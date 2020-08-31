Цуренко снялась с US Open

Украинка Леся Цуренко (№131 WTA) снялась с Открытого чемпионата США по теннису.

По неподтвержденной официально пока информации, причина снятия – травма локтя.

Напомним, в первом круге Цуренко должна была сыграть против Мэдисон Бренгл из США (№82 WTA). Вместо украинки на матч первого раунда выйдет Арина Родионова из Австралии.

Отметим, что Цуренко во втором круге могла встретиться с Даяной Ястремской.