ВИДЕО. Прервал сухую серию. Лунин с Овьедо проиграл в гостях Нумансии

Украинский голкипер «Овьедо» Андрей Лунин пропустил гол от «Нумансии» и не сумел продлить сухую серию из двух матчей.
В матче 36-го тура Сегунды между «Нумансией» и «Овьедо» победили хозяева поля (1:0) за счет гола Игиньо Марина на 24-й минуте.
Лунин неппохо провел всю игру в воротах гостей, но в одном эпизоде выручить команду не смог.
В результате «Овьедо» опустился в зону вылета Сегунды, пропустив вперед именно «Нумансию» (у обеих команд по 41 очку).
Сегунда. 36-й тур
«Нумансия» – «Овьедо» – 1:0
Гол: Игиньо Марин, 24.
См. также: полная видеозапись матча
Видеообзор матча – смотреть на YouTube
Турнирная таблица
Николай Степанюк, Sport.ua
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