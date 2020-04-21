Выборы президента УПЛ: зарегистрирован только один кандидат

Александр Шевченко готов избираться

  • 21.04.2020 17:25
  • 201 просмотр
  • 1 комментарий
Выборы президента УПЛ: зарегистрирован только один кандидат
© upl.ua

Официальный сайт УПЛ проинформировал, что на предстоящие выборы главы организации зарегистрировался только один кандидат - Александр Шевченко.

Пока что выборы запланированы на 27-е апреля, однако ранее из-за общегосударственного карантина их уже переносили.

Нынешний глава УПЛ Томас Гримм сообщил, что баллотироваться не будет.

Шевченко - бывший вице-президент «Руха», а сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области.

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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 17:30
    0
    Этого грузина прошахтеровского чего нету?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.04.2020 17:30
    0
    Этого грузина прошахтеровского чего нету?
    Ссылка
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