US Open. Калинина не смогла сотворить сенсацию в матче с Плишковой

Украинка Ангелина Калинина (№145 WTA) прогнозировано зачехлила ракетку после первого круга на Открытом чемпионате США по теннису.

В стартовом матче 23-летняя украинская теннисистка в двух сетах проиграла первой сеяной Каролине Плишковой из Чехии (№3 WTA).

US Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 0:6

Калинина начала матч с брейка, чем немного раззадорила соперницу. Плишкова ответила четырьмя выигранными геймами подряд, после чего немного успокоилась. У чешки поначалу не особо получалась игра, были огромные проблемы со стабильностью. Украинка этим пользовалась, но ее подача даже в самых фантастических мечтах не позволяла рассчитывать на позитивный исход матча. Плишкова на приеме либо заколачивала гвозди, либо принимала так, что дальше находилась в выигрышной позиции.

Сравнявшись на четырех, Калинина предприняла, как оказалось, последнюю попытку зацепиться за какой-либо результат, добыв двойной скрытый сетбол. Но третья ракетка мира показала, что в ответственные моменты она умеет собираться: два мощнейшие подачи отбили атаку оппонентки, последующие розыгрыши первой партии остались за Каролиной.

Во втором сете борьбы не получилось, Плишкова улучшила свою игру, а Калинина поняла, что в этом матче ловить нечего.

Учитывая, что Ангелина попала в основу из-за снятия огромного количества теннисисток, то вряд ли она сильно расстроится сегодняшним результатом.

В следующем раунде Плишкова сыграет против Ясмине Паолини (№96 WTA) или Каролин Гарсии (№49 WTA).