Бешикташ готов продать экс-футболиста Динамо за 4 миллиона евро

Домагой Вида чересчур дорогой футболист для бюджета «черных орлов»

  • 28.06.2020 10:24
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Бешикташ готов продать экс-футболиста Динамо за 4 миллиона евро
© Twitter. Домагой Вида

Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», в следующее трансферное окно, вероятно, покинет свой нынешний клуб.

Руководство стамбульского гранда готово продать Виду за 4 миллиона евро.

По имеющейся информации, боссы «Бешикташа» собираются сократить клубный бюджет до 35 миллионов евро, по причине чего «черным орлам» потребуется избавиться от высокооплачиваемых футболистов, к числу которых принадлежит и 31-летний Вида. По действующему контракту с «Бешикташем» хорват получает 3,5 миллиона евро в год.

На приобретение Виды претендуют ряд клубов из Франции и Италии, но конкретных предложений у «Бешикташа» по хорвату пока нет.

Ранее сообщалось, что Домагой Вида обманул братьев Суркисов при своем уходе из «Динамо», из-за чего киевский клуб недополучил 5 миллионов евро.

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Источник — Fotomac

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