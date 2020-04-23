Мы заслужили второе место. Заря не хочет играть с Динамо матч за серебро

Нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев в прямом эфире в Instagram рассказал о борьбе с киевским «Динамо» за второе место. Поскольку у команд одинаковое количество очков (по 46), были предложения провести дополнительный поединок за серебро.

«Проводить матч за 2-е место? Не хочу обидеть «Динамо» своим ответом, но скажу честно. Нет, не нужно. Мы сыграли 23 тура. Мы на втором месте сейчас. У каждого была возможность занять второе место. Почему мы должны его отдавать, играя дополнительный матч?

Мы на втором месте. В 23-м туре у нас был «Шахтер», а у «Динамо» была «Десна». Мы добились результата и победили «горняков». Мы хотели в Лигу чемпионов и, думаю, своей игрой и результатами, заслужили право находиться на втором месте. Мы боролись, получали травмы и заслужили второе место.

Евро-2020? Я ставлю перед собой такую задачу. Мечта каждого футболиста – поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира. В сборной – серьезная конкуренция. Поэтому будет очень трудно. Я играю, работаю над собой, делаю все, чтобы попасть на Евро. Сейчас его перенесли на один год, поэтому время и шансы есть. Верю и надеюсь, что все получится».