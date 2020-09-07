Катерина КОЗЛОВА: «Перед US Open потянула ногу, пришлось менять тактику»

Украинская теннисистка – о возобновлении сезона после пандемии коронавируса

  • 07.09.2020 17:03
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Катерина КОЗЛОВА: «Перед US Open потянула ногу, пришлось менять тактику»
© US Open. Катерина Козлова

Третья ракетка Украины Катерина Козлова в комментарии Sport.ua оценила результаты выступления на Открытом чемпионате США, а также рассказала о ближайших планах и сотрудничестве с тренером из Германии.
 
Напомним, Катя возобновила сезон на турнире в Нью-Йорке (перенесенном в этом году из Цинциннати), где на старте квалификации проиграла Лауре Зигемунд из Германии (0:6, 5:6). После чего уверенно прошла первый круг US Open, обыграв 18-летнюю американку Уитни Осигве (6:3, 7:5) и дала бой шестой сеяной Петре Квитовой из Чехии (6:7, 2:6).
 
- Как чувствовали себя в первом матче после паузы?
- В первом сете были непривычные ощущения. Реакция была немного запоздалая, было непросто ориентироваться в игровых ситуациях. Все же, тренировки это одно, а матчи – совершенно другое. Нужно было немного подстроиться, привыкнуть к игровому темпу. У Лауры уже были матчи, думаю, это было ее преимущество. Но по ходу даже первого сета я постепенно прибавляла, и к концу матча у меня были хорошие шансы выиграть второй сет. Была недовольна, что не смогла их использовать, но, я думаю, что это было по причине отсутствия игровой практики. Позитивным моментом стало то, что в течение матча уровень моей игры повышался, в том числе и скорость передвижение по корту.
 
- Как оцените выступление на US Open: жеребьевку, уровень соперниц, результат. Что получилось, что нет?
- Считаю, что жеребьевка у меня было абсолютно нормальная. В первом круге попалась довольно комфортная соперница, Квитова во втором – очень непростой жребий. Но играть против топовых соперниц – тоже хороший опыт. Конечно, хотелось бы проходить дальше играть на более поздних стадиях соревнований, но как есть. 
 
- Чего не хватило в матче с Квитовой?
- У меня были проблемы с передвижением по корту в связи с тем, что я потянула ногу еще до турнира. Я чувствовала дискомфорт и в первом круге, поэтому приходилось тактику подстраивать под свое физическое состояние. С Квитовой приходилось играть немного по-другому. Бегать по корту, как я обычно это делаю, не могла. Если смотреть на все обстоятельства, которые были до турнира, как я себя чувствовала физически, и какой вышел результат, то я отмечаю для себя этот турнир как положительный. 
 
- Если верить цифрам, первая подача у вас улетала на 180 км/ч. Ранее такого не было замечено. Как удалось улучшить данный компонент?
- Тоже заметила, что подача летит быстрее. Это благодаря тому, что мы немножко добавили движение. Не то чтобы что-то изменили, а скорее подстроили под мое комфортное движение. Подача улучшилась за счет технических моментов, над которыми мы работали с тренером. Еще будем работать над процентом первой подачи, но уже есть результат от того, что она летит значительно быстрее.
 
- Какие планы на грунтовый сезон? Какие цели ставите до конца года?
- Сейчас я буду заниматься ногой. В Риме я вряд ли сыграю, потому то квалификация начинается раньше. Возможно, я сыграю 80-тысячник ITF в Кань-сюр-Мер (14-20 сентября - прим. Sport.ua), но это будет зависеть от динамики восстановления. Потом Ролан Гаррос, потому что в Страсбурге маленькая сетка квалификации и я туда не попадаю. 

Конечно, основная цель – быть готовой к Открытому чемпионату Франции, быть здоровой к началу турнира. Нужно подготовить тело, чтобы показать более хорошие результаты и игру. 

До конца года сложно ставить какие-либо цели по поводу рейтинга, потому что еще даже непонятно, какие турниры состояться, а какие – нет. На данный момент очень сложно что-то предугадывать и ставить цели. 
 
- Как обстоят дела с тренером?
- На данный момент я работаю с немецким тренером Кристофером Касом. Мы должны были начать сотрудничество в Индиан-Уэллс, но турнир отменили. Но мы продолжили сотрудничество и только сейчас отыграли первые соревнования.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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