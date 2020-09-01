Поддержала почин Костюк. Козлова вышла во второй круг US Open

Украинка Катерина Козлова (№99 WTA) уверенно начала борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче первого круга украинская теннисистка обыграла 18-летнюю Уитни Осигве из США (№143 WTA).

US Open. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Уитни Осигве (США) – 6:3, 7:5

Козлова здорово начала матч против юной американки, выиграв 5 из 6 геймов. Осигве слабо подавала, из-за чего Козлова постоянно зарабатывала брейкпоинты, с реализацией также особых проблем не было.



Начало второго сета также осталось за украинкой, но после счета 3:0 она стала играть хуже и позволила соперница дважды возвращаться в игру. После 5:5 Катерине не без проблем удалось защитить подачу, после чего она все-таки выиграла этот матч на приеме.



К слову, букмекеры не ошиблись, Катя сегодня была сильнее. Но что делать с такой игрой против следующей соперницы, не совсем понятно.

В следующем раунде Козлова сыграет против Петры Квитовой из Чехии (№12 WTA).

Отметим, что Козлова ранее лишь раз выходила во второй раунд US Open, случилось это в 2017 году.

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