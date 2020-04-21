Выборы президента УПЛ: зарегистрирован только один кандидат

Официальный сайт УПЛ проинформировал, что на предстоящие выборы главы организации зарегистрировался только один кандидат - Александр Шевченко.

Пока что выборы запланированы на 27-е апреля, однако ранее из-за общегосударственного карантина их уже переносили.

Нынешний глава УПЛ Томас Гримм сообщил, что баллотироваться не будет.

Шевченко - бывший вице-президент «Руха», а сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области.