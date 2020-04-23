Среда – выходные – среда. Директор УПЛ рассказал о схеме доигрывания

Евгений Дикий рассказал, что необходимо сыграть 9 туров за полтора месяца

  • 23.04.2020 11:19
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Среда – выходные – среда. Директор УПЛ рассказал о схеме доигрывания
© ФК Черноморец. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о схеме доигрывания украинского чемпионата, который был прерван из-за угрозы пандемии коронавируса:

«У нас уже есть готовый календарь. Мы уже знаем, как будем проводить наш чемпионат после его возобновления. Мы уже проинформировали клубы, что у всех будет минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата. Все верим и надеемся, что это будет как можно быстрее.

Нам потребуется минимум полтора месяца на проведение оставшихся туров, с учетом Кубка Украины. Некоторые туры будут проводиться через три дня на четвертый, то есть, по схеме: «среда – выходные – среда». Пока что таких спаренных туров три».

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий ранее сообщил, что заявка львовских «Карпат» о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента лиги не будет принята, поскольку нарушены сроки ее подачи.

В положенный срок была подана только одна заявка, от Александра Шевченко. Выборы Президента УПЛ, скорее всего, будут перенесены на середину мая. Тогда Смалийчук сможет подать новую заявку.

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Источник — Футбол 1/2/3

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