Денис Попов получил травму

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов получил микротравму, как ранее и Виталий Миколенко. Оба защитника пропустят матч 28-го тура чемпионата Украины против «Десны».
На последних тренировочных занятиях «бело-синих» в центре обороны в паре Артемом Шабановым наигрывался Александр Сирота, а не Мохаммед Кадири.
В матче с «Десной» должен состояться дебют молодого киевского защитника.
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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