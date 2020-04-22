Выборы Президента УПЛ, скорее всего, будут перенесены на середину мая

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что выборы президента УПЛ, скорее всего, будут перенесены на май.

Дело в том, что Кабмин Украины принял решение о продлении ;режима карантина в Украине до 11 мая из-за пандемии коронавируса.

По словам Дикого, из-за решения о продлении карантина придется перенести дату выборов президента УПЛ. Они могут состояться примерно в середине мая. Не исключено, что процесс подачи заявок начнется снова.

Евгений Дикий также сообщил, что заявка львовских «Карпат» о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента лиги не будет принята, поскольку нарушены сроки ее подачи. В положенный срок была подана только одна заявка, от Александра Шевченко.