Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 31 августа, украинка Леся Цуренко (№131 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинская теннисистка сразится против Мэдисон Бренгл из США (№82 WTA).



Встреча пройдет четвертым запуском на корте №4 после матча Линетт – Инглис. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.



Ранее девушки встречались дважды, оба матча выиграла украинка.



В следующем раунде победительница матча сыграет против Даяны Ястремской (№25 WTA) или Астры Шармы (№126 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ