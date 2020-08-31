Лучший подарок маме. Костюк деклассировала Касаткину в первом круге US Open

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) фантастически начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга 18-летняя теннисистка не оставила ни единого шанса экс-десятой ракетке мира Дарье Касаткиной из России (№70 WTA).
US Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 6:2
Первый сет получился лучше не придумаешь. Касаткина никак не могла найти свою игру, а Костюк стартовала с места в карьер. Марта показывала ту агрессивную и атлетическую манеру игры, за которую мы ее все любим. Она носилась по корту и постоянно давила на соперницу, не давая ей прийти в себя.
Единственный проигранный гейм тоже вышел в лучших традициях нашей 18-летней надежды. Во время одного из розыгрышей она буквально с пары метров пробила в сетку смэш, вскрикнув от разочарования. Далее последовала игра на эмоциях и две двойные ошибки. В противном случае Касаткина ушла на вторую партию после «баранки».
Второй сет по счету не особо отличался от первого, но все же здесь были хоть какие-то намеки на возможную борьбу. Конечно же, в этом больше «виновата» сама Марта, ведь она сегодня была на голову выше. Но как только Касаткина выиграла второй гейм, Марта приняла решение заканчивать и не тянуть интригу. Не трудно догадаться, что ей это удалось с легкостью
Отличная игра, прекрасный результат. Главное, сохранить такой боевой настрой и дальше.
В следующем раунде Костюк сыграет против Кори Гауфф (№50 WTA) или Анастасии Севастовой (№44 WTA).
Ранее свой матч проиграла Ангелина Калинина. А Леся Цуренко снялась с турнира.
Отметим, что 31 августа мама Марты Костюк празднует свой день рождения.
Источник — Sport.ua
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Будьмо!
Будьмо!
П.С.
Очень болею за Гауф. Марта здорово настраивается на юниорок. Но пока что-то у той не очень идет.
''хайлайт'' матча https://www.dailymotion.com/video/x7vvviw
Тепер найцікавіше питання, чи був це один вдалий матч, чи щось на друге коло залишилося. Гауфф/Севастова, хто б з них не став там суперницею, обидві небезпечні і грають в абсолютно інший теніс, ніж Касаткіна.
Але сьогодні мої вітання, Марто! Зізнаюся, не вірив, тим приємніше перемога.
Трансляція на https://parimatch.com була.
Руїнами Касаткіної задоволений
Тепер найцікавіше питання, чи був це один вдалий матч, чи щось на друге коло залишилося. Гауфф/Севастова, хто б з них не став там суперницею, обидві небезпечні і грають в абсолютно інший теніс, ніж Касаткіна.
Але сьогодні мої вітання, Марто! Зізнаюся, не вірив, тим приємніше перемога.
Руїнами Касаткіної задоволений
П.С.
Очень болею за Гауф. Марта здорово настраивается на юниорок. Но пока что-то у той не очень идет.
''хайлайт'' матча https://www.dailymotion.com/video/x7vvviw
Будьмо!
Будьмо!
Трансляція на https://parimatch.com була.
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