Десна впервые победила Динамо в Чернигове, Мариуполь обыграл Днепр-1

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 28-е июня.

1. Десна впервые в истории на своем поле нанесла поражение Динамо. Черниговчане второй раз в сезоне обыграли киевский клуб.

2. Ворскла и Олимпик голов не забили. Соперники не наиграли на забитый мяч.

3. ВИДЕО. Прервал сухую серию. Лунин с Овьедо проиграл в гостях Нумансии. «Овьедо» опустился в зону вылета Сегунды, пропустив вперед «Нумансию».

4. Мариуполь в меньшинстве сумел обыграть Днепр-1. Подопечные Александра Бабича подняли себе настроение после вылета из Кубка Украины.

5. Продажа Зубкова – это шанс Шахтера нащупать новый трансферный вектор. «Горнякам» необходимо увеличивать статьи доходов клубного бюджета.

6. Марта КОСТЮК: «Зараз вже краще знаю, чого я хочу і що я можу». Велике інтерв'ю з українською тенісисткою, яка сьогодні святкує повноліття.

7. Бешикташ готов продать экс-футболиста Динамо за 4 миллиона евро. Домагой Вида чересчур дорогой футболист для бюджета «черных орлов».

8. Денис Попов получил травму. Защитник «Динамо» с «Десной» не сыграл.

9. Миколенко рискует пропустить матч с Шахтером. Футболист «Динамо» получил травму бедра.

10. Хавбек сборной Конго Дюрель Авуну отказался от трансфера в Зарю. Луганский клуб был заинтересован в подписании 22-летнего легионера.