Брюгге ведет переговоры с Шахтером о выкупе Соболя

Контракт украинского защитника обойдется бельгийцам приблизительно в 4 миллиона евро

  • 25.03.2020 15:55
  • 623 просмотра
  • 3 комментария
Брюгге ведет переговоры с Шахтером о выкупе Соболя
© Twitter. Эдуард Соболь

Руководство «Брюгге» начало переговоры с «Шахтером» о выкупе трансферных прав на 24-летнего левого фулбека Эдуарда Соболя.

В настоящий момент Соболь выступает за «Брюгге» на правах аренды, по условиям которой у бельгийцев есть приоритет на выкуп украинца за 4 миллиона евро. В то же время «Брюгге» рассчитывает несколько сбить эту сумму в процессе переговоров с «Шахтером».

Отмечается, что трансфер очень близок и официально о нем может быть объявлено в ближайшее время.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии на счету Соболя 26 матчей (23 – в основе) и 3 результативные передачи.

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Источник — voetbal24.be

(1 голос)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 25.03.2020 16:15
    0
    ДУ-РА-КИ!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.03.2020 16:15
    0
    4 млн это адекватная цена на него!!!!!!! Куда еще сбивать?
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.03.2020 16:05
    +1
    Сомнительно шо шахта подвинется, чисто из поддержания реноме даже
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.03.2020 16:05
    +1
    Сомнительно шо шахта подвинется, чисто из поддержания реноме даже
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 25.03.2020 16:15
    0
    ДУ-РА-КИ!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.03.2020 16:15
    0
    4 млн это адекватная цена на него!!!!!!! Куда еще сбивать?
    Ссылка
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