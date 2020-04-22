ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выдвинули кандидатуру Смалийчука в президенты УПЛ

Львовские «Карпаты», пользуясь своим правом, как члена украинской Премьер-лиги, на выдвижение кандидатуры на пост президента организации, предложили Олега Смалийчука.

Отмечается, что соответствующее официальное письмо «Карпаты» уже направили в адрес УПЛ.

Ранее сам Смалийчук заявлял о готовности пойти на выборы президента УПЛ. Кроме него на словах желание побороться за пост высказывали журналисты Михаил Метревели и Олег Ящук, однако их кандидатуры пока не выдвинул ни один из клубов УПЛ.

До этого единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента УПЛ был Александр Шевченко, которого, по информации из СМИ, выдвинули «Десна» и «Львов».

Напомним, выборы президента УПЛ назначены на 27 апреля, но из-за вероятного продления карантина в Украине существует высокая вероятность их очередного переноса.