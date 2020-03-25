Брюгге ведет переговоры с Шахтером о выкупе Соболя

Руководство «Брюгге» начало переговоры с «Шахтером» о выкупе трансферных прав на 24-летнего левого фулбека Эдуарда Соболя.

В настоящий момент Соболь выступает за «Брюгге» на правах аренды, по условиям которой у бельгийцев есть приоритет на выкуп украинца за 4 миллиона евро. В то же время «Брюгге» рассчитывает несколько сбить эту сумму в процессе переговоров с «Шахтером».

Отмечается, что трансфер очень близок и официально о нем может быть объявлено в ближайшее время.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии на счету Соболя 26 матчей (23 – в основе) и 3 результативные передачи.