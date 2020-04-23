Брюгге и Шахтер завершают переговоры по трансферу Соболя

Бельгийский «Брюгге» ведет переговоры с «Шахтером» о выкупе контракта левого фулбека Эдуарда Соболя.

Информацию об этом подтвердил агент футболиста Вадим Шаблий, отметивший, что результаты переговоров должны стать известны в ближайшее время.

«Переговоры еще идут. Все должно решится в ближайшее время. Решение принимается коллективно, в том числе и «Шахтером», - подчеркнул Шаблий.

Напомним, ранее сообщалось, что у «Брюгге» есть опция по выкупу контракта Соболя за 4 миллиона евро.