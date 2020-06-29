Юрий МАКСИМОВ: «Ничего страшного не произошло. Могли даже проиграть»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал исход матча 28-го тура УПЛ против «Олимпика» (0:0):

«Команда была уставшей, это понятно. Хотели, но не получалось. И усталость, и невезение где-то. Боялись проиграть.

Не могут только 11–15 футболистов играть весь чемпионат. Чемпионат большой. Кто-то травмировался, кто-то желтую получил. Берем сильнейших, молодежь где-то подтягиваем.

Не проиграли. Для нас это еще нормальный результат. Могли и проиграть. После такой поездки в Мариуполь все силы отдали. Думаю, ничего страшного не произошло».