Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Ворскла» – «Олимпик» – 0:0



Пуцлин (42) - Шахаб (22), Кичак (45+2), Политыло (90+4), Вербный (53), Зотько (89)

«Ворскла»: Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Васин (Д. Кравчук, 39), Шехич (Павлюк,90+2) Пуцлин, Ребенок (Луизао, 46), Кане, Куоач (Власов, 61), Степанюк.

«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Политыло, Шахаб (Баланюк, 65), Балашов (Пасич, 65), Кравченко, Цымбалюк (Вербный, 45+2), Гришко, Тейшейра (Ксенз, 85), Романовский (А. Кравчук, 65), Зотько.

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+3 мин. Опасно! Могли гости вырвать победу, с праврого фланга с острого угла пробивал по воротам игрок Олимпика и попал в штангу!

90+2 мин. Замена у хозяев. Вместо Шехича вышел Павлюк.

90+1 Опасно! После подачи гостями углового мяч пролетел к дальней штанге, но дело до удара по воротам не дошло.

90 мин. 4 минуты компенсировал арбитр.

89 мин. В центре поля слишком жестко сыграл Зотько.

87 мин. Пытаются гости вырвать победу и после дальнего удара Пасича зарабатывают право на угловой.

85 мин. Замена в Олимпике. Вместо Тейшейры вышел Ксенз.

84 мин. Теперь уже штрафной на штрафной на правом фланге атаки заработали гости, но и этот стандарт ни к чему не привел.

83 мин. Кане очень опасно пробил со штрафного, но мяч пролетел рядом с ближней штангой.

82 мин. Заработали полтавчане право на штрафной, до ворот соперника метров тридцать.

75 мин. Момент! Тейшейра сместился вдоль линии штрафной и классно пробил в дальний угол, но спас хозяев Ткаченко, отбив тяжелый мяч.

73 мин. Меньше стал задерживаться мяч в центре поля, веселее сейчас пошла игра.

71 мин.Опасно! Последовал отличный заброс А. Кравчука в штрафную на ход Тейшейре, но тот почему-то не пробил по воротам, после чего упустил мяч за пределы поля.

69 мин. Уже заметно, что свежее выглядят игроки Олимпика, пытаются гости дожать Ворсклу.

67 мин. Не получился опасным дальний удар у молодого дебютанта Власова.

65 мин. Замены в Олимпике. Вместо Романовского, Шахаба и Балашова вышли Кравчук, Баланюк и Пасич.

64 мин. Интереснее проходит второй тайм, Балашов опасно простреливал, но Ткаченко не позволил сопернику пробить по воротам.

62 мин. Опасно! Шахаб разыгрался, неплохо он пробил с дальней дистанции, но Ткаченко перевел мяч на угловой.

61 мин. Замена у хозяев. Вместо Кулача вышел Власов.

59 мин. На контратаках играют соперники, Кане из-за пределов штрафной пробил намного выше цели.

57 мин. И вновь опасно контратаковали гости! Кравченко справа навесил к дальней штанге, но Шахабу не совсем удобно было пробивать головой, поэтому удар не пришелся в створ.

55 мин. Опасно! Тейшейра на границе штрафной обыграл соперника и пробил рядом с дальней штангой.

53 мин. Внрбный картинно падал вблизи штрафной соперника и получил карточку.

52 мин. Опасной могла выдаться контратака хлозяев четыре в три, Кулач мог убегать в отрыв, но плохо обработал мяч.

51 мин. Больше стали владеть мячом хозяева.

49 мин. Ни к чему не приводят сегодня и стандарты, без угроз воротам проходит игра.

48 мин. Шехич неплохо сместился вдоль линии штрафной и пробил по воротам, но мяч попал в соперника и улетел на угловой.

46 мин. Замена у полтавчан. Вместо Ребенка вышел Луизао.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

45+4 мин. Еще и Политыло наказан за пререкание с рефери.

45+2 мин. Замена у гостей. Вместо Цымбалюка вышел Вербный

45+2 мин. Карточка для Кичака за разговоры с арбитром.

45+2 мин. Похоже, Цымбалюк получил травму в предыдущем моменте, пауза в игре.

45 мин. Опасно! Два в одного выходили на ворота соперника олимпийцы, Цымбалюк решил не отдавать передачу Шахабу и пробил не лучшим образом.

45 мин. 2 минуты компенсировал арбитр.

43 мин. Нет остроты в атаке у хозяев, но зарабатывают сейчас полтавчане право на угловой.

41 мин. Пуцлин при помощи фола против Романовского пытался сорвать контратаку соперника.

40 мин. Вновь Ткаченко в игре, отразив очень неплохой дальний удар Романовского.

39 мин. Замена в Ворскле. Вместо Васина вышел Кравчук.

38 мин. Опасно! Балашов из-за пределов штрафной классно пробивал в дальний нижний угол, но Ткаченко в броске перевел мяч на угловой.



36 мин. Шахаб в несложной ситуации потерял мяч, хотя рядом находилось несколько партнеров.

30 мин. Владение мячом на данный момент - 50:50%. Фолят чаще гости - 2:4.



28 мин. Кане подал угловой справа - кипер выбил мяч кулаком.



27 мин. Угловой Олимпика слева - слишком сильно, в аут на противоположном фланге.



25 мин. Прострел гостей справа - защитник в подкате выбил мяч.



23 мин. Ответ Ворсклы! Прострел слева, Васин мог расстреливать ворота - но не попал по мячу!



22 мин. Шахаб ворвался в штрафную, обыграл защитника - и упал! За что получил горчичник.



20 мин. Равная игра в середине поля.



17 мин. Эхххх! Сольный проход Кравченко, пас на Шахаба. Тот обыграл одного защитника и пробил из-под ноги другого - после рикошета мяч пролетел мимо ближнего угла! Гости разыграли угловой слева.



14 мин. Васин в касание бил с острого угла - неточно.



12 мин. Прострел гостей слева - защитник перехватил.



10 мин. Массированная атака полтавчан ударом не завершилась.



8 мин. Навес гостей справа - мячом завладел защитник.



5 мин. Странное решение от Кане: фактически пробил по собственным ворота метров с 30-ти! Ткаченко на месте!



3 мин. Гости в перыее минуты больше владеют мячом.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и зеленых трусах, гости - в желтом.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 28-го июня, состоится встреча 28-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Ворскла» принимает донецкий «Олимпик». Поединок пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 19:30 по киевскому времени.



В турнирной таблице команды разделяют три очка. Казалось бы, предстоит встреча двух примерно равных соперников. Но полтавчане, воодушевленные выходом в финал Кубка Украины, будут играть дома. И наверняка постараются показать яркий атакующий футбол! Что на это ответит «Олимпик»?



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Олимпик».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

