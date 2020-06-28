Ворскла и Олимпик голов не забили

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Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Ворскла» – «Олимпик» – 0:0
Пуцлин (42) - Шахаб (22), Кичак (45+2), Политыло (90+4), Вербный (53), Зотько (89)
«Ворскла»: Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Васин (Д. Кравчук, 39), Шехич (Павлюк,90+2) Пуцлин, Ребенок (Луизао, 46), Кане, Куоач (Власов, 61), Степанюк.
«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Политыло, Шахаб (Баланюк, 65), Балашов (Пасич, 65), Кравченко, Цымбалюк (Вербный, 45+2), Гришко, Тейшейра (Ксенз, 85), Романовский (А. Кравчук, 65), Зотько.
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Андрій Ковальов, Sport.ua
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