Брюгге и Шахтер завершают переговоры по трансферу Соболя

Бельгийский «Брюгге» ведет переговоры с «Шахтером» о выкупе контракта левого фулбека Эдуарда Соболя.
Информацию об этом подтвердил агент футболиста Вадим Шаблий, отметивший, что результаты переговоров должны стать известны в ближайшее время.
«Переговоры еще идут. Все должно решится в ближайшее время. Решение принимается коллективно, в том числе и «Шахтером», - подчеркнул Шаблий.
Напомним, ранее сообщалось, что у «Брюгге» есть опция по выкупу контракта Соболя за 4 миллиона евро.
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Источник — zbirna.com
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