Нью-Йорк. Козлова уступила на старте квалификации

Сегодня Катерина Козлова в первом раунде квалификации хардового турнира WTA в Нью-Йорке (перенесенный из Цинциннати Western & Southern Open) встречалась с Лаурой Зигемунд из Германии.

Украинка потерпела поражение в двух сетах, при чем первую партию Козлова проиграла всухую. Матч продолжался 1 час и 25 минут.

Квалификация. Полуфинал

Лаура Зигемунд (Германия, 5) – Катерина Козлова (Украина) – 6:0, 7:5