СОБОЛЬ: «Думаю, Брюгге сможет выкупить меня. Нужно заплатить 4 млн евро»

Защитник «Брюгге» и национальной сборной Украины Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», заявил, что хочет остаться в бельгийском клубе.

«Самое худшее в арендах то, что ты понимаешь, что это всего лишь один год. Ты только начинаешь осваиваться, привыкать к команде, и на следующий год тебе опять надо уезжать в другую. Нет стабильности, от этого происходит психологическое давление.

Сколько должен заплатить «Брюгге», чтобы меня выкупить? 4 миллиона евро. С одной стороны, это неплохая сумма. Но учитывая то, какие расценки сейчас в мире, то, думаю, «Брюгге» - не бедный клуб, им по силам. Надеюсь, что это случится, и «Брюгге» выкупит меня», - сказал Соболь.

Отметим, что в этом сезоне Соболь провел 25 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, в которых сделал три ассиста. Арендное соглашение Эдуарда рассчитано до 30 июня 2020 года.