Ни одного матча не проиграла «Ворскла» в ходе первого круга второго этапа сезона, но еще ярче о статусе команды говорит выход в финал Кубка Украины. В решающем поединке турнира полтавчане сыграют второй раз в истории – таких высот клуб добился спустя 11 лет!

До сих пор сложно поверить, но исторический успех вряд ли получился бы без потрясающих действий 16-летнего Павла Исенко. Юный голкипер раньше не играл даже за молодежный состав «Ворсклы», и вот – дебют, да еще в каком поединке! Сложно представить, случались ли в истории мирового футбола вратарские дебюты с трех отбитых «точек», но и сам Павел, и Юрий Максимов благодаря невероятному тренерскому решению заслуживают всяческих похвал!

Куда прозаичнее дела у «Олимпика», уже давно «не хватающего звезд с неба». Дончане бесславно прошли концовку первого этапа сезона, и лишь на втором – стали давать хоть какой-то результат. А в своем последнем поединке коллектив Игоря Климовского даже победил, остановив безвыигрышную серию на отметке в десять матчей. Факторы? Выход из игрового кризиса или слабость ПФК «Львов» – пока не совсем понятно, но вот вынужденная пауза в две недели точно не пошла дончанам на пользу.

Все дело в том, что матч против «Карпат» пришлось отменить уже когда «Олимпик» прибыл в Луцк, так что об экономии физических сил речь точно не шла. Более того, не забываем, что у двух футболистов команды оказались положительными тесты на коронавирус, поэтому весь коллектив пребывал, да и наверняка пребывает в нешуточном стрессе. Даже разговоры о возможном переезде клуба в Одессу на этом фоне отошли на второй план. Сейчас главное, чтобы встреча в Полтаве все же состоялась, и тогда хотя бы один пост-карантинный тур прошел бы без форс-мажоров.

Касательно персоналий «Олимпика», то в последнем матче команды блистал, бесспорно, Тейшейра. Француз оформил дубль, забив столько же, сколько за весь предыдущий сезон! Причем, второй мяч Тейшейры получился настоящим украшением тура. Был призван усилить коллектив Виталий Гошкодеря, вернувшийся в клуб, но появление на поле опытного полузащитника пока что откладывается. «Травмированные Дегтярев, Гошкодеря, Литвин и Лукьянчук, вероятнее всего, с полтавчанами не сыграют», - поведал наставник «Олимпика».

У «Ворсклы» точно не сыграет Владимир Баенко, «перебравший» с желтыми карточками, зато вполне возможно появление новых «звездочек». Если в Кубке в воротах полтавчан дебютировал школьник, то неделю назад против «Днепра-1» свои первые матчи в УПЛ провели ненамного более старшие Валерий Дубко и Евгений Павлюк. Свой первый официальный матч за «Ворсклу» провел и 29-летний Евгений Опанасенко, так что Юрий Максимов по традиции всегда готов к ротациям.

Статистика противостояния говорит о незначительном перевесе «Ворсклы», при этом в общей картине преобладают домашние успехи команд. Всего по разу соперники праздновали победы в гостевых матчах, так что фактор поля в предстоящем поединке имеет огромное значение.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Сапай, Чеснаков, Альюн, Пердута, Скляр, Пуцлин, Ребенок, Кулач, Кане, Степанюк.

«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Политыло, Шахаб, Пасич, Кравченко, Цымбалюк, Гришко, Тейшейра, Романовский, Зотько.

28 июня, воскресенье