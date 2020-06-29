28-й тур
Ворскла
0:0
Олимпик Д
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий МАКСИМОВ: «Ничего страшного не произошло. Могли даже проиграть»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал матч против «Олимпика»

  • 29.06.2020 00:35
  • 339 просмотров
  • 3 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Ничего страшного не произошло. Могли даже проиграть»
© ФК Ворскла Полтава. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал исход матча 28-го тура УПЛ против «Олимпика» (0:0):

«Команда была уставшей, это понятно. Хотели, но не получалось. И усталость, и невезение где-то. Боялись проиграть.

Не могут только 11–15 футболистов играть весь чемпионат. Чемпионат большой. Кто-то травмировался, кто-то желтую получил. Берем сильнейших, молодежь где-то подтягиваем.

Не проиграли. Для нас это еще нормальный результат. Могли и проиграть. После такой поездки в Мариуполь все силы отдали. Думаю, ничего страшного не произошло».

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 29.06.2020 02:50
    0
    Володимир Боб, 29.06.2020 01:08
    Немає футболу в країні. Дві дворові командочки ворсрака і олімпідр. Не гра а позорище!!! ДНО !!!!!!
    Ви не футболісти, а дрочери!!!!!
    Немає футболу - то не біда, головне, шо є такі фахові експерти, як ти
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 29.06.2020 01:44
    +1
    Володимир Боб, 29.06.2020 01:08
    Немає футболу в країні. Дві дворові командочки ворсрака і олімпідр. Не гра а позорище!!! ДНО !!!!!!
    Ви не футболісти, а дрочери!!!!!
    Твой комент как раз и дрочерским и мега глупейшим !
    Ссылка
    Володимир Боб
      Володимир Боб, 29.06.2020 01:08
    0
    Немає футболу в країні. Дві дворові командочки ворсрака і олімпідр. Не гра а позорище!!! ДНО !!!!!!
    Ви не футболісти, а дрочери!!!!!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 29.06.2020 01:44
    +1
    Володимир Боб, 29.06.2020 01:08
    Немає футболу в країні. Дві дворові командочки ворсрака і олімпідр. Не гра а позорище!!! ДНО !!!!!!
    Ви не футболісти, а дрочери!!!!!
    Твой комент как раз и дрочерским и мега глупейшим !
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 29.06.2020 02:50
    0
    Володимир Боб, 29.06.2020 01:08
    Немає футболу в країні. Дві дворові командочки ворсрака і олімпідр. Не гра а позорище!!! ДНО !!!!!!
    Ви не футболісти, а дрочери!!!!!
    Немає футболу - то не біда, головне, шо є такі фахові експерти, як ти
    Ссылка
    Володимир Боб
      Володимир Боб, 29.06.2020 01:08
    0
    Немає футболу в країні. Дві дворові командочки ворсрака і олімпідр. Не гра а позорище!!! ДНО !!!!!!
    Ви не футболісти, а дрочери!!!!!
    Ссылка
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