Цуренко снялась с US Open

Одна из украинок сегодня играть не будет

  • 31.08.2020 22:03
  • 1328 просмотров
  • 7 комментариев
Цуренко снялась с US Open
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко (№131 WTA) снялась с Открытого чемпионата США по теннису.

По неподтвержденной официально пока информации, причина снятия – травма локтя.

Напомним, в первом круге Цуренко должна была сыграть против Мэдисон Бренгл из США (№82 WTA). Вместо украинки на матч первого раунда выйдет Арина Родионова из Австралии.

Отметим, что Цуренко во втором круге могла встретиться с Даяной Ястремской.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Алексей Максименко
      Алексей Максименко, 31.08.2020 22:45
    +1
    Заебали!Сколько можно дрочить?Заявляемся-снимаемся?
    Ссылка
    Venesuela
      Venesuela, 31.08.2020 22:29
    0
    sanyok241 ., 31.08.2020 22:25
    Цуренко уже 31 и травмы и болячки одна за другой,пора заканчивать карьеру
    А в 10-ку попасть грозилась года 2 назад))) Могла ... жаль, но по сравнению с Сиреной еще девочка)) Кто знает и такие случаи бывали , у итальянок помнится ( и не только ), но там с травмами все лучше было...
    Ссылка
    sanyok241 .
    online
      sanyok241 ., 31.08.2020 22:25
    +3
    Цуренко уже 31 и травмы и болячки одна за другой,пора заканчивать карьеру
    Ссылка
    Venesuela
      Venesuela, 31.08.2020 22:24
    0
    Sviatoslav Kudelych, 31.08.2020 22:18
    А денежки?
    В этом случае капают? Не знала ... Тогда понятно почему)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.08.2020 22:18
    0
    Venesuela, 31.08.2020 22:17
    К сожалению не удивительно( Зачем постоянно заявляться, а потом сниматься? Чье-то место заняла....
    А денежки?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 31.08.2020 22:18
    +2
    Я так и знал ...
    Ссылка
    Venesuela
      Venesuela, 31.08.2020 22:17
    +3
    К сожалению не удивительно( Зачем постоянно заявляться, а потом сниматься? Чье-то место заняла....
    Ссылка
    sanyok241 .
    online
      sanyok241 ., 31.08.2020 22:25
    +3
    Цуренко уже 31 и травмы и болячки одна за другой,пора заканчивать карьеру
    Ссылка
    Venesuela
      Venesuela, 31.08.2020 22:17
    +3
    К сожалению не удивительно( Зачем постоянно заявляться, а потом сниматься? Чье-то место заняла....
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 31.08.2020 22:18
    +2
    Я так и знал ...
    Ссылка
    Алексей Максименко
      Алексей Максименко, 31.08.2020 22:45
    +1
    Заебали!Сколько можно дрочить?Заявляемся-снимаемся?
    Ссылка
    Venesuela
      Venesuela, 31.08.2020 22:29
    0
    sanyok241 ., 31.08.2020 22:25
    Цуренко уже 31 и травмы и болячки одна за другой,пора заканчивать карьеру
    А в 10-ку попасть грозилась года 2 назад))) Могла ... жаль, но по сравнению с Сиреной еще девочка)) Кто знает и такие случаи бывали , у итальянок помнится ( и не только ), но там с травмами все лучше было...
    Ссылка
    Venesuela
      Venesuela, 31.08.2020 22:24
    0
    Sviatoslav Kudelych, 31.08.2020 22:18
    А денежки?
    В этом случае капают? Не знала ... Тогда понятно почему)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.08.2020 22:18
    0
    Venesuela, 31.08.2020 22:17
    К сожалению не удивительно( Зачем постоянно заявляться, а потом сниматься? Чье-то место заняла....
    А денежки?
    Ссылка
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