Ольга САВЧУК: «Третий сет матча Костюк и Осаки мог сложиться по-другому»

Менеджер сборной Украины по теннису – о US Open и выступлении украинок

  • 13.09.2020 09:05
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Ольга САВЧУК: «Третий сет матча Костюк и Осаки мог сложиться по-другому»
© Инстаграм Ольги Савчук

Ольга Савчук, менеджер сборной Украины по теннису, комментатор WTA, а также тренер третьей ракетки мира Каролины Плишковой, в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказала,  чем нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису отличался от предыдущих, а также оценила выступления украинок и своей подопечной.
 
О турнире
 
Все было намного лучше, чем ожидалось, игроки остались очень довольны. Чувствовали себя максимально защищенными: нам часто делали тесты (каждые три дня), везде была охрана, нельзя было выйти за территорию. Но каким-то образом это не напрягало, а было ощущение, что ты на Олимпиаде, в закрытой структуре: в одном автобусе ездили с другими игроками, в одном отеле жили. Только теннисисты и тренеры. 
 
Ощущения были новые, но очень интересные, потому что первый раз было, что играли без зрителей. Благодаря этому теннисисты могли спокойно ходить между кортами и смотреть матчи других спортсменов. Никто не бегал, не просил сфотографироваться или взять автограф. Не было этой толпы, можно было свободно передвигаться. 
 
Игрокам устроили очень много развлечений: мини-гольф, баскетбол, настольный теннис, футбол. Теннисисты больше общались между собой, развлекались. Такое было и на кортах, и на всех локациях, где раньше были фан-зоны.
 
У всех сеяных были свои индивидуальные комнаты на стадионе Артура Эша (ранее VIP-зоны для болельщиков - прим.), команда могла там спокойно отдыхать целый день. Допустим, если кто-то играл или тренировался на центральном корте, то на тебя смотрели, к примеру, Энди Маррей или Ким Клийстерс. Потому что нечего больше делать и все наблюдали за тренировками. Это было необычно. 
 
О ярком возвращении Марты Костюк
 
Смотрела только один матч Марты – против Осаки. Первые два не удалось, но, судя по счету, она просто убила Касаткину, как мне говорили другие тренеры, и очень здорово сыграла против Севастовой во втором круге. Мне кажется, что она изначально не ожидала, что пройдет в заявку. Попала в последний момент, не особо готовилась к харду, приехала с грунта. Думаю, что Марта не очень сильно заморочилась в плане подготовке и играла свободно. Выступила на позитиве, показала очень достойную игру. В матче против Осаки у нее был большой шанс при счете 2:1 в финальной партии. Чуть-чуть не дожала, третий сет мог сложиться по-другому. Марта меня очень порадовала своим уровнем игры, я вообще фанатка ее тенниса.
 
О неудачах Даяны Ястремской
 
О прекращении сотрудничества Ястремской и Баина узнала из соцсетей. Это было для меня немного неожиданно. Так получилось, что из-за коронавируса они пять месяцев не виделись и, возможно, недостаточно потренировались вместе. Как-то быстро у них завершилось сотрудничество.
 
Матч Даяны второго круга против Мэдисон Бренгл я смотрела, она сделала кучу невынужденных ошибок. Это было неожиданное поражение.
 
О выступлении Катарины Завацкой и Катерины Козловой
 
Кате Завацкой в первом круге досталась тяжелая соперница. Она сказал в интервью, что играла неважно, но для первого круга Рыбакина – непростая оппонентка.
 
Катя Козлова не в очень хорошей форме подошла к US Open, потому что у нее были мелкие травмы во время так называемой предсезонной подготовки. Хорошо, что она смогла пройти первый круг. Кстати, на тренировке с нами перед турниром она дернула заднюю поверхность бедра. Это случилось буквально за два дня до начала соревнований. Сначала подумала, что несерьезно, но потом оказалось наоборот. Это ей мешало и в первом матче, и во втором. Против чешки у нее даже был сетбол, но после игры она сказала, что не могла на 100% бегать. А когда ты играешь с кем-то, кто выигрывал «Шлем», ты должен быть в идеальной физической форме. С этой травмой ей не повезло. 
 
О быстром вылете Каролины Плишковой
 
Каролина была готова, мы много и хорошо тренировались к этому турниру. Но все сложилось неудачно. Она не показала своего уровня игры, даже 80% того, как она обычно играет. В матче второго круга очень хорошо сыграла Каролин Гарсия. Конечно, на нее не было никакого давления, она играла расслабленно (результат матча 6:1, 7:6 в пользу француженки - прим.). А Плишкова – первая сеяная, есть моральное давление, от нее ожидают побед. Но мне кажется, она не была готова к тому, что Гарсия будет в такой форме и первый сет прошел очень быстро в другую сторону. Во второй партии Плишкова разыгралась и вела 5:4, но сказалось то, что очень сильно отпустила в начале игры.
 
О предстоящем грунтовом сезоне
 
На тренировках видно, что не все привыкли к грунту за несколько дней. Предстоящий турнир в Риме будет интересным, может быть, даже немного скомканным. Потому что те, кто прилетели с US Open, еще не готовы к грунту, им будет тяжело играть.
 
Но сейчас все так рады выступать, что разницы где и на чем играть нет. Хоть на Луне. Что касается новых турниров, то знаю только про Остраву. Больше ничего не говорят. Вообще, находимся в странном, каком-то подвешенном состоянии. У мужчин уже 10 недель забиты турнирами, а у женщин что-то слабовато. 

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Владимир Клепач, Sport.ua

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