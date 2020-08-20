Нью-Йорк. Козлова уступила на старте квалификации

Сегодня Катерина Козлова в первом раунде квалификации хардового турнира WTA в Нью-Йорке (перенесенный из Цинциннати Western & Southern Open) встречалась с Лаурой Зигемунд из Германии.
Украинка потерпела поражение в двух сетах, при чем первую партию Козлова проиграла всухую. Матч продолжался 1 час и 25 минут.
Квалификация. Полуфинал
Лаура Зигемунд (Германия, 5) – Катерина Козлова (Украина) – 6:0, 7:5
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Источник — Sport.ua
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