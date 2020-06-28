ВИДЕО. Прервал сухую серию. Лунин с Овьедо проиграл в гостях Нумансии

Украинский голкипер «Овьедо» Андрей Лунин пропустил гол от «Нумансии» и не сумел продлить сухую серию из двух матчей.

В матче 36-го тура Сегунды между «Нумансией» и «Овьедо» победили хозяева поля (1:0) за счет гола Игиньо Марина на 24-й минуте.

Лунин неппохо провел всю игру в воротах гостей, но в одном эпизоде выручить команду не смог.

В результате «Овьедо» опустился в зону вылета Сегунды, пропустив вперед именно «Нумансию» (у обеих команд по 41 очку).

Сегунда. 36-й тур

«Нумансия» – «Овьедо» – 1:0

Гол: Игиньо Марин, 24.

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