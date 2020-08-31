Лучший подарок маме. Костюк деклассировала Касаткину в первом круге US Open

18-летняя украинка не оставила ни единого шанса россиянке

  • 31.08.2020 23:27
  • 2329 просмотров
  • 21 комментарий
Лучший подарок маме. Костюк деклассировала Касаткину в первом круге US Open
© WTA. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) фантастически начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче первого круга 18-летняя теннисистка не оставила ни единого шанса экс-десятой ракетке мира Дарье Касаткиной из России (№70 WTA).

US Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 6:2

Первый сет получился лучше не придумаешь. Касаткина никак не могла найти свою игру, а Костюк стартовала с места в карьер. Марта показывала ту агрессивную и атлетическую манеру игры, за которую мы ее все любим. Она носилась по корту и постоянно давила на соперницу, не давая ей прийти в себя.
 
Единственный проигранный гейм тоже вышел в лучших традициях нашей 18-летней надежды. Во время одного из розыгрышей она буквально с пары метров пробила в сетку смэш, вскрикнув от разочарования. Далее последовала игра на эмоциях и две двойные ошибки. В противном случае Касаткина ушла на вторую партию после «баранки».


 
Второй сет по счету не особо отличался от первого, но все же здесь были хоть какие-то намеки на возможную борьбу. Конечно же, в этом больше «виновата» сама Марта, ведь она сегодня была на голову выше. Но как только Касаткина выиграла второй гейм, Марта приняла решение заканчивать и не тянуть интригу. Не трудно догадаться, что ей это удалось с легкостью 
 
Отличная игра, прекрасный результат. Главное, сохранить такой боевой настрой и дальше.

В следующем раунде Костюк сыграет против Кори Гауфф (№50 WTA) или Анастасии Севастовой (№44 WTA).

Ранее свой матч проиграла Ангелина Калинина. А Леся Цуренко снялась с турнира.

Отметим, что 31 августа мама Марты Костюк празднует свой день рождения.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 01.09.2020 00:24
    0
    sv_2000, 01.09.2020 00:11
    Что-то совсем не впечатляет Гауф... Толком не видел ее игры до этого. С пересказов сложилось о ней впечатление как о мощной серенообразной теннистке... Судя по этому матчу рядом с Уильямс не стояла... Удары слабоватые, глубину плохо держит... И подача совсем не зубодробительная... Ну, может, не в форме... Но, пока, все идет к тому, что надо Марте готовиться к Севастовой.
    Вона в 15 подавала під 200 км подачу.. Якби..
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 01.09.2020 00:16
    0
    Дивлюся гру Гауфф/Севастова. Зовсім спокійна гра, без швидкостей, сильної атаки та багатьма простими помилками. Якщо Марта налаштується як сьогодні може спокійно перемогти.
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 01.09.2020 00:14
    +1
    Elis, 01.09.2020 00:08
    Та не питання, я там припасла в холодильничку! Сподіваюсь, сьогодні вип'ємо не тільки за здоров'я Мартиної мами, а й ще за кілька перемог!
    Будьмо!
    Ну звичайно,жодних сумнівів в цьому! Мартина перемога далеко не остання так що пива нам знадобиться багато)
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.09.2020 00:11
    0
    Что-то совсем не впечатляет Гауф... Толком не видел ее игры до этого. С пересказов сложилось о ней впечатление как о мощной серенообразной теннистке... Судя по этому матчу рядом с Уильямс не стояла... Удары слабоватые, глубину плохо держит... И подача совсем не зубодробительная... Ну, может, не в форме... Но, пока, все идет к тому, что надо Марте готовиться к Севастовой.
    Ссылка
    Mukola Puzh
      Mukola Puzh, 01.09.2020 00:09
    +2
    Ну, недоДержаві тепер залишається тільки натуралізувати Костюк, як вони і звикли, все п"здити.. Свого нічого нема, живуть у гівні і іншим заваджають.. Розвалинами недоДержави задоволений))
    Ссылка
    Elis
      Elis, 01.09.2020 00:08
    +2
    Vik_77, 31.08.2020 23:59
    Вип"єм пивка за перемогу наших дівчат,Еліс?)
    Та не питання, я там припасла в холодильничку! Сподіваюсь, сьогодні вип'ємо не тільки за здоров'я Мартиної мами, а й ще за кілька перемог!
    Будьмо!
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 01.09.2020 00:01
    +4
    Файно є!
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 31.08.2020 23:59
    +3
    Elis, 31.08.2020 23:55
    Марта порадувала не лише перемогою, а загалом грою. А тим часом Катя Козлова взял перший сет.
    Вип"єм пивка за перемогу наших дівчат,Еліс?)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.08.2020 23:55
    +5
    Марта порадувала не лише перемогою, а загалом грою. А тим часом Катя Козлова взял перший сет.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 31.08.2020 23:53
    +4
    Молодчина, Марта. Зарядился оптимизмом и теперь совсем уж точно рано Марту хоронить. С такой игрой есть реальные шансы и на Севастову/Гауф, дальше не заглядываю.
    П.С.
    Очень болею за Гауф. Марта здорово настраивается на юниорок. Но пока что-то у той не очень идет.
    Ссылка
    Sport Ukraine
      Sport Ukraine, 31.08.2020 23:48
    +3
    Молодчина, Мартуся! Сразу видно кто на карантине "пахал", а кто на печи лежал.
    ''хайлайт'' матча https://www.dailymotion.com/video/x7vvviw
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 31.08.2020 23:44
    +6
    Мені цей матч нагадав ранні бої Тайсона, коли той вирубав суперників на перших хвилинах бою. Є хороший анекдот про це.. "Чоловік приносить з кухні пиво, креветки і сідає дивитись бокс Тайсона, дивиться, а там вже оголошують переможця, чоловік з подиву дивиться на дружину, а та йому промовляє, - тепер ти мене розумієш)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2020 23:40
    +5
    Марта, схоже, вирішила за один матч показати все те, через що по юніорах вважалася найталановитішою українкою зі свого дуже цікавого покоління. Ну взагалі ж усе дівчина вміє на корті. Плоскі удари, з обертаннями, дропи. Причому напрям атаки часто по замаху не проглядається, а це зовсім круто. І навіть перша подача 67%. Де це було останні пару років, вопрос риторичний. Звичайно, Касаткіна є вдалим жеребом, щоб на ній відпрацьовувати атакуючу гру. Але ж проти неї треба добре тримати м'яч у корті. Даяна, наприклад, такого не вміє, навіть знаходячись у топ-30.
    Тепер найцікавіше питання, чи був це один вдалий матч, чи щось на друге коло залишилося. Гауфф/Севастова, хто б з них не став там суперницею, обидві небезпечні і грають в абсолютно інший теніс, ніж Касаткіна.
    Але сьогодні мої вітання, Марто! Зізнаюся, не вірив, тим приємніше перемога.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 31.08.2020 23:40
    +1
    Марту з Перемогою. Що сказати, навіть в найкращі часи, Марті не вдавалася настільки хороша гра. Шкода що сітка дуже складна попалася, але якщо так гратиме далі, можна поборотися.
    Трансляція на https://parimatch.com була.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 31.08.2020 23:39
    +5
    Марта красава. Хороший матч від українки, і фактично без нервів.
    Руїнами Касаткіної задоволений
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 31.08.2020 23:38
    +1
    61 хвилина. Калініна проти Плішкової протрималася на дві хвилини довше
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 31.08.2020 23:37
    +2
    И 100.000 Долл.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 31.08.2020 23:36
    +2
    Очікуванно, хоч адміни думали інакше, фактор настрою, що збільшився маминим Днем Народження, видна робота в залі, особливо на фоні Касаткіної, далі буде
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 31.08.2020 23:32
    +10
    На жаль,не вдалось подивитись трансляцію,але за таким розгромним рахунком,здається, проблем в Марти не було. Молодчинка наша! Р.s. А ще вдвічі приємніше те,що перемогла не будь кого,а саме представницю московії ))
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 31.08.2020 23:30
    +6
    Результат прогнозируемый, но от этого не менее приятный) Молодчина. Разобрала Касаткину на запчасти) Та до 10-го гейма вообще без виннеров. во что играла - не понятно))
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 31.08.2020 23:32
    +10
    На жаль,не вдалось подивитись трансляцію,але за таким розгромним рахунком,здається, проблем в Марти не було. Молодчинка наша! Р.s. А ще вдвічі приємніше те,що перемогла не будь кого,а саме представницю московії ))
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 31.08.2020 23:44
    +6
    Мені цей матч нагадав ранні бої Тайсона, коли той вирубав суперників на перших хвилинах бою. Є хороший анекдот про це.. "Чоловік приносить з кухні пиво, креветки і сідає дивитись бокс Тайсона, дивиться, а там вже оголошують переможця, чоловік з подиву дивиться на дружину, а та йому промовляє, - тепер ти мене розумієш)))
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 31.08.2020 23:30
    +6
    Результат прогнозируемый, но от этого не менее приятный) Молодчина. Разобрала Касаткину на запчасти) Та до 10-го гейма вообще без виннеров. во что играла - не понятно))
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
      Sergei_Voicehovskii, 31.08.2020 23:29
    +6
    Отличный результат!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 31.08.2020 23:55
    +5
    Марта порадувала не лише перемогою, а загалом грою. А тим часом Катя Козлова взял перший сет.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2020 23:40
    +5
    Марта, схоже, вирішила за один матч показати все те, через що по юніорах вважалася найталановитішою українкою зі свого дуже цікавого покоління. Ну взагалі ж усе дівчина вміє на корті. Плоскі удари, з обертаннями, дропи. Причому напрям атаки часто по замаху не проглядається, а це зовсім круто. І навіть перша подача 67%. Де це було останні пару років, вопрос риторичний. Звичайно, Касаткіна є вдалим жеребом, щоб на ній відпрацьовувати атакуючу гру. Але ж проти неї треба добре тримати м'яч у корті. Даяна, наприклад, такого не вміє, навіть знаходячись у топ-30.
    Тепер найцікавіше питання, чи був це один вдалий матч, чи щось на друге коло залишилося. Гауфф/Севастова, хто б з них не став там суперницею, обидві небезпечні і грають в абсолютно інший теніс, ніж Касаткіна.
    Але сьогодні мої вітання, Марто! Зізнаюся, не вірив, тим приємніше перемога.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 31.08.2020 23:39
    +5
    Марта красава. Хороший матч від українки, і фактично без нервів.
    Руїнами Касаткіної задоволений
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 01.09.2020 00:01
    +4
    Файно є!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 31.08.2020 23:53
    +4
    Молодчина, Марта. Зарядился оптимизмом и теперь совсем уж точно рано Марту хоронить. С такой игрой есть реальные шансы и на Севастову/Гауф, дальше не заглядываю.
    П.С.
    Очень болею за Гауф. Марта здорово настраивается на юниорок. Но пока что-то у той не очень идет.
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 31.08.2020 23:59
    +3
    Elis, 31.08.2020 23:55
    Марта порадувала не лише перемогою, а загалом грою. А тим часом Катя Козлова взял перший сет.
    Вип"єм пивка за перемогу наших дівчат,Еліс?)
    Ссылка
    Sport Ukraine
      Sport Ukraine, 31.08.2020 23:48
    +3
    Молодчина, Мартуся! Сразу видно кто на карантине "пахал", а кто на печи лежал.
    ''хайлайт'' матча https://www.dailymotion.com/video/x7vvviw
    Ссылка
    Mukola Puzh
      Mukola Puzh, 01.09.2020 00:09
    +2
    Ну, недоДержаві тепер залишається тільки натуралізувати Костюк, як вони і звикли, все п"здити.. Свого нічого нема, живуть у гівні і іншим заваджають.. Розвалинами недоДержави задоволений))
    Ссылка
    Elis
      Elis, 01.09.2020 00:08
    +2
    Vik_77, 31.08.2020 23:59
    Вип"єм пивка за перемогу наших дівчат,Еліс?)
    Та не питання, я там припасла в холодильничку! Сподіваюсь, сьогодні вип'ємо не тільки за здоров'я Мартиної мами, а й ще за кілька перемог!
    Будьмо!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 31.08.2020 23:37
    +2
    И 100.000 Долл.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 31.08.2020 23:36
    +2
    Очікуванно, хоч адміни думали інакше, фактор настрою, що збільшився маминим Днем Народження, видна робота в залі, особливо на фоні Касаткіної, далі буде
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 01.09.2020 00:14
    +1
    Elis, 01.09.2020 00:08
    Та не питання, я там припасла в холодильничку! Сподіваюсь, сьогодні вип'ємо не тільки за здоров'я Мартиної мами, а й ще за кілька перемог!
    Будьмо!
    Ну звичайно,жодних сумнівів в цьому! Мартина перемога далеко не остання так що пива нам знадобиться багато)
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 31.08.2020 23:40
    +1
    Марту з Перемогою. Що сказати, навіть в найкращі часи, Марті не вдавалася настільки хороша гра. Шкода що сітка дуже складна попалася, але якщо так гратиме далі, можна поборотися.
    Трансляція на https://parimatch.com була.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 31.08.2020 23:38
    +1
    61 хвилина. Калініна проти Плішкової протрималася на дві хвилини довше
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 01.09.2020 00:24
    0
    sv_2000, 01.09.2020 00:11
    Что-то совсем не впечатляет Гауф... Толком не видел ее игры до этого. С пересказов сложилось о ней впечатление как о мощной серенообразной теннистке... Судя по этому матчу рядом с Уильямс не стояла... Удары слабоватые, глубину плохо держит... И подача совсем не зубодробительная... Ну, может, не в форме... Но, пока, все идет к тому, что надо Марте готовиться к Севастовой.
    Вона в 15 подавала під 200 км подачу.. Якби..
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 01.09.2020 00:16
    0
    Дивлюся гру Гауфф/Севастова. Зовсім спокійна гра, без швидкостей, сильної атаки та багатьма простими помилками. Якщо Марта налаштується як сьогодні може спокійно перемогти.
    Ссылка
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