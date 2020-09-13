Первая лига. Сачко, Ковалец и Головко без побед

Во 2-м туре пять из восьми матчей завершились без победителя

  • 13.09.2020 15:55
  • 1196 просмотров
  • 0 комментариев
Первая лига. Сачко, Ковалец и Головко без побед
© ФК Агробизнес

Удивительно, но во втором туре Первой лиги состоялись все восемь матчей, хотя незадолго до встречи с «Кристаллом» в лагере «Агробизнеса» вспыхнул коронавирус. Хозяева матч отменять не стали, внесли в заявку 17 футболистов и вышли на игру. В первом туре волочиский коллектив не сыграл с «Полесьем», а посему дебют команды в новом сезоне состоялся именно сейчас. Коллектив Александра Чижевского уверенно набрал три очка. А херсонская команда пока не может порадовать своих болельщиков набранными очками.

Еще один новичок дивизиона — тернопольская «Нива» — во втором туре кряду берет очки. Правда, команда при этом без побед, зато с двумя ничьими. На сей раз одно очко было добыто в поединке с еще одним дебютантом лиги «Альянсом».

«Металлист 1925» взял три очка в выездном поединке с «Николаевом». Харьковчане лучше выглядели на протяжении встречи, которую в итоге выиграли со счетом 2:1. А победу принес точный удар Лукаса Вентуры, который забивает во втором туре подряд.

«Оболонь» также не играла в первом туре. Во втором «пивовары» дома принимали «Прикарпатье». В этой встрече был зафиксирован самый разгромный счет тура. Киевляне разобрались с соперником — 4:1.

«Черноморец» после победы на старте потерял очки: одесситы дома не смогли взять победу в матче с «Горняком-Спорт». При этом, «морякам» пришлось даже отыгрываться и спасать ничью: выручил Ковальца защитник Лиховидько.

Вчера состоялись два заключительных матча тура. И оба не порадовали забитыми мячами. Что в дуэли «Кремня» и «Авангарда», что в матче «Полесья» с «Вересом» были зафиксированы нулевые ничьи. А ведь «Кремень» с многочисленными летними новичками и тренером Александром Головко считался фаворитом.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 2-й тур

11 сентября, пятница

«Агробизнес» — «Кристалл» — 3:2
Голы: Гагун, 33, 76, Семенюк, 75, Черненко, 88 пенальти  — Гливый, 51, Семенина, 59.

«Нива» — «Альянс» — 1:1
Голы: Вовченко, 86 — Ярошенко, 60 пенальти.

Удаление: Хохлов, 45+3, Вовченко, 87 — Пиднебенной (45+3).

«Николаев» — «Металлист 1925» — 1:2
Голы: Кушниренко, 67 пенальти — Шершень, 40, Вентура, 76.

«Оболонь» — «Прикарпатье» — 4:1
Голы: Бровченко, 49, Мединский, 55, Белый, 76, Майданевич, 86 — Сикач, 52.

«ВПК-Агро» — «Волынь» — 1:1
Голы: Будняк, 51 — Хомченко, 25.

«Черноморец» — «Горняк-Спорт» — 1:1
Голы: Лиховидько, 82 — Твердохлеб, 80.

12 сентября, суббота

«Кремень» — «Авангард» — 0:0

«Полесье» — «Верес» — 0:0

Турнирная таблица Первой лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности