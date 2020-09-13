Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Содержанием игры с Ворсклой остался доволен»

Наставник «Ингульца» прокомментировал поражение «Ворскле» (0:2)

  • 13.09.2020 21:58
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Содержанием игры с Ворсклой остался доволен»
© ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца», несмотря на поражение, отметил, что его команде игра в Полтаве давалась.

«Игра была достаточно интенсивная, с большим обилием прессинга как со стороны «Ворсклы», так и со стороны нашей команды. До удаления игра была динамичная, много единоборств было. Мы набираемся опыта – это только второй наш матч в Премьер-лиге. В целом, содержанием игры до момента, когда мы остались в меньшинстве, я доволен. Многие моменты у нас получились, но над реализацией нужно работать.

«Ворскла» опытнее команда, они много лет выступают в элите. Считаю, ничего страшного не произошло – сделаем выводы и будем двигаться дальше».

«Было ли удаление? Да, все по делу. Первая карточка за срыв атаки. Вторая? Нельзя сказать, что он выпрашивал пенальти. Арбитр свистнул – и он должен был либо показать на точку, либо карточку. К сожалению, она вторая была для нашего игрока».

«До удаления нам игра давалась. Не скажу, что кто-то из ребят выпадал. Замены начали делать, потому что пропустили второй мяч и в меньшинстве играли. Нужно было освежить игру: при счете 0:2 команда подсела физически. До удаления не считал нужным проводить замены», - сказал наставник «Ингульца».

После двух туров в активе «Ингульца» одно очко.

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Источник — ФК Ворскла

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