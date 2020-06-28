Денис Попов получил травму

Защитник «Динамо» с «Десной» не сыграет

  • 28.06.2020 10:23
  • 2878 просмотров
  • 6 комментариев
Денис Попов получил травму
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов получил микротравму, как ранее и Виталий Миколенко. Оба защитника пропустят матч 28-го тура чемпионата Украины против «Десны».

На последних тренировочных занятиях «бело-синих» в центре обороны в паре Артемом Шабановым наигрывался Александр Сирота, а не Мохаммед Кадири.

В матче с «Десной» должен состояться дебют молодого киевского защитника.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(11 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.06.2020 13:18
    0
    Evgene Boykinyuk, 28.06.2020 12:57
    сами виноваты, в дебютные несколько минут не могут забить хет-трик, кто им ещё виноват кроме самих себя.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.06.2020 12:57
    -1
    ZAKARPATFAN, 28.06.2020 12:34
    Следом за Чече, Буено, Родригешом, Самбрано уйдёт теперь или как? Почему только " единицы иззаграницы" прижываються в ДК
    сами виноваты, в дебютные несколько минут не могут забить хет-трик, кто им ещё виноват кроме самих себя.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.06.2020 12:34
    -1
    Следом за Чече, Буено, Родригешом, Самбрано уйдёт теперь или как? Почему только " единицы иззаграницы" прижываються в ДК
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.06.2020 12:29
    -1
    Вот я не понимаю зачем было опять покупать Кадири и давать ему играть только "коли рак на горі свистить". Чтобы игрок почувствовал уверенность и не тупил ему надо дать больше чем 1 шанс. Дайте ему сыграть три полных матча и он будет более уверенно себя чувствовать на поле. Его проблема - психологическая
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    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 28.06.2020 12:27
    -1
    ну почалось
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    Александр Кохан
      Александр Кохан, 28.06.2020 11:03
    +7
    Дай боже тобі здоров'я Денис!А Олександру Сироті вдалого дебюту!Динамо перемоги!
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 28.06.2020 11:03
    +7
    Дай боже тобі здоров'я Денис!А Олександру Сироті вдалого дебюту!Динамо перемоги!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.06.2020 13:18
    0
    Evgene Boykinyuk, 28.06.2020 12:57
    сами виноваты, в дебютные несколько минут не могут забить хет-трик, кто им ещё виноват кроме самих себя.
    Ссылка
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