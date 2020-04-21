Выборы президента УПЛ: зарегистрирован только один кандидат

Официальный сайт УПЛ проинформировал, что на предстоящие выборы главы организации зарегистрировался только один кандидат - Александр Шевченко.
Пока что выборы запланированы на 27-е апреля, однако ранее из-за общегосударственного карантина их уже переносили.
Нынешний глава УПЛ Томас Гримм сообщил, что баллотироваться не будет.
Шевченко - бывший вице-президент «Руха», а сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области.
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Источник — УПЛ
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