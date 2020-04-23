Мы заслужили второе место. Заря не хочет играть с Динамо матч за серебро

Форвард «Зари» Владислав Кабаев не согласен на дополнительный поединок

  • 23.04.2020 11:38
  • 796 просмотров
  • 4 комментария
Мы заслужили второе место. Заря не хочет играть с Динамо матч за серебро
© ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев в прямом эфире в Instagram рассказал о борьбе с киевским «Динамо» за второе место. Поскольку у команд одинаковое количество очков (по 46), были предложения провести дополнительный поединок за серебро.

«Проводить матч за 2-е место? Не хочу обидеть «Динамо» своим ответом, но скажу честно. Нет, не нужно. Мы сыграли 23 тура. Мы на втором месте сейчас. У каждого была возможность занять второе место. Почему мы должны его отдавать, играя дополнительный матч?

Мы на втором месте. В 23-м туре у нас был «Шахтер», а у «Динамо» была «Десна». Мы добились результата и победили «горняков». Мы хотели в Лигу чемпионов и, думаю, своей игрой и результатами, заслужили право находиться на втором месте. Мы боролись, получали травмы и заслужили второе место.

Евро-2020? Я ставлю перед собой такую задачу. Мечта каждого футболиста – поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира. В сборной – серьезная конкуренция. Поэтому будет очень трудно. Я играю, работаю над собой, делаю все, чтобы попасть на Евро. Сейчас его перенесли на один год, поэтому время и шансы есть. Верю и надеюсь, что все получится».

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Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 23.04.2020 12:00
    -2
    Зоре по силам доиграть чемпионат и заслужено занять второе место!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 11:53
    0
    Если еврокубки доиграют в августе, а там и новый сезон, то конечно нужно доиграть его да в тонусе всем подойти, шахта так вообще еще и участвует в этом сезоне, заодно и на поле выявить кто на каком месте
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 11:51
    0
    Никаких серебрёных матчей быть и не должно.
    Кто вообще форсит этот бред .
    Есть регламент соревнований и есть два варианта в нынешних реалиях - доиграть чемпионат, или полностью аннулировать его результаты.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 23.04.2020 11:47
    +1
    Какой нафиг серебряный матч? Доиграют чемпионат
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 23.04.2020 11:47
    +1
    Какой нафиг серебряный матч? Доиграют чемпионат
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2020 11:53
    0
    Если еврокубки доиграют в августе, а там и новый сезон, то конечно нужно доиграть его да в тонусе всем подойти, шахта так вообще еще и участвует в этом сезоне, заодно и на поле выявить кто на каком месте
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.04.2020 11:51
    0
    Никаких серебрёных матчей быть и не должно.
    Кто вообще форсит этот бред .
    Есть регламент соревнований и есть два варианта в нынешних реалиях - доиграть чемпионат, или полностью аннулировать его результаты.
    Ссылка
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