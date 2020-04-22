Выборы Президента УПЛ, скорее всего, будут перенесены на середину мая

Кабмин Украины принял решение о продлении режима карантина до 11 мая

  • 22.04.2020 17:39
  • 64 просмотра
  • 0 комментариев
Выборы Президента УПЛ, скорее всего, будут перенесены на середину мая
© УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что выборы президента УПЛ, скорее всего, будут перенесены на май.

Дело в том, что Кабмин Украины принял решение о продлении ;режима карантина в Украине до 11 мая из-за пандемии коронавируса.

По словам Дикого, из-за решения о продлении карантина придется перенести дату выборов президента УПЛ. Они могут состояться примерно в середине мая. Не исключено, что процесс подачи заявок начнется снова.

Евгений Дикий также сообщил, что заявка львовских «Карпат» о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента лиги не будет принята, поскольку нарушены сроки ее подачи. В положенный срок была подана только одна заявка, от Александра Шевченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности