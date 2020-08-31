US Open. Калинина не смогла сотворить сенсацию в матче с Плишковой

Украинка проиграла в двух сетах, но в первой партии боролась за победу

  • 31.08.2020 20:15
  • 1263 просмотра
  • 4 комментария
US Open. Калинина не смогла сотворить сенсацию в матче с Плишковой
© US Open. Ангелина Калинина

Украинка Ангелина Калинина (№145 WTA) прогнозировано зачехлила ракетку после первого круга на Открытом чемпионате США по теннису.

В стартовом матче 23-летняя украинская теннисистка в двух сетах проиграла первой сеяной Каролине Плишковой из Чехии (№3 WTA).

US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 0:6

Калинина начала матч с брейка, чем немного раззадорила соперницу. Плишкова ответила четырьмя выигранными геймами подряд, после чего немного успокоилась. У чешки поначалу не особо получалась игра, были огромные проблемы со стабильностью. Украинка этим пользовалась, но ее подача даже в самых фантастических мечтах не позволяла рассчитывать на позитивный исход матча. Плишкова на приеме либо заколачивала гвозди, либо принимала так, что дальше находилась в выигрышной позиции.

Сравнявшись на четырех, Калинина предприняла, как оказалось, последнюю попытку зацепиться за какой-либо результат, добыв двойной скрытый сетбол. Но третья ракетка мира показала, что в ответственные моменты она умеет собираться: два мощнейшие подачи отбили атаку оппонентки, последующие розыгрыши первой партии остались за Каролиной. 

Во втором сете борьбы не получилось, Плишкова улучшила свою игру, а Калинина поняла, что в этом матче ловить нечего. 

Учитывая, что Ангелина попала в основу из-за снятия огромного количества теннисисток, то вряд ли она сильно расстроится сегодняшним результатом.

В следующем раунде Плишкова сыграет против Ясмине Паолини (№96 WTA) или Каролин Гарсии (№49 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 31.08.2020 20:46
    0
    Уровень Ангелины, вторая сотня, на которой она и держится.Не всем дано.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 31.08.2020 20:26
    0
    Alehandro, 31.08.2020 20:20
    В первом сете, пока чешка вспоминала как выглядит мячик и в какой руке ракетку держать, ещё нормально бодалась.. во втором, конечно, совсем печаль. Ну, и с подачей надо что-то делать - никакой угрозы. это просто перебивание мяча через сетку. Скорость первой подачи в среднем 85-95 миль/час, у Плишковой - 110-115...
    Де нема, там вже не буде, середина другої сотні то її стеля. Але сет протрималася, навіть примудрилася виграти три геймі поспіль, вже досягнення. Цілком серйозно.
    Ссылка
    mah
      mah, 31.08.2020 20:23
    +1
    Ну, это понятно, не повезло Ангелине с №3 мирового тенниса. Ничего не сделаешь: против лома - нет приема.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 31.08.2020 20:20
    +3
    В первом сете, пока чешка вспоминала как выглядит мячик и в какой руке ракетку держать, ещё нормально бодалась.. во втором, конечно, совсем печаль. Ну, и с подачей надо что-то делать - никакой угрозы. это просто перебивание мяча через сетку. Скорость первой подачи в среднем 85-95 миль/час, у Плишковой - 110-115...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 31.08.2020 20:20
    +3
    В первом сете, пока чешка вспоминала как выглядит мячик и в какой руке ракетку держать, ещё нормально бодалась.. во втором, конечно, совсем печаль. Ну, и с подачей надо что-то делать - никакой угрозы. это просто перебивание мяча через сетку. Скорость первой подачи в среднем 85-95 миль/час, у Плишковой - 110-115...
    Ссылка
    mah
      mah, 31.08.2020 20:23
    +1
    Ну, это понятно, не повезло Ангелине с №3 мирового тенниса. Ничего не сделаешь: против лома - нет приема.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 31.08.2020 20:46
    0
    Уровень Ангелины, вторая сотня, на которой она и держится.Не всем дано.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 31.08.2020 20:26
    0
    Alehandro, 31.08.2020 20:20
    В первом сете, пока чешка вспоминала как выглядит мячик и в какой руке ракетку держать, ещё нормально бодалась.. во втором, конечно, совсем печаль. Ну, и с подачей надо что-то делать - никакой угрозы. это просто перебивание мяча через сетку. Скорость первой подачи в среднем 85-95 миль/час, у Плишковой - 110-115...
    Де нема, там вже не буде, середина другої сотні то її стеля. Але сет протрималася, навіть примудрилася виграти три геймі поспіль, вже досягнення. Цілком серйозно.
    Ссылка
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