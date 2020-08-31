Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 31 августа, украинка Леся Цуренко (№131 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга украинская теннисистка сразится против Мэдисон Бренгл из США (№82 WTA).
Встреча пройдет четвертым запуском на корте №4 после матча Линетт – Инглис. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, оба матча выиграла украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Даяны Ястремской (№25 WTA) или Астры Шармы (№126 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.