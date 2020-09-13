Первая лига. Сачко, Ковалец и Головко без побед

Удивительно, но во втором туре Первой лиги состоялись все восемь матчей, хотя незадолго до встречи с «Кристаллом» в лагере «Агробизнеса» вспыхнул коронавирус. Хозяева матч отменять не стали, внесли в заявку 17 футболистов и вышли на игру. В первом туре волочиский коллектив не сыграл с «Полесьем», а посему дебют команды в новом сезоне состоялся именно сейчас. Коллектив Александра Чижевского уверенно набрал три очка. А херсонская команда пока не может порадовать своих болельщиков набранными очками.

Еще один новичок дивизиона — тернопольская «Нива» — во втором туре кряду берет очки. Правда, команда при этом без побед, зато с двумя ничьими. На сей раз одно очко было добыто в поединке с еще одним дебютантом лиги «Альянсом».

«Металлист 1925» взял три очка в выездном поединке с «Николаевом». Харьковчане лучше выглядели на протяжении встречи, которую в итоге выиграли со счетом 2:1. А победу принес точный удар Лукаса Вентуры, который забивает во втором туре подряд.

«Оболонь» также не играла в первом туре. Во втором «пивовары» дома принимали «Прикарпатье». В этой встрече был зафиксирован самый разгромный счет тура. Киевляне разобрались с соперником — 4:1.

«Черноморец» после победы на старте потерял очки: одесситы дома не смогли взять победу в матче с «Горняком-Спорт». При этом, «морякам» пришлось даже отыгрываться и спасать ничью: выручил Ковальца защитник Лиховидько.

Вчера состоялись два заключительных матча тура. И оба не порадовали забитыми мячами. Что в дуэли «Кремня» и «Авангарда», что в матче «Полесья» с «Вересом» были зафиксированы нулевые ничьи. А ведь «Кремень» с многочисленными летними новичками и тренером Александром Головко считался фаворитом.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 2-й тур

11 сентября, пятница

«Агробизнес» — «Кристалл» — 3:2

Голы: Гагун, 33, 76, Семенюк, 75, Черненко, 88 пенальти — Гливый, 51, Семенина, 59.

«Нива» — «Альянс» — 1:1

Голы: Вовченко, 86 — Ярошенко, 60 пенальти.

Удаление: Хохлов, 45+3, Вовченко, 87 — Пиднебенной (45+3).

«Николаев» — «Металлист 1925» — 1:2

Голы: Кушниренко, 67 пенальти — Шершень, 40, Вентура, 76.

«Оболонь» — «Прикарпатье» — 4:1

Голы: Бровченко, 49, Мединский, 55, Белый, 76, Майданевич, 86 — Сикач, 52.

«ВПК-Агро» — «Волынь» — 1:1

Голы: Будняк, 51 — Хомченко, 25.

«Черноморец» — «Горняк-Спорт» — 1:1

Голы: Лиховидько, 82 — Твердохлеб, 80.

12 сентября, суббота

«Кремень» — «Авангард» — 0:0

«Полесье» — «Верес» — 0:0

Турнирная таблица Первой лиги