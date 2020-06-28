Бешикташ готов продать экс-футболиста Динамо за 4 миллиона евро

Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», в следующее трансферное окно, вероятно, покинет свой нынешний клуб.

Руководство стамбульского гранда готово продать Виду за 4 миллиона евро.

По имеющейся информации, боссы «Бешикташа» собираются сократить клубный бюджет до 35 миллионов евро, по причине чего «черным орлам» потребуется избавиться от высокооплачиваемых футболистов, к числу которых принадлежит и 31-летний Вида. По действующему контракту с «Бешикташем» хорват получает 3,5 миллиона евро в год.

На приобретение Виды претендуют ряд клубов из Франции и Италии, но конкретных предложений у «Бешикташа» по хорвату пока нет.

Ранее сообщалось, что Домагой Вида обманул братьев Суркисов при своем уходе из «Динамо», из-за чего киевский клуб недополучил 5 миллионов евро.