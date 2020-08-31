Цуренко снялась с US Open

Украинка Леся Цуренко (№131 WTA) снялась с Открытого чемпионата США по теннису.
По неподтвержденной официально пока информации, причина снятия – травма локтя.
Напомним, в первом круге Цуренко должна была сыграть против Мэдисон Бренгл из США (№82 WTA). Вместо украинки на матч первого раунда выйдет Арина Родионова из Австралии.
Отметим, что Цуренко во втором круге могла встретиться с Даяной Ястремской.
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Источник — Sport.ua
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