк він уже переріс.
Скляр хороший опорник, тільки він занадто схожий на бульдозер В УПЛ його здібностей вистачає, але якщо хочемо виходити на Європу, то треба когось, хто б хапав менше карточок.
Кидайте в бій Челядіна, хулі лишається. Йому потрібна хороша практика. Краще хай провалить пару матчів на старті, зате зробить правильні висновки. Молодняк він уже переріс.
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