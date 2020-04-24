УЕФА принял решение доигрывать сезон, Брюгге выкупит Соболя

Главные новости за 23-е апреля на Sport.ua

  • 24.04.2020 07:23
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УЕФА принял решение доигрывать сезон, Брюгге выкупит Соболя
© УЕФА

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23-е апреля.

1. По спортивному принципу. УЕФА решил, что делать с недоигранными турнирами. Важное решение принял исполком УЕФА на своей видеоконференции 23 апреля.

2. Брюгге и Шахтер завершают переговоры по трансферу Соболя. Точка должна быть поставлена в ближайшее время.

3. Среда – выходные – среда. Директор УПЛ рассказал о схеме доигрывания. Евгений Дикий рассказал, что необходимо сыграть 9 туров за полтора месяца.

4. УЕФА: федерации должны подать планы до 27 мая и доиграть лиги до 3 августа. УЕФА хочет убедиться, что все ассоциации смогут доиграть оставшиеся матчи.

5. Идеальный Металлург Запорожье. Топ-команда из воспитанников клуба. Как думаете, смогла бы эта «банда» как следует «пошуметь» в нынешней УПЛ?

6. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал. Sport.ua вспоминает подробности трансфера капитана «Динамо» в Лондон.

7. 5 самых ожидаемых боев, которые должны состояться в UFC после карантина. Сергей Лебедев – о наиболее ожидаемых поединках в UFC.

8. ЗИНЧЕНКО: «У Испании и Германии не то поколение. С ними можно играть». Хавбек сборной Украины уверен, что команда может противостоять топ-командам.

9. Мы заслужили второе место. Заря не хочет играть с Динамо матч за серебро. Форвард «Зари» Владислав Кабаев не согласен на дополнительный поединок.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Ломаченко без никаких боев получил титул WBC. Девин Хэйни полностью восстановился от травмы и готов сражаться.

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Источник — Sport.ua

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