Поддержала почин Костюк. Козлова вышла во второй круг US Open

Катерина во второй раз в карьере преодолела первый раунд американского мейджора

  • 01.09.2020 00:46
  • 539 просмотров
  • 7 комментариев
Поддержала почин Костюк. Козлова вышла во второй круг US Open
© WTA. Катерина Козлова

Украинка Катерина Козлова (№99 WTA) уверенно начала борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче первого круга украинская теннисистка обыграла 18-летнюю Уитни Осигве из США (№143 WTA).

US Open. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Уитни Осигве (США) – 6:3, 7:5

Козлова здорово начала матч против юной американки, выиграв 5 из 6 геймов. Осигве слабо подавала, из-за чего Козлова постоянно зарабатывала брейкпоинты, с реализацией также особых проблем не было.
 
Начало второго сета также осталось за украинкой, но после счета 3:0 она стала играть хуже и позволила соперница дважды возвращаться в игру. После 5:5 Катерине не без проблем удалось защитить подачу, после чего она все-таки выиграла этот матч на приеме.
 
К слову, букмекеры не ошиблись, Катя сегодня была сильнее. Но что делать с такой игрой против следующей соперницы, не совсем понятно.

В следующем раунде Козлова сыграет против Петры Квитовой из Чехии (№12 WTA).

Отметим, что Козлова ранее лишь раз выходила во второй раунд US Open, случилось это в 2017 году.

Ранее Марта Костюк деклассировала Дарью Касаткину.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 01.09.2020 01:30
    +1
    Вячеслав Самойлов, 01.09.2020 01:18
    Что делать Костюк против Квитовой? Ну, держаться, стараться до конца (вдруг снимется или пойдет "в отказ"), а если не пойдет - то "зачехляться". Класс у Петры - все же "на две головы" выше...
    Костюк до Квітової ще дійти треба. Там он Севастова чекає
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 01.09.2020 01:18
    0
    Что делать Костюк против Квитовой? Ну, держаться, стараться до конца (вдруг снимется или пойдет "в отказ"), а если не пойдет - то "зачехляться". Класс у Петры - все же "на две головы" выше...
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 01.09.2020 01:14
    0
    второй выиграла на характере сил уже не оставалось..молодец по-любому!
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 01.09.2020 01:03
    0
    с победой, но игра унылое г...
    как в том анекдоте: маша это хорошо, но 2 раза это 2 раза (100тыщ)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.09.2020 00:55
    +2
    Несподівана перемога Каті над вчорашньою юніоркою, якій роздавали великі аванси, що поки не виправдовуються на дорослому рівні. Тим не менше, вдома Осігве виступає непогано, проте не цього разу. Рівень гри обох не вразив, і що робити проти Квітової, незрозуміло. Але друге коло для Каті є успіхом. Треба показати все, що вона вміє, з Петрою. Для перемоги потрібне диво, а ось хороший теніс видати потрібно постаратися.
    Ссылка
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 01.09.2020 00:53
    +2
    Свои 100 тысяч баксов, за выход во второй раунд - честно заработала! Дальше, конечно, почти без шансов. Но, ура!!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.09.2020 00:50
    +1
    Выстрадала) Такое уже чудить под конец начала... хорошо, что хорошо всё кончилось. С такими соперницами надо, конечно, поувереннее игру показывать
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.09.2020 00:55
    +2
    Несподівана перемога Каті над вчорашньою юніоркою, якій роздавали великі аванси, що поки не виправдовуються на дорослому рівні. Тим не менше, вдома Осігве виступає непогано, проте не цього разу. Рівень гри обох не вразив, і що робити проти Квітової, незрозуміло. Але друге коло для Каті є успіхом. Треба показати все, що вона вміє, з Петрою. Для перемоги потрібне диво, а ось хороший теніс видати потрібно постаратися.
    Ссылка
    Vladimir Costrovoj
      Vladimir Costrovoj, 01.09.2020 00:53
    +2
    Свои 100 тысяч баксов, за выход во второй раунд - честно заработала! Дальше, конечно, почти без шансов. Но, ура!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 01.09.2020 01:30
    +1
    Вячеслав Самойлов, 01.09.2020 01:18
    Что делать Костюк против Квитовой? Ну, держаться, стараться до конца (вдруг снимется или пойдет "в отказ"), а если не пойдет - то "зачехляться". Класс у Петры - все же "на две головы" выше...
    Костюк до Квітової ще дійти треба. Там он Севастова чекає
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.09.2020 00:50
    +1
    Выстрадала) Такое уже чудить под конец начала... хорошо, что хорошо всё кончилось. С такими соперницами надо, конечно, поувереннее игру показывать
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 01.09.2020 01:18
    0
    Что делать Костюк против Квитовой? Ну, держаться, стараться до конца (вдруг снимется или пойдет "в отказ"), а если не пойдет - то "зачехляться". Класс у Петры - все же "на две головы" выше...
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 01.09.2020 01:14
    0
    второй выиграла на характере сил уже не оставалось..молодец по-любому!
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 01.09.2020 01:03
    0
    с победой, но игра унылое г...
    как в том анекдоте: маша это хорошо, но 2 раза это 2 раза (100тыщ)
    Ссылка
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