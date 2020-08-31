Лучший подарок маме. Костюк деклассировала Касаткину в первом круге US Open

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) фантастически начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче первого круга 18-летняя теннисистка не оставила ни единого шанса экс-десятой ракетке мира Дарье Касаткиной из России (№70 WTA).

US Open. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 6:2

Первый сет получился лучше не придумаешь. Касаткина никак не могла найти свою игру, а Костюк стартовала с места в карьер. Марта показывала ту агрессивную и атлетическую манеру игры, за которую мы ее все любим. Она носилась по корту и постоянно давила на соперницу, не давая ей прийти в себя.



Единственный проигранный гейм тоже вышел в лучших традициях нашей 18-летней надежды. Во время одного из розыгрышей она буквально с пары метров пробила в сетку смэш, вскрикнув от разочарования. Далее последовала игра на эмоциях и две двойные ошибки. В противном случае Касаткина ушла на вторую партию после «баранки».





Второй сет по счету не особо отличался от первого, но все же здесь были хоть какие-то намеки на возможную борьбу. Конечно же, в этом больше «виновата» сама Марта, ведь она сегодня была на голову выше. Но как только Касаткина выиграла второй гейм, Марта приняла решение заканчивать и не тянуть интригу. Не трудно догадаться, что ей это удалось с легкостью



Отличная игра, прекрасный результат. Главное, сохранить такой боевой настрой и дальше.

В следующем раунде Костюк сыграет против Кори Гауфф (№50 WTA) или Анастасии Севастовой (№44 WTA).

Ранее свой матч проиграла Ангелина Калинина. А Леся Цуренко снялась с турнира.

Отметим, что 31 августа мама Марты Костюк празднует свой день рождения.