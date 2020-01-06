СОБОЛЬ: «Думаю, Брюгге сможет выкупить меня. Нужно заплатить 4 млн евро»

Защитник сборной Украины – о сумме выкупа в арендном соглашении

  • 06.01.2020 15:09
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СОБОЛЬ: «Думаю, Брюгге сможет выкупить меня. Нужно заплатить 4 млн евро»
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь
Защитник «Брюгге» и национальной сборной Украины Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», заявил, что хочет остаться в бельгийском клубе.
 
«Самое худшее в арендах то, что ты понимаешь, что это всего лишь один год. Ты только начинаешь осваиваться, привыкать к команде, и на следующий год тебе опять надо уезжать в другую. Нет стабильности, от этого происходит психологическое давление.
 
Сколько должен заплатить «Брюгге», чтобы меня выкупить? 4 миллиона евро. С одной стороны, это неплохая сумма. Но учитывая то, какие расценки сейчас в мире, то, думаю, «Брюгге» - не бедный клуб, им по силам. Надеюсь, что это случится, и «Брюгге» выкупит меня», - сказал Соболь.
 
Отметим, что в этом сезоне Соболь провел 25 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, в которых сделал три ассиста. Арендное соглашение Эдуарда рассчитано до 30 июня 2020 года.
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Источник — Бомбардир

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